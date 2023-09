People

Rihanna et A$AP Rocky dévoilent le visage de leur bébé

Depuis la naissance de leur deuxième fils, en août dernier, le couple s'était montré discret. Rihanna et A$AP Rocky dévoilent désormais le visage du petit Riot Rose dans une série de photos «normales».

Pendant des mois, ce fut le «grossesse show». Rihanna a montré son ventre sous toutes les coutures, à toutes les occasions possibles et imaginables. Souvenez-vous.

Mais depuis l'arrivée de son second bébé, la chanteuse (qui n'a pas pondu un album depuis sept longues années) était restée discrète. Elle et son compagnon A$AP Rocky n'avaient pas dévoilé de photos de leur second fils. C'est chose faite.

Le couple de stars a réalisé un shooting photo «normal». Pas de paillettes, les parents et leurs deux garçons prennent la pose à la maison, avec le petit Riot Rose, c'est son nom, sur une couverture.

C'est TMZ qui a dévoilé cette série de photos «normales», loin des shootings fastueux (et parfois très gênants) des stars lorsqu'elles montrent le visage du dernier héritier.

Les deux artistes ont accueilli leur premier enfant, un garçon nommé RZA, en mai 2022. Le petit Riot Rose, lui, est né en août dernier.

