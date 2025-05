Nicolas Bedos est venu sur le plateau de Quelle époque! présenter son livre La soif de honte. Image: watson

Il n'a pas manqué Nicolas Bedos

Le cinéaste faisait la promotion de son livre samedi soir sur le plateau de l’émission «Quelle époque!». L'humoriste Paul de Saint Sernin n'a pas manqué l'occasion de réagir avec une vanne bien placée.



Il avait été condamné en octobre 2024 pour des agressions sexuelles sur deux femmes. Depuis, Nicolas Bedos a écrit un livre intitulé La soif de honte, dans lequel il fait son introspection à la suite de ces événements.

Présent sur le plateau de l’émission Quelle époque! sur France 2 samedi soir, le cinéaste faisait la promotion de son livre face à Léa Salamé. À plusieurs reprises durant l'interview, le malaise était présent, la journaliste n'ayant pas manqué de lui rappeler la gravité des faits ou de lui suggérer que la publication d'un livre huit mois après les événements pourrait être précipitée.

Sniper de l'émission, l'humoriste Paul de Saint Sernin a enfoncé le clou de cet entretien avec une vanne bien sentie:

«Tout l’argent récolté grâce à la vente de ce livre va être reversé à une association de victimes. Tu ne le sais pas, je viens de le décider…»» Paul de Saint Sernin

Le public se met à l'applaudir. Nicolas Bedos, vraisemblablement mal à l'aise, lui rétorque:

«C’est sérieux

ce que l’on dit là» Nicolas Bedos

C'est alors que l'humoriste l'attaque au tibia avec un tacle bien senti.

«Oui, mais c’était une manière de te montrer que c’est important le consentement. Tu vois, je décide que l’argent est reversé à cette association sans te demander ton avis»

Paul de Saint Sernin

En octobre 2024, Nicolas Bedos a été condamné à un an de prison, dont six mois ferme avec port de bracelet électronique, pour avoir touché une femme à l’entrejambe par-dessus son jean et embrassé une autre dans le cou sans leur consentement. L'occasion pour Paul de Saint Sernin de lui faire une petite piqûre de rappel.