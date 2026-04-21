Pour connaître la date de sortie du futur album de Drake, il faut être patient. images: instagram/x

Drake a trouvé comment rendre fous ses fans

Drake a placé un bloc de glace gigantesque au cœur de Toronto et les internautes rivalisent de théories sur sa signification. Le happening pourrait bien teaser la date de sortie de son prochain album, Iceman.

Plus de «Divertissement»

Un bloc de glace lâché au beau milieu de Toronto. Voilà ce sur quoi les fans de Drake se cassent les dents, presque littéralement, depuis ce lundi.

Mais de quoi s'agit-il? Tout simplement d'une sorte de chasse au trésor géante, visiblement organisée par la star du rap de 39 ans. En effet, selon Billboard Canada, Drizzy semble bien teaser son retour prochain avec un nouvel album intitulé Iceman.

Ce projet avait été annoncé pour la première fois en juillet 2025, lors de sa tournée avec le chanteur PartyNextDoor. Drake y a encore fait mention en mars, lors des Juno Awards. A noter qu'il s'agit du premier album solo de Drake depuis sa brouille retentissante avec Kendrick Lamar, en 2024.

«C'est dedans»

Or, depuis ce lundi 20 avril, alors que le projet Iceman semblait pris dans les limbes, tout semble se précipiter. Drizzy a publié une mystérieuse photo sur Instagram. Sur celle-ci, l'on peut voir un mystérieux - et gigantesque - bloc de glace. En légende, des mots, non moins cryptiques:

«Date de sortie à l'intérieur. 81 RUE BOND CENTRE-VILLE DE TORONTO»

«Ice», «Iceman»: le lien semble très clair dans la tête des fans. Creusez, et vous trouverez la date de sortie du prochain opus. Ou une Rolex, on ne sait jamais. Ou peut-être, jugent certains, qu'il s'agit d'une structure servant de décor au futur clip du rappeur.

De plus, le trublion de la musique de nationalité canadienne et américaine a pris le soin de laisser des coordonnées sur Google Map en story Instagram.

Drake a également publié cette étrange photo. «Its in».

Très vite, des curieux se sont rendus sur place. Certains ont partagé des photos aériennes montrant lesdits blocs de glace sur un parking proche de l'hôtel Bond, attisant toujours plus de spéculations.

Si on doit attendre que tout fonde pour connaitre la date de sortie de Iceman, ça risque de durer un bon bout de temps. Certains ont été tentés d'accélérer le processus, même si, selon de nombreux utilisateurs reddit, la police encadre la structure de partout, et interdit à quiconque de s'en approcher.

Drake fans are using hammers and pickaxes to break into ice blocks ahead of his new album 'ICEMAN' 😂🧊🇨🇦 pic.twitter.com/uxqBJQrmvj — RTN (@RTNToronto) April 21, 2026

Du coup, certains se servent de l'IA pour imaginer des moyens de venir à bout de l'«iceberg».

Pas le lance-flammes... image: x

De son côté, le média Complex a préféré solliciter différentes IA pour leur faire évaluer le temps qu'il faudra pour que la structure fonde et révèle (sans aide manuelle) son contenu. On vous laisse découvrir les réponses à travers les images suivantes:

ChatGPT

Gemini

Claude

Des affiches et des explosions

Quoi qu'il en soit, la nouvelle campagne de Drizzy a déjà réussi à faire le buzz. Certains y voient de l'art, d'autres, un jeu interactif invitant les fans à participer.

Voici quelques jours, si l'on en croit Billboard et Complex, des habitants de Toronto auraient entendu des explosions dans le quartier de Downsview Park au début du mois, lors d'un tournage autorisé, vraisemblablement lié à Drake. Des affiches dans le secteur avaient averti les riverains d'un «événement pyrotechnique» prévu pour l'événement.

A n'en pas douter, le tournage devait employer les grands moyens, puisque «de nombreux résidents ont rapporté avoir vu des flammes jaillir soudainement, accompagnées de fortes détonations répétées qui ont fait trembler les maisons voisines», rapporte Billboard. L’explosion a tant dérangé les riverains que la direction du parc Downsview a présenté ses excuses, si l'on en croit le média CTV news.

Bref, tous ces micro-événements chaotiques ne font qu'accroître l'impatience et la curiosité des fans de Drake - et d'un public désormais plus large.

Reste à savoir ce qui nous attend au coeur de cette mystérieuse structure, lorsque les palettes de glace auront fondu.

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