bien ensoleillé14°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Drake rend fous ses fans en teasant son album Iceman

Drake rend fous ses fans en teasant son album Iceman
Pour connaître la date de sortie du futur album de Drake, il faut être patient.images: instagram/x

Drake a trouvé comment rendre fous ses fans

Drake a placé un bloc de glace gigantesque au cœur de Toronto et les internautes rivalisent de théories sur sa signification. Le happening pourrait bien teaser la date de sortie de son prochain album, Iceman.
21.04.2026, 16:4621.04.2026, 16:46
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Un bloc de glace lâché au beau milieu de Toronto. Voilà ce sur quoi les fans de Drake se cassent les dents, presque littéralement, depuis ce lundi.

Mais de quoi s'agit-il? Tout simplement d'une sorte de chasse au trésor géante, visiblement organisée par la star du rap de 39 ans. En effet, selon Billboard Canada, Drizzy semble bien teaser son retour prochain avec un nouvel album intitulé Iceman.

Ce projet avait été annoncé pour la première fois en juillet 2025, lors de sa tournée avec le chanteur PartyNextDoor. Drake y a encore fait mention en mars, lors des Juno Awards. A noter qu'il s'agit du premier album solo de Drake depuis sa brouille retentissante avec Kendrick Lamar, en 2024.

Ça tire à balles réelles entre ces deux stars du rap

«C'est dedans»

Or, depuis ce lundi 20 avril, alors que le projet Iceman semblait pris dans les limbes, tout semble se précipiter. Drizzy a publié une mystérieuse photo sur Instagram. Sur celle-ci, l'on peut voir un mystérieux - et gigantesque - bloc de glace. En légende, des mots, non moins cryptiques:

«Date de sortie à l'intérieur. 81 RUE BOND CENTRE-VILLE DE TORONTO»
Image
image: Instagram

«Ice», «Iceman»: le lien semble très clair dans la tête des fans. Creusez, et vous trouverez la date de sortie du prochain opus. Ou une Rolex, on ne sait jamais. Ou peut-être, jugent certains, qu'il s'agit d'une structure servant de décor au futur clip du rappeur.

Marinade
Drake est un obsédé

De plus, le trublion de la musique de nationalité canadienne et américaine a pris le soin de laisser des coordonnées sur Google Map en story Instagram.

Image
Drake a également publié cette étrange photo. «Its in».
Drake a également publié cette étrange photo. «Its in».

Très vite, des curieux se sont rendus sur place. Certains ont partagé des photos aériennes montrant lesdits blocs de glace sur un parking proche de l'hôtel Bond, attisant toujours plus de spéculations.

Si on doit attendre que tout fonde pour connaitre la date de sortie de Iceman, ça risque de durer un bon bout de temps. Certains ont été tentés d'accélérer le processus, même si, selon de nombreux utilisateurs reddit, la police encadre la structure de partout, et interdit à quiconque de s'en approcher.

Du coup, certains se servent de l'IA pour imaginer des moyens de venir à bout de l'«iceberg».

Pas le lance-flammes...
Pas le lance-flammes...image: x

De son côté, le média Complex a préféré solliciter différentes IA pour leur faire évaluer le temps qu'il faudra pour que la structure fonde et révèle (sans aide manuelle) son contenu. On vous laisse découvrir les réponses à travers les images suivantes:

ChatGPT

Surprise

Gemini

Surprise

Claude

Surprise

Des affiches et des explosions

Quoi qu'il en soit, la nouvelle campagne de Drizzy a déjà réussi à faire le buzz. Certains y voient de l'art, d'autres, un jeu interactif invitant les fans à participer.

Voici quelques jours, si l'on en croit Billboard et Complex, des habitants de Toronto auraient entendu des explosions dans le quartier de Downsview Park au début du mois, lors d'un tournage autorisé, vraisemblablement lié à Drake. Des affiches dans le secteur avaient averti les riverains d'un «événement pyrotechnique» prévu pour l'événement.

Drake a déboursé un million pour cette bague (et il y a une bonne raison)

A n'en pas douter, le tournage devait employer les grands moyens, puisque «de nombreux résidents ont rapporté avoir vu des flammes jaillir soudainement, accompagnées de fortes détonations répétées qui ont fait trembler les maisons voisines», rapporte Billboard. L’explosion a tant dérangé les riverains que la direction du parc Downsview a présenté ses excuses, si l'on en croit le média CTV news.

Bref, tous ces micro-événements chaotiques ne font qu'accroître l'impatience et la curiosité des fans de Drake - et d'un public désormais plus large.

Reste à savoir ce qui nous attend au coeur de cette mystérieuse structure, lorsque les palettes de glace auront fondu.

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
de Marine Brunner
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
1
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
de Joanna Oulevay
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
de Joanna Oulevay
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
de Joanna Oulevay
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
de Oliver Baroni
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
1
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer

C'est quoi ces mini-dramas par IA qui cartonnent sur TikTok?

Vidéo: watson

Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple
1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Le futur Premier ministre hongrois se moque de Viktor Orbán
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ils sont de retour: les fails les plus lamentables de la semaine
Entre situations absurdes, malchances spectaculaires et moments de pure gêne, les fails du mardi sont de retour. Une compilation aussi imprévisible qu’hilarante, avec un bonus gagnant qui pourrait bien vous arracher une larmichette.
Bonne nouvelle, c'est mardi! Et comme vous le savez, c'est ici et seulement ici que vous trouverez cette dose supplémentaire de distraction bienvenue pour oublier le quotidien.
L’article