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Voici toutes les stars qui se cachent dans le nouveau clip de Madonna

Madonna dévoile un clip de 14 minutes rempli de stars avant son nouvel album
Madonna réunit Sabrina Carpenter, Kate Moss et Benedict Cumberbatch dans un clip de 14 minutes.image: youtube

Voici toutes les stars qui se cachent dans le nouveau clip de Madonna

A quelques semaines de la sortie de son nouvel album Confessions II, la reine de la pop en a livré un avant-goût spectaculaire, grâce à un clip interminable de 14 minutes qui réunit un véritable défilé de célébrités.
09.06.2026, 20:5509.06.2026, 20:55

Après une apparition remarquée à Coachella et la sortie du titre Bring Your Love en collaboration avec Sabrina Carpenter, la chanteuse américaine de 67 ans continue de faire monter l’attente et la température autour de Confessions II, son quinzième album studio, attendu le 3 juillet.

Madonna et Sabrina Carpenter sortent un duo

Pour mieux faire patienter trépigner ses fans, l’artiste a dévoilé le 8 juin une vidéo de près de 14 minutes, à mi-chemin entre le court-métrage musical et le clip traditionnel. Dans un univers volontairement chaotique et ultra-stylisé, Madonna enchaîne les séquences dansées et les tableaux visuels, tout en explorant des sonorités disco et électro-pop qui rappellent certaines des facettes les plus populaires de sa carrière.

Vidéo: watson

La réalisation est signée par David Toro et Solomon Chase, duo créatif connu sous le nom de TORSO. Les deux artistes se sont notamment fait remarquer pour leurs collaborations avec Charli XCX ainsi que pour plusieurs campagnes destinées à des maisons de luxe comme Mugler et Courrèges.

Le résultat mise sur une esthétique brillante et provocatrice. Sensualité, imagerie futuriste et humour décalé se côtoient dans une succession de scènes parfois volontairement extravagantes. Certaines séquences flirtent même avec le kitsch et le trash, à l’image d’effets visuels où des lasers jaillissent de parties intimes des personnages.

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Comme souvent avec Madonna, le casting est à la hauteur de l’événement. La vidéo rassemble une impressionnante galerie d’invités, parmi lesquels Sabrina Carpenter, présente sur l’album, mais aussi le mannequin Kate Moss, l’actrice Odessa A’zion, la musicienne et productrice Arca, la DJ Honey Dijon, l’acteur Benedict Cumberbatch, la chanteuse Shygirl ainsi que Lourdes Leon, la fille de Madonna.

Une façon pour la star de rappeler que, malgré les critiques et les railleries de ses détracteurs, elle reste l’une des figures les plus influentes de la pop mondiale, plus de quatre décennies après ses débuts. (mbr)

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