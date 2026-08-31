Snoop Dogg veut qu'on juge ses glaces, et il est prêt à payer généreusement. image: watson

Vous pouvez être (bien) payé pour goûter les glaces de Snoop Dogg

Lâchez tout, sauf votre CV, on a trouvé le travail idéal! Le rappeur américain est à la recherche de son nouveau testeur de saveurs pour sa marque de crèmes glacées Dr. Bombay. Télétravail et appel direct de la star sont à la clé.

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Vous rêvez d'un job qui fera de l'effet sur votre CV - et, qui plus est, bien payé? Un peu comme gardien d'une île, testeur de matelas, ou promeneur de chiens de stars? Snoop Dogg a quelque chose en réserve pour vous dans son buffet.

Non, il ne s'agit pas de cela 👇

Au-delà de sa carrière musicale, la star américaine a développé un véritable empire entrepreneurial comprenant plusieurs marques, dont l'enseigne de crèmes glacées Dr. Bombay, créée en 2023.

Fort d'un immense succès commercial aux Etats-Unis, le rappeur a amorcé le déploiement de ses desserts à l'international et a choisi l'Hexagone comme porte d'entrée européenne: ses pots sont ainsi distribués en exclusivité chez Carrefour depuis mai dernier.

Afin de poursuivre cette expansion et d'imaginer les recettes de demain, l’interprète de Drop It Like It's Hot s'est associé au spécialiste du recrutement Deel pour dénicher un goûteur international. La mission de cet ambassadeur du goût consistera à déceler les alliances de saveurs les plus réussies de la planète, le tout pour une rémunération particulièrement attractive de 10 000 dollars par mois.

Le poste de testeur, proposé en télétravail, est accessible aux passionnés du monde entier. La personne retenue devra débriefer régulièrement avec les équipes de développement et effectuer quelques déplacements à travers le monde. Nul besoin d'un diplôme en gastronomie ou en agroalimentaire: le profil recherché doit avant tout faire preuve de curiosité, suivre de près les tendances culinaires et maîtriser la création de contenus pour mettre la marque en valeur.

Ce contrat à durée déterminée de trois mois offre la possibilité d'une prolongation au sein de l'entreprise. Un formulaire en ligne permet de poser sa candidature durant une période de trois semaines. L'heureux candidat sélectionné aura le privilège d'apprendre la nouvelle directement par un appel téléphonique de la légende du hip-hop.

Pour les gourmands français, quatre parfums originaux sont d'ores et déjà disponibles sur les étalages: Peanut Butter Jelly Time (beurre de cacahuète et raisin), Salted Caramel Waffle Sundaze (caramel salé et gaufre), Strawberry Cream Dream (fraise, vanille et biscuit) et Long Beach Fruit Party (mélange tropical de mangue, coco et ananas).

(jod)