Voici le thème du Met Gala 2025

Voici le thème du Met Gala

Pour le rendez-vous mode le plus scruté de l'année, le dress code sera: «Tailored for You.»

Le lundi 5 mai, les stars se donneront rendez-vous à New York pour le célèbre Met Gala organisé par Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue. Comme chaque année, un thème est imposé. Cette édition 2025 mettra à l'honneur le tailoring: l'art de faire des vêtements sur mesure inspirés des costumes et tailleurs. Le dress code:

«Tailored for you» Fait sur mesure pour vous.

Il fait écho à l'exposition annoncée en octobre 2024: «Superfine: Tailoring Black Style» qui a lieu au Metropolitan Museum au même moment et que le public pourra admirer (contrairement au gala, où (snif!) pauvres mortels, nous ne sommes pas conviés).

Comme le rappelle Vogue, c'est la première fois depuis l'exposition «Men in Skirts» de 2003 que le Met Gala se concentre exclusivement sur la mode masculine et c'est la première fois qu'il se concentre uniquement sur la communauté afro-américaine. Car oui, «Superfine: Tailoring Black Style» met en lumière «le dandy noir et examinera l'importance du vêtement et du style dans la formation des identités noires dans la diaspora atlantique.»

A quoi s'attendre?

Il y a fort à parier pour qu'on voie des costumes réinventés pour les hommes et de nouvelles interprétations du tailleur pour les femmes. On peut s'attendre à voir certaines stars en dandy moderne quand d'autres plongeront tête baissée dans la SAPE (la société des ambianceurs et des personnes élégantes), cette tendance adoptée par les Congolais et qui consiste à porter des vêtements élégants et colorés.

Il faut également s'attendre à des gens hors thème, comme chaque année. Mais c'est un peu le principe de ce genre de soirée, que nous-mêmes, nous expérimentons. Ils ne l'avoueront jamais, préférant déblatérer une théouse de sac à pets, du genre: bien sûr que je porte du rouge! Regarde, j'ai mis du rouge à lèvres!

Par exemple, Travis Scott et Kourtney Kardashian pourront reporter leurs tenues de 2022:

Image: AP Invision

Jared Leto, par contre... pas vraiment.

C'était en 2023 et le thème était: «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty». Si vous vous posez la question, il faisait honneur à la chatte du feu créateur de mode. Image: AP

Y aura t-il du croustillant?

Au-delà de ce que les célébrités porteront, il y a la question de qui sera invité et qui viendra (avec qui)? Si la liste est secrète, plusieurs noms ont déjà été lâchés puisqu'ils co-président le Met Gala: Colman Domingo, Lewis Hamilton, Asap Rocky et Pharrell Williams, ainsi que le président d'honneur, le basketteur LeBron James. Mais qu'en est-il des autres? Kanye West et son animal de foire, seront-ils de la partie? Gigi Hadid, encore très discrète avec son nouveau compagnon, osera-t-elle officialiser sa relation avec l'acteur Bradley Cooper? Brad Pitt va-t-il monter les marches avec Inès de Ramon ou Anne? Blake Lively et Ryan Reynolds vont-ils annuler leur venue comme ils l'ont fait pour les Golden Globes au mois de janvier?

Pour le découvrir, rendez-vous le 5 janvier.

