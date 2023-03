«Dégage, sal*pe!» Avril Lavigne interrompue par une activiste

Selena Gomez vs Hailey Bieber: cette vidéo relance la guerre des fans

La soirée d'Avril Lavigne s'est tout de même bien terminée. La chanteuse a reçu le TikTok Juno Fan Choice Award, un trophée qui récompense les artistes ayant reçu le plus de votes sur le réseau social. L'animateur de la soirée lui a également rendu hommage lors d'une performance reprenant quelques-uns de ses meilleurs tubes.

Mais qu'est-ce que c'est cette ceinture verte? Il s'agit de plusieurs hectares de terres agricoles, forêts ou bassins versants protégés. La «ceinture verte préserve également le patrimoine culturel et soutient le tourisme et les loisirs dans la région élargie du Golden Horseshoe de l'Ontario», nous explique le site du gouvernement de la région .

Une situation délicate que la chanteuse de 38 ans a géré «tout en douceur» si l'on en croit Pagesix , qui a également relayé l'information ce mardi. C'était sans prendre en compte le «Get the fuck off bitch» (Dégage salope) que la Canadienne a lancé à l'activiste qui avait plutôt l'air de prendre du bon temps.

Les Juno Awards, équivalent canadien des American Music Awards aux Etats-Unis, récompensent les artistes pour leurs œuvres. En Europe, on n'entend peu parler de cette cérémonie. Mais cette année, un événement particulier s'est déroulé lundi soir à Alberta, au Canada.

Ça s'est passé au Canada. Une activiste climatique est montée sur scène et a interrompu la chanteuse dans son speech.

Ce film indépendant a rencontré un succès inattendu en salles, avec plus de 100 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 25 millions de dollars.

La comédie déjantée «Everything Everywhere All At Once» a fait une razzia sur les 95es Oscars dimanche, en remportant sept prix majeurs, dont celui du meilleur film. Son héroïne, Michel Yeoh, est la première Asiatique à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice.