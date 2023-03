Les gars, comment c'est possible que Tyga et Avril Lavigne soient ensemble?!

La vidéo a enflammé les réseaux sociaux et les internautes n'ont pas hésité à partager leur surprise. Parce Tyga et Avril Lavigne, c'est un peu le choc des cultures. Sans compter qu'une théorie du complot selon laquelle la chanteuse serait décédée et aurait été remplacée par un sosie, circule depuis plusieurs années sur la Toile.

A Paris, Avril Lavigne et Tyga ont multiplié les apparitions ensemble allant de défilés en soirées. Lundi soir à la soirée Mugler x Hunter Schafer, les deux artistes se sont embrassés, ne laissant ainsi plus de place au doute quant à la nature de leur relation .

5 choses que vous ignorez probablement sur le «daddy» préféré des séries

L'acteur vedette de The last of us, également présent dans la 3e saison de The Mandalorian, est actuellement au pic de sa notoriété. Retour sur cet acteur devenu le chouchou des internets.

Pedro Pascal a eu une carrière fascinante, puisqu'il fait partie du club de ceux pour qui la célébrité a commencé dans la quarantaine. En effet, l'acteur américano-chilien se fait réellement connaître en 2014, alors âgé de 39 ans, grâce à son rôle dans la quatrième saison de Game of thrones. Il y interprète Oberyn Martell le temps de quelques épisodes, ce qui a suffi à rester dans les mémoires grâce à un personnage haut en couleur, particulièrement séduisant, et surtout une mort affreuse et explosive que nous ne spoilerons pas ici de peur de salir la moquette.