Surprise! Sofia Richie attend son premier enfant

La rumeur avait pris d'assaut les réseaux sociaux après que la future maman s'est affichée avec des tenues plutôt larges.

Sofia Richie Grainge, fille de Lionel Richie et icône de la nouvelle génération, a annoncé attendre son premier enfant, une fille, au magazine Vogue. Une nouvelle étape qu'elle se «réjouit» désormais de partager avec ses 11 millions d'abonnés sur Instagram.

Image: instagram

La jeune femme de 25 ans, qui a préféré garder les premiers mois de sa grossesse secrets, a notamment déclaré:

«la grossesse est vraiment effrayante et vous voulez protéger cet espace»

Un secret qui a vite été percé à jour puisque les internautes ont rapidement pointé du doigt les choix vestimentaires de la jeune femme sur Tiktok, où des vidéos la montrent avoir soudainement adopté la tendance du oversized.

Un look qui détonne de ce à quoi elle nous avait habitués puisque depuis l'an dernier, Sofia Richie s'est imposée comme l'une des figures incontestées de la mode et de la tendance du «Quiet Luxury».

Pour rappel, la future maman avait soudainement gagné en popularité l'an dernier après avoir affiché son mariage grand luxe ainsi que ses innombrables tenues sur les réseaux sociaux.

Protéger sa vie privée

Si Sofia Richie est consciente d'être une personnalité publique, elle ne souhaite en aucun cas imposer ce style de vie à sa fille.

«Je veux que mon enfant ait la possibilité de faire ce qu'elle veut de sa vie. Si elle veut être une personne privée, je veux qu'elle puisse faire ce choix, et si elle veut être une personne publique, elle peut faire ce choix pour elle-même» Sofia Richie à Vogue

Vous ne verrez donc probablement pas bébé Grainge sur Instagram, mais maintenant que la future maman a annoncé la nouvelle, on imagine déjà comment Sofia Richie va aborder sa grossesse dans ses différentes tenues. Et pour garder le style, le mannequin américain a une astuce: ne pas acheter des vêtements de grossesse. «Je me contente d'acheter des tailles plus grandes», a-t-elle notamment confié au magazine.

Image: Instagram

Futures mamans, vous savez donc où aller chercher l'inspiration si la gamme de grossesses de la marque C&A ne vous fait pas rêver. Après le mariage événement, place donc à la baby shower grand luxe puisque la future maman a également annoncé avoir l'intention de l'organiser pour fêter l'arrivée de sa fille qui aura, sans surprise, droit à sa propre chambre aux couleurs «roses et pastels», évidemment. (sia)