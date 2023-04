People

Les Beckham prennent des cours de salsa et l'un d'eux galère beaucoup

Le couple Beckham a partagé une vidéo d'un cours de danse sur Instagram. Si Victoria s'en sort très bien, David, lui, semble avoir un peu plus de mal avec la salsa. Plus ou moins de réussite, mais beaucoup de tendresse.

Plus de «Divertissement»

David et Victoria Beckham ont beau être riches et célèbres, ils sont quand même un peu comme nous, le commun des mortels. Jeudi, c'est foot avec les copains, samedi, c'est cinéma et resto en famille et lundi, c'est cours de danses de salon.

Le 4 avril, la styliste a publié une vidéo sur son compte Instagram. On y découvre le couple s'essayer à la salsa, avec un certain talent pour elle, un peu moins d'aisance pour lui. L'ex-footballeur est apparemment plus à l'aise quand il s'agit d'agiter ses gambettes derrière un ballon que sur un parquet de salle de danse. Bon joueur, le lendemain, il a lui aussi partagé la vidéo, taguant le chanteur latino Marc Anthony pour lui proposer de partir en tournée.

Vidéo: instagram

Si la tournée n'est peut-être pas pour demain, David s'en sort tout de même pas trop mal. Son déhanché a un style un peu country, loin des mouvements caliente qu'arrive à envoyer Victoria perchée sur ses talons, mais l'ensemble reste agréable à regarder.

Leurs enfants, en tout cas, saluent la performance de leurs parents. Avec une pointe d'ironie, leur fils Romeo a commenté le post de son père.

«Waouh papa je suis impressionné» Romeo Beckham sous la publication de son père.

Tout en balançant une série d'emojis mort de rire. Un autre de leur trois fils a également commenté, assurant qu'il s'agissait de la meilleure chose qu'il n'ait jamais vue.

Un autre commentaire a suscité beaucoup de likes. Jeremy Renner, qui a subi un grave accident le 1er janvier dernier, a écrit:

«J'adore ceci pour de nombreuses raisons 🎁🎁🎁» Jeremy Renner sous le post de David Beckham.

Ce à quoi des internautes ont répondu qu'ils espéraient le voir de retour bientôt danser lui-même la salsa.

Avant de voir l'acteur être engagé comme danseur avec David et Victoria Beckham et partir en tournée avec Marc Anthony, le couple peut s'entraîner encore un peu. Pour le plus grand bonheur des internautes et de leurs enfants.

David et Victoria, en couple depuis des siècles:

1 / 9 Les Beckham, en couple depuis des siècles source: instagram

David Beckham a un message pour cette femme de 102 ans: