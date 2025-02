Vidéo: watson

Timothée Chalamet et Demi Moore ont été couronnés

C'est la période des remises de prix à Hollywood. Tout le gratin s'est retrouvé dimanche à Los Angeles pour les Screen Actors Guild Awards (SAG).

En attendant les Oscars, qui auront lieu dans une semaine, ce sont les SAG Awards 2025 (Screen Actors Guild Awards) qui ont pris place ce dimanche à Los Angeles.Cette récompense, particulièrement convoitée, est décernée par toute l’industrie du cinéma et de la télévision, avec pas moins de 160 000 votants: comédiens, cascadeurs, doubleurs et autres professionnels des médias.

Un avant-goût des Oscars

Le grand vainqueur de cette soirée, c'est le thriller papal Conclave du réalisateur austro-suisse Edward Berger. Le film qui met en scène Ralph Fiennes a remporté le principal prix des Screen Actors Guild Awards (SAG), ce qui le propulse en bonne place dans la course pour les Oscars.

Sacré pour sa performance dans Un parfait Inconnu, Timothée Chalamet, l'acteur prodige de 29 ans, s'est vu recevoir le prix du meilleur acteur et s'est affiché avec un look directement inspiré par Bob Dylan. Il bat ainsi le record de Nicolas Cage et devient le plus jeune lauréat dans la catégorie. Celui-ci avait gagné le même prix en 1996 pour le film Leaving Las Vegas, à l'âge de 32 ans. Le prix du meilleur acteur dans un second rôle revient à Kieran Culkin pour A Real Pain.

«Je suis en quête de grandeur. Je sais qu'on ne dit pas ce genre de choses d'habitude, mais je veux être l'un des plus grands» Timothé Chalamet

Quant à la meilleure actrice, c'est Demi Moore, qui remporte la mise pour The Substance. La comédienne de 62 ans était déjà repartie avec un Golden Globe en janvier et se voit également nominée aux Oscars dans la même catégorie. Pour le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle, c'est Zoe Saldaña qui l'emporte pour son rôle d'avocate dans Emilia Pérez de Jacques Audiard.

Du côté de la télévision, la série américano-japonaise Shōgun a, sans surprise, remporté le prix du «meilleur ensemble», tandis que ses stars Anna Sawai et Hiroyuki Sanada ont été distinguées individuellement.

Jane Fonda, actrice engagée

La soirée a été marquée par de nombreux moments inattendus: Harrison Ford faisant le pitre devant la caméra, Timothée Chalamet perdant pied en plein discours, la réunion surprise de David Duchovny et Gillian Anderson – les stars cultes de X-Files – pour remettre un prix, et enfin, un discours engagé de la légendaire Jane Fonda. L’actrice de 87 ans a reçu le SAG Life Achievement Award, récompensant l’ensemble de sa carrière. Dans son discours de remerciement, elle n’a pas hésité à s’adresser directement à Donald Trump.

«Ce que nous, acteurs, créons, c’est de l’empathie. Notre travail consiste à comprendre un autre être humain si profondément que nous pouvons toucher son âme et ne vous y trompez pas, l’empathie n’est pas faible ou woke. D’ailleurs, woke signifie simplement que vous vous souciez des autres» Jane Fonda

Depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump s’est déclaré en guerre contre le wokisme, au point de nommer les acteurs Sylvester Stallone, Mel Gibson et Jon Voight comme «ambassadeurs spéciaux» à Hollywood. Leur mission? Ramener l’industrie cinématographique à «son âge d’or», c’est-à-dire… la rendre «moins woke».