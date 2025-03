Une rumeur qui enfle sur les réseaux sociaux.

Jennifer Aniston et Pedro Pascal sont-ils ensemble? L'acteur répond

Les deux stars ont été aperçues en train de sortir d'un restaurant à Los Angeles. Face à la rumeur grandissante, Pedro Pascal a voulu calmer le jeu.

Plus de «Divertissement»

Un dîner dans le très chic Sunset Tower Hotel à West Hollywood, des photos paparazzis et hop! La mèche est allumée. Jennifer Anniston et Pedro Pascal seraient-ils en train de démarrer une romance?

A en croire les médias people américains: oui. Ils ne le disent pas concrètement, mais ils donnent des détails du genre: un dîner de plus de trois heures, insinuant qu'ils ont passé un long moment ensemble.

Les photos volées de Page Six les montrent en train de se parler à la sortie du restaurant, lui avec une moustache et une veste en cuir, elle avec son look de «Rachel prend l'avion pour Paris», référence à Friends.

Face à la tornade de commentaires sur les réseaux sociaux, Pedro Pascal a voulu éteindre la rumeur à l'avant-première de la saison 2 de The Last of Us:

Jennifer et moi sommes de très bons amis. J'ai pu dîner avec elle samedi, et c'était un dîner martini amusant. Pedro Pascal pour Entertainment Tonight

Un détail sur l'une des photos prouve également qu'il ne s'agissait pas d'un date: Pedro Pascal tient dans les mains une boîte en carton, vraisemblablement un doggy bag. Ce n'est pas le genre de chose qu'on fait généralement lors d'un premier date. Quoique, à Hollywood, pour faire genre «je suis quelqu'un de simple», ça peut avoir son charme.

Bella Ramsay et Pedro Pascal à la Première de la seconde saison de The Last of Us à Los Angeles. Image: AP Invision

Pedro Pascal, surnommé le «daddy d'internet» après la sortie de la première saison de The Last os Us où il joue un papa de substitution pour Ellie (Bella Ramsey), n'a pourtant pas d'enfant. Il n'a jamais été non plus marié. Tiens donc, comme Jennifer Aniston. C'est peut-être pour cette raison que ces quelques clichés ont mis le feu aux poudres.

La vie privée de Pedro Pascal reste par ailleurs très floue et platonique, du moins officiellement. On en sait peu sur ses relations passées à part qu'il était en couple brièvement avec l'actrice Maria Dizzia dans les années 1990, c'est-à-dire il y a un siècle. Le reste n'est que rumeurs, notamment avec l'actrice Lena Dailey, rencontrée sur le tournage de Game of Thrones en 2014.

Un pas de danse de Tate McRae devient viral sur Tiktok Vidéo: watson