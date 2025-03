Vittoria Ceretti (qui pose ici pour Vogue France) est en couple avec Leonardo DiCaprio depuis 2023.

La petite amie de DiCaprio déteste une chose dans leur idylle

Leonardo DiCaprio et Vittoria Ceretti sont très discrets sur leur histoire d'amour. Mais le mannequin italien de 26 ans a accepté de dévoiler quelques miettes de sa relation avec la star pour Vogue France. Et il y a une chose qui l'agace.

Plus de «Divertissement»

Ce n'est plus un secret dans la nébuleuse galaxie des people: Leonardo DiCaprio est en couple avec un mannequin italien du nom de Vittoria Ceretti - «Vitto» pour les intimes.

Jusqu'ici, rien de bien étonnant, puisque les conquêtes de la star du Loup de Wall Street s'étalent régulièrement dans les pages des tabloïds. Oui, mais...Vittoria, elle, a quelque chose de spécial: 26 ans. Une donnée qui n'est pas anodine, puisque la rumeur veut que Leo préfère sortir avec des filles qui ont 25 ans ou moins.

Sitôt que l'heureuse élue souffle la fatidique bougie, une rupture n'est jamais loin de se profiler sur le bord du romantique chemin. Les chiffres semblent donner raison aux «on-dit», si l'on en croit le schéma qu'avait fait un utilisateur Reddit très dévoué, qui comparait l'âge de l'acteur à celui des filles avec qui il était sorti.

Quand l'obsession pour les chiffres et pour une star fusionnent, ça donne ça. reddit

La malédiction des 25 s'est par exemple abattue sur Camila Morrone, qui s'est séparée d'avec la star alors âgée de 47 ans en 2022, quelques mois après avoir fêté son quart de siècle.

Vous trouverez tout dans cet article:

Si ces big data très sérieuses (si, si!) nous apprennent une chose, c'est que Vittoria Ceretti a quelque chose de spécial: elle pourrait bien avoir rompu la malédiction des 25 bougies. En effet, Leo et sa belle Italienne semblent filer le parfait amour depuis 2023, défiant tout couperet statistique.

Sur le couple en lui-même, l'on détient bien peu d'informations. Vittoria reste très discrète sur sa vie intime, malgré le fait qu'elle soit toujours sous le feu des projecteurs. L'étoile montante de la mode défile en effet pour les plus grands, et a déjà posé pour différentes éditions de Vogue. C'est justement l'édition française qui a eu l'audace de lui poser LA question qui est dans de nombreuses têtes, dans une interview publiée ce 24 mars 2025: qu'est-ce que ça fait de sortir avec l'une des stars les plus convoitées de la planète?

Vittoria est la hit girl 2025. source: vogue sur instagram

Pour la première fois, Vittoria a accepté d'ouvrir la porte de façon très prudente sur sa vie privée. Bon, elle va très vite la refermer aussi, non sans lâcher au passage une petite bombe sur son ressenti: elle a horreur d'être étiquetée comme «la petite amie de Leonardo DiCaprio».

«Ça peut être extrêmement agaçant. D’un coup, on parle de toi comme la copine de machin qui était l’ex de truc. Donc c’est pas agréable de penser qu’on ne peut pas aimer qui on veut, à cause des étiquettes que les gens ont besoin de te coller dessus.» Vittoria à Vogue.

Vogue: «Adolescente, tu avais vu Titanic. Tu avais aimé?»

Vittoria: «Qui ne l’a pas vu? Ou pas aimé? C’est un film iconique…»

Vogue: «Où vous êtes-vous rencontrés?»

Vittoria: «À Milan. Mais je préfère ne pas entrer dans les détails.»

Vogue: «Je serais jaloux d’être en couple avec l’une des personnes les plus désirées au monde!»

Vittoria: «C’est un truc qui s’apprend. Si ce que tu vis est réel, que tu sais que vous vous aimez, alors, qu’il n’y a aucune raison de s’alarmer. Parce que l’amour protège et donne confiance.»

On n'en saura pas plus pour le moment, Vittoria montrant un signe de «soulagement» quand les questions personnelles prennent fin, écrit Vogue. C'est peut-être justement grâce à cette retenue que le hit couple le plus scruté de Hollywood pourra vivre ses plus belles années.