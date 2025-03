La romance entre Dina (Isabela Merced) et Ellie (Bella Ramsey) sera au centre de cette deuxième saison. Image: HBO

La saison 2 de «The Last of Us» va être intense

La série à succès se dévoile un peu plus avec une dernière bande-annonce pour faire patienter le petit mois qui nous sépare de sa diffusion en avril.

Attendue en Suisse à partir du 14 avril sur la plateforme MyCanal, la deuxième saison de The Last of Us se dévoile encore un peu plus avec une bande-annonce intense et déchirante, qui plaira autant aux néophytes qu'aux vieux briscards qui ont connu l'histoire manettes en main.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Lors de sa sortie en 2023, la saison 1 a bouleversé le petit monde des séries en abordant le genre horrifique aux antipodes des autres productions du genre. La série raconte comment, en 2013, le monde a basculé suite à la propagation d’une mystérieuse épidémie causée par un champignon parasite transformant toute personne infectée en créature agressive.

Une décennie plus tard, le monde n’est plus que ruines, et l’histoire suit le voyage d’Ellie (Bella Ramsey), une adolescente immunisée, et de Joel (Pedro Pascal), qui l'escorte à travers les Etats-Unis afin de l’amener vers ceux qui pourraient créer un remède.

Sauf que, contrairement à d’autres ténors du genre, The Walking Dead et ses spin-offs en tête, la série créée par Craig Mazin et Neil Druckmann a choisi la carte de l’audace en racontant son histoire de manière non linéaire. Le jeu vidéo culte, dont la série est une adaptation, faisait de même en son temps.

Ainsi, cette saison 2 reprend là où nos héros s'étaient arrêtés et adapte, en toute logique, le jeu vidéo sorti en 2021: The Last of Us Part II, dont la densité s’étalera sur plusieurs saisons, selon ses créateurs. Cette deuxième saison se déroule cinq ans après la première et introduit de nouveaux personnages qui vont graviter autour du duo Joel et Ellie.

On en était où?

Si 2023 vous parait un peu lointain, on va vous rafraîchir un peu la mémoire. Attention toutefois aux spoilers pour ceux qui n'ont pas vu la série.

La première saison se terminait avec Ellie, immunisée contre le virus du Cordyceps, sur le point d’être opérée dans l’optique d’élaborer un remède à l’infection. Sauf que l’opération n’avait rien de bénin, puisque Ellie ne pouvait pas survivre à cette intervention médicale. Un sacrifice pour le bien de l’humanité que Joel ne pouvait accepter, voyant en Ellie sa propre fille, Sarah, qu’il avait perdue dix ans plus tôt lors du déchirant premier épisode. Joel entrait alors dans l’hôpital et tuait toutes les personnes impliquées présentes sur les lieux avant d’emmener la jeune fille inconsciente avec lui. La fin se conclut sur un mensonge: Joel ne parvenant pas à avouer à Ellie qu’il a tout sacrifié pour la sauver, y compris le destin de l’humanité.

Ainsi, cette deuxième saison sera centrée sur les conséquences de ce choix immoral, faisant passer le cœur avant la raison. Les spectateurs vont pouvoir découvrir Abby, l'un des personnages centraux de cette nouvelle histoire, incarnée par Kaitlyn Dever, vue dans la récente série Netflix Apple Cider Vinegar.

Image: HBO

La nouvelle bande-annonce nous montre également les membres du Front de Libération de Washington (WLF), dont fait partie le personnage d'Abby. Surnommés «Les Loups», cette faction militarisée, dont le chef est incarné par l'acteur Jeffrey Wright (The Batman), est en guerre contre les Séraphites, un mouvement religieux dont les croyants, reconnaissables à leur crâne rasé, sont convaincus que l’épidémie est un châtiment divin.

Evidemment, et les fans du jeu vidéo le savent, il vous faudra serrer votre coussin très fort durant cette seconde saison, puisqu'à l'image du ton dramatique de la bande-annonce, l'émotion promet d'être au rendez-vous. Une saison qui sera plus courte, mais sûrement plus intense, avec sept épisodes au compteur à découvrir dès le 14 avril sur Canal+.