«Ça fait cheap» Comment étaient habillées les stars au défilé Chanel?

Lily-Rose Depp, Vanessa Paradis, Dua Lipa, Kylie Jenner ou encore Marion Cotillard: les célébrités étaient au défilé couture de la maison française.

S'il y a bien un show qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte, c'est le défilé Chanel. Et pas le prêt-à-porter (berk! des vêtements vendus au commun des mortels?). Non, la haute couture, celle qui s'adresse justement à la Haute.

Pour mettre en valeur la marque et ses créations, il faut des invités prestige, ou du moins... bankable.

Voici les célébrités qui ont fait sensation ce mardi 28 janvier au Grand Palais, à Paris.

Kylie Jenner

C'est toujours bien d'avoir une Kylie Jenner à sa table. La jeune femme de 27 ans pèse 394 millions de followers rien que sur Instagram. Un gros morceau pour la maison de couture qui tente désespérément de rajeunir.

La jeune femme a opté pour un tailleur de mamie, mais coupé façon «Fashion Nova», comme dirait un internaute sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas la référence, il s'agit d'une marque bas de gamme avec des pièces clinquantes et instagrammables. Justement, un internaute a répondu: «Ça fait cheap», alors qu'un autre la trouve «sublime». Kylie Jenner, c'est comme la coriandre, ça divise.

Lily-Rose Depp

Dans le genre mémère, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis décroche la palme. Lily-Rose, 25 ans, star du film d'horreur actuellement au cinéma Nosferatu, a choisi un tailleur avec une jupe midi, c'est-à-dire que sa longueur se situe entre le genou et le mollet. Un choix pas très heureux quand on est petite.

Vanessa Paradis

Pour le coup, Vanessa Paradis portait une tenue plus moderne que celle de sa fille. Elle a revêtu une veste courte à plumes et un pantalon noir tout simple, l'air de dire: «Je veux bien jouer le jeu, mais faut pas pousser.»

Dua Lipa

La chanteuse de 29 ans l'a jouée princesse de conte de fées avec sa cape et son énorme nœud dans les cheveux. A mi-chemin entre Sailor Moon et La Belle au bois dormant.

Marion Cotillard

L'actrice française a opté pour une mini-robe confortable avec une veste coupée façon Teddy. L'ensemble «un peu trop noir» selon les internautes, ne faisait qu'amplifier l'impression de funérailles du show. Ma foi, c'est Paris au mois de janvier.

G-Dragon

Le rappeur sud-coréen n'est pas forcément très connu en Europe, mais en Asie, on l'appelle le roi de la K-pop. Des vidéos virales de lui le montrent dans les rues de Hong-Kong avec des montres au poignet à plus de 200 000 francs.

Côté look, G-Dragon est une vraie Fashionista. Il n'a pas peur de porter des tenues extravagantes, alors pour le défilé Chanel Haute Couture, il a opté pour un costume brodé à mi-chemin entre l'arlequin et Elvis Presley.

Jennie Ruby Jane

On reste dans le monde du rap sud-coréen avec Jennie Ruby Jane qui a joué à fond le jeu de la haute couture avec une cape vaporeuse pastel, une couleur qui tranche avec les tenues un poil glauques des autres invités. «Reine» «Icône»: sur Instagram, les internautes sont séduits.

Pamela Anderson

On ne change pas une équipe qui gagne. Pamela Anderson portait quant à elle toujours du blanc. On l'a vu plus tôt cette semaine au défilé Jacquemus.

Sur le tapis rouge aussi, l'actrice, tête d'affiche du film The Last Show Girl, ne jure que par cette couleur. Peut-être parce qu'elle a arrêté de se maquiller et que pour illuminer son visage, elle utilise cette astuce.

Fernanda Torres

L'actrice brésilienne de 59 ans, nominée aux Oscars pour Je suis toujours là, a fait sensation. Adulée au Brésil, elle reste encore méconnue à l'internationale.

Pour cet événement mondain, elle a choisi une élégante redingote. Pas sûr que ça rajeunisse l'image de la marque, mais au moins, ça fait plaisir à la communauté sud-américaine.

Arielle Dombasle

L'actrice de 71 ans s'est transformée pour l'occasion en un bonbon acidulé. Avec sa veste croisée en cuir rose pastel et son sac assorti, elle a illuminé le front row.

Charlotte Casiraghi

Si Kylie Jenner représente les ados accros à Instagram et TikTok, Charlotte Casiraghi représente la monarchie. Membre de la famille princière de Monaco, elle ne peut pas complètement se lâcher. Certes, elle porte une audacieuse mini-jupe, mais avec des collants opaques et une veste boutonnée jusqu'au ras du cou, car quand même, il faudrait pas être vulgaire.

