Le plus gros youtubeur du monde s'est mis le Mexique à dos

Le Mexique accuse MrBeast d'exploiter la culture maya après une vidéo tournée au Mexique dans laquelle il fait la promotion de sa propre barre chocolatée.

Le créateur de contenu le plus suivi au monde a encore fait parler de lui, mais pour les mauvaises raisons. Le 10 mai dernier, MrBeast a partagé avec ses 395 millions d'abonnés une vidéo intitulée J'ai exploré des temples vieux de 2 000 ans, dans laquelle on le suit, lui et son équipe, lors de leur visite des cités mayas de Calakmul, Chichen Itzá et Balamcanché, dans le sud-est du Mexique.

L'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique (INAH) a indiqué avoir donné à la société représentant MrBeast l'autorisation de filmer sur ces sites historiques à condition de ne pas monétiser la vidéo. Une condition qui n'aurait vraisemblablement pas été respectée, puisque dans une partie du documentaire, le youtubeur milliardaire vante les bienfaits d'un produit à base de chocolat, qu'il considère comme un «dessert maya», et invite sa communauté à l'acheter.

Sauf que le dessert en question n'a rien de maya, puisqu'il s'agit d'une barre chocolaté de la marque Feastables, dont le propriétaire n'est autre que MrBeast lui-même.

Depuis, le vidéaste est un au centre d'une polémique, puisque l'Etat du Mexique lui reproche d'avoir rompu le contrat de confiance, au point que la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum elle-même a demandé mercredi une enquête sur les conditions dans lesquelles le permis de tournage a été accordé.

«Nous désapprouvons toute activité commerciale qui déforme la valeur des sites archéologiques, qui sont un héritage de nos cultures indigènes et la fierté de notre nation» Claudia Curiel de Icaza

Cette vidéo a également provoqué la colère de nombreux internautes, qui l'accusent d'avoir manqué de respect à la culture locale en ayant l'accès à des zones restreintes, considérées comme sacrées dans la culture maya, et de les avoir utilisées pour promouvoir sa marque de chocolats. Des accusations réfutées par le principal intéressé:

«Ils savaient que nous allions mentionner Feastables dans la vidéo. Mais par respect pour les sites, la séquence a été filmée en dehors de tout monument national. La scène du dîner au cours de laquelle j'ai fait la blague autour de Feastables n'était pas à proximité d'un temple maya.» MrBeast

MrBeast se justifie

Jimmy Donaldson de son vrai nom, assure ne pas avoir manqué de respect envers la culture maya et avoir respecté l'ensemble des règles et recommandations de l'Etat. Il aurait également tourné les séquences publicitaires en dehors des sites archéologiques. L'ensemble du tournage aurait été encadré par des représentants d'agences gouvernementales, des archéologues mexicains et des représentants des sites pour s'assurer qu'ils respectaient les règles.

«Mon équipe et moi-même avons un grand respect pour la culture et le peuple mexicains et les mayas. Nous avons réalisé cette vidéo pour donner envie aux gens du monde entier d'en savoir plus sur leur culture, comme nous l'avons fait avec notre vidéo sur les pyramides.»

«Cela m'attriste de voir des gens répandre des mensonges» MrBeast

Selon le communiqué du créateur de contenu, le gouverneur de l'Etat aurait également pris sa défense, précisant que la vidéo «représente une énorme publicité pour le Mexique, avec plus de 56 millions de vues en quelques jours».

«Je suis surpris que le ministère de la Culture veuille sanctionner une vidéo qui a été adaptée à une audience jeune et internationale» MrBeast

L'entrepreneur de 27 assure enfin avoir financé «des puits et des projets d'approvisionnement en eau» dans la région et avoir travaillé avec l'Institut National d'Archéologie et d'Histoire (INAH) sur un fonds destiné à soutenir l'archéologie mexicaine locale. De son côté, l'INAH a déclaré que le 15 mai dernier, bien qu'elle ait autorisé le tournage sur les sites, elle n'avait pas autorisé l'utilisation des sites historiques à des fins lucratives. L'organisme envisagerait des poursuites judiciaires contre la société de production de Jimmy Donaldson.