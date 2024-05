A gauche, Charli d'Amelio et à droite, Jake Paul. Lequel des deux est le plus riche à votre avis? instagram

Voici les 8 influenceurs les plus riches du monde

Ils gagnent des millions grâce à leurs publications sur les réseaux sociaux. Voici les 8 créateurs de contenus les mieux payés.

Ils sont présents sur TikTok, YouTube ou Instagram et c'est en postant des vidéos et en faisant de la pub pour différents produits qu'ils se sont construit une fortune. Forbes a classé les influenceurs les plus riches et puissants en rassemblant des données sur les revenus estimés, le nombre d'abonnés (tous réseaux sociaux confondus), les taux d'engagement et les activités entrepreneuriales.

Voici le top 8 des influenceurs (pardon, des créateurs de contenu) les plus riches du monde.

8) Emma Chamberlain

Emma Chamberlain a 22 ans. instagram emmachamberlain

Elle est entrée avec fracas dans le monde des influenceurs en apportant un peu de fun et de légèreté à l'heure où toutes les filles de son âge se prenaient beaucoup trop au sérieux. Emma Chamberlain a commencé avec des vidéos YouTube en se filmant dans la maison de sa mère. Elle a abandonné ses études, a accumulé 27,9 millions de followers et a transformé son humour pince-sans-rire et sa passion pour la mode en un empire.

Revenus: 20 millions de dollars

Nombre total de followers: 28 millions

Moyenne Engagement: 6.25%



7) Elliot Tebele (Fuck Jerry)

Vous le connaissez probablement sous le nom de FuckJerry sur Instagram, le compte de mèmes. Son vrai nom: Elliot Tebele. Il est également le cerveau derrière BeigeCardigan, DudeWithSign et JerryNews. Mais on ne fait pas de l'argent en créant des mèmes. Étonnamment, son empire, il l'a construit grâce à des jeux de société, notamment «What Do You Meme» vendu aux Etats-Unis chez Target, Walmart et Amazon. Tebele s'est également lancé dans la vente d'alcool avec la marque de tequila virale Jaja.

Revenus: 30 millions de dollars

Nombre total de followers: 17 millions

Moyenne d'engagement: 1%

6) Logan Paul

Logan Paul a 29 ans et va bientôt être papa. instagram loganpaul

Si vous le confondez avec quelqu'un d'autre, c'est normal, il a un frère qui s'appelle Jake et qui est lui aussi créateur de contenus. Ils se sont fait connaitre sur Vine (une filiale de Twitter qui a fermé en 2016). Logan Paul a ensuite ouvert sa chaîne YouTube sur laquelle il relève des défis un peu fous. La chaîne attire près de 24 millions de followers, mais Logan Paul se prend quelques shit storms dans la figure, notamment à suite d'une vidéo au Japon, dans «la forêt des suicides» où il filme un cadavre. Cela lui vaudra d'être démonétisé de YouTube. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, il vit très bien de ses petites économies et des combats de boxe auxquels il a participé.

Revenus: 21 millions de dollars

Nombre total de followers: 74 millions

Moyenne d'engagement: 1,25%



5) Charli D’Amelio

Charli d'Amelio a fêté ses 20 ans le 1e mai. instagram charlidamelio

Les gens qui ont moins de 20 ans se demandent toujours pourquoi cette personne est si célèbre. D'abord, c'est la première influenceuse qui a percé sur TikTok. Alors certes, elle ne faisait que danser devant sa caméra, mais à l'époque, elle était l'une des seules. Depuis, elle est devenue le visage de Prada, elle pose pour SKIMS, la marque de Kim Kardashian. Elle a lancé son parfum, en vente aux États-Unis et en Europe. Elle a également créé Social Tourist, la marque de vêtements qu'elle a co-fondé avec sa sœur Dixie (18e de ce classement) en collab avec Hollister. La famille tourne aussi la troisième saison de sa téléréalité «The D'Amelio Show» sur Hulu et elle a une marque de chaussures. Tout ça alors qu'elle vient d'avoir 20 ans.

Revenus: 21 millions de dollars

Nombre total de followers: 213 millions

Moyenne d'engagement: 0,7%

4) Rhett & Link

Ils sont meilleurs amis depuis l'enfance et ils ont commencé sur YouTube en 2006 et leur fonds de commerce, c'est l'humour. Aujourd'hui, ils ont une société de divertissement qui emploie une centaine de personnes, ils ont des émissions de variétés comme Good Mythical Morning, l'émission culinaire Mythical Kitchen et la chaîne comique (et très américaine) Smosh. Le duo produit également des podcasts, fait des tournées et des événements en livestream.

Revenus: 35 millions de dollars

Nombre total de followers: 51 millions

Moyenne d'engagement: 0,85%

3) Jake Paul

Logan Paul et sa petite amie Jutta Leerdam, championne de patinage de vitesse. instagram loganpaul

Si vous avez été attentif, vous avez vu que son frère est en 7e position de ce classement. Lui aussi est devenu boxeur et lui aussi est habitué aux vidéos chocs sur YouTube. C'est un peu un Jackass version soft. Comme son frère, il a essuyé de nombreuses controverses, notamment des allégations d'agression sexuelle, d'escroquerie et, plus récemment, une accusation pour un parrainage en crypto-monnaie non divulgué. Ça ne l'empêche pas d'être sponsorisé par la boisson énergétique Celsius, d'avoir fondé l'application de paris sportifs Betr et d'avoir signé cette année un contrat de MMA pour combattre dans une nouvelle division.

Revenus: 34 millions de dollars

Nombre total de followers: 66 millions

Moyenne d'engagement: 1,6%

2) Olajide Olatunji (KSI)

Il est connu sous le nom de KSI. Ce Britannique s'est fait connaître en réagissant aux jeux vidéo de la FIFA sur YouTube en 2009 qu'il commentait avec un humour décalé. Depuis, il est devenu rappeur et comme tout Youtubeur, il est également devenu boxeur. Il est l'égérie de Prime Hydration, une boisson énergétique, aux côtés de Logan Paul. Cette année, elle est devenue la boisson officielle du FC Barcelone, de l'UFC et d'Arsenal.

A gauche, Logan Paul et à droite KSI. Les posts pour la boisson Prime ont envahi leur compte Instagram respectif. Faut bien manger! instagram ksi

Revenus: 24 millions de dollars

Nombre total de followers: 112 millions

Moyenne d'engagement: 6.5%

1) Jimmy Donaldson (MrBeast)

C'est le plus riche et par conséquent le plus célèbre des Youtubeurs. Même si vous n'avez jamais vu une seule de ses vidéos, vous avez probablement entendu parler de MrBeast. Il a quelques 300 millions d'adeptes, ce qui équivaut à environ la population des Etats-Unis (333 millions). Ses contenus n'ont rien à envier aux plus grandes productions télévisuelles. Il a par exemple reproduit le jeu Squid Game de Netflix dans la vraie vie (sans les massacres, je vous rassure), il a également campé en Antarctique sous -20 degrés et a construit une chocolaterie façon Willy Wonka.

Revenus: 82 millions de dollars

Nombre total de followers: 312 millions

Moyenne d'engagement: 9,8%

