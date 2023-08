image: keystone/ comm.

Mila et Ashton vous invitent à dormir gratos chez eux: visite guidée

Le couple de stars propose à la communauté Airbnb une expérience insolite: passer une nuit dans leur villa de rêve en Californie. Les heureux élus seront accueillis par les deux acteurs en personne.

Les stars sont-elles à court de liquidités? Ou anticipent-elles leur passage à la retraite, en cherchant un moyen de se faire de l'argent? Dans tous les cas, il semble bien que les people de Hollywood aient opté pour la même option: se lancer dans l'hôtellerie à court terme. Plus tôt ce mois-ci, c'est l'actrice Gwyneth Paltrow qui annonçait un partenariat avec Airbnb, en louant sa villa de rêve à Montecito pour une nuit. L'expérience incluait un repas avec la créatrice du site Goop – une vraie chance pour ses fans de la première heure!

Cette semaine, la plateforme de location semble avoir attrapé dans ses filets une «proie» tout aussi glamour: le couple Mila Kunis et Ashton Kutcher. Ceux-ci ont fait savoir par voie de communiqué que leur villa, située non loin de la plage de Santa Barbara, en Californie, se transformerait en maison d'hôte le temps d'une nuit.

L'annonce se calque sur le même modèle que celle de Gwyneth: les heureux voyageurs auront l'occasion d'être accueillis en personne par les deux acteurs, âgés respectivement de 40 et 45 ans. Un dîner intimiste est même prévu.

Des charades et des promenades

Le couple a posté une petite vidéo sur Instagram pour diffuser leur annonce d'une façon qui se voulait ludique: «J'ai une idée un peu bête», explique Ashton, à une Mila qui feint la surprise. «Et si on invitait de complets inconnus à rester avec nous (...) C'est si joli, ici».

L'annonce postée sur Airbnb se veut aussi alléchante qu'une promotion de télé-achat (au moins):

«Notre maison au bord de la plage à Santa Barbara est notre havre de paix, surtout lorsque nous avons besoin de nous ressourcer (les parents savent de quoi on parle). l'annonce sur airbnb

La promotion vante de surcroît la «superbe vue des montagnes de Santa Ynez», et promet des activités «qui rendront votre séjour inoubliable». Les hôtes auront droit à un programme qui privilégie le farniente ou l'ennui, selon votre conception: «passer la nuit à jouer à des jeux de société, à des charades et à d'autres passe-temps familiaux chers à la famille, faire du shopping ou encore marcher sur le sable». Bref, tout ce que vous pouvez faire chez vous, mais en mode cinq étoiles. Petit bonus: le dîner sera concocté par un chef, et les hôtes auront accès à la «cave à vin personnelle» du couple.

Mais si vous êtes choisi, n'abusez pas de l'hospitalité...

De façon concrète, le portail de location a ouvert un créneau pour les réservations le 16 août à 19 heures, pour quatre personnes. La petite virée est prévue pour le samedi 19 août.

Cerise sur la villa, l'annonce assure que la réservation entraînera un montant de... zéro franc. En revanche, un pécule sera reversé à une organisation caritative cofondée par Ashton Kutcher.

De quoi, peut-être, créer une véritable connexion avec le couple, lequel promet à ses hôtes de repartir de leur luxueux cocon comme «si nous étions de vieux amis!»

