Voici les 67 «personnes les plus stylées de 2025» du New York Times

Voici les 67 «personnes les plus stylées de 2025»
Mi-décembre, le prestigieux quotidien américain affole la chronique mondaine en révélant son classement des personnes qui l'ont inspiré au cours des douze mois écoulés.
D'un smoothie multicolore au Saint-Patron de l'Eglise catholique, en passant par un Labubu clinquant, voici sans plus attendre la liste de 2025, leur fonction et la particularité qui les rend tellement supérieurs à nous autres, mortels communs.
ASAP Rocky
Fonction: Rappeur, icône de la mode, moitié de Rihanna.
Pourquoi tant de style: Parce que regardez ses looks.
Sabrina Carpenter
Fonction: Chanteuse.
Pourquoi tant de style: Elle porte le jaune beurre comme personne.
Shohei Ohtani
Fonction: Joueur de baseball.
Pourquoi tant de style: Son geste de la main.
La fille du West Village
Fonction: Archétype.
Pourquoi tant de style: C'est un peu la Parisienne de New York.
Alexandre Skarsgård
Fonction: Acteur.
Pourquoi tant de style: Il porte très bien le mini short.
Becca Bloom
Fonction: Influenceuse.
Pourquoi tant de style: Avez-vous son mariage en Italie?
Carlos Alcaraz
Fonction: Tennisman.
Pourquoi tant de style: Le blond platine et les cheveux rasés lui vont comme un gant.
Teyana Taylor, Regina Hall et Chase Infiniti
Fonction: Trio glamour.
Pourquoi tant de style: Elles parlent d'elles-mêmes.
Tyrese Haliburton
Fonction: Basketteur.
Pourquoi tant de style: Il manie très bien la superposition des pulls.
Cameron Winter
Fonction: Musicien.
Pourquoi tant de style: Il a un petit je-ne-sais-quoi de Kurt Cobain.
Robby Hoffman
Fonction: Comédienne.
Pourquoi tant de style: Elle joue très bien avec le vestiaire masculin.
Sally
Fonction: Personnage principal d'une chanson.
Pourquoi tant de style: Elle s'est réincarnée dans des célébrités telles que Charli XCX, Natalie Portman, Kate Hudson et Al Roker.
Margo Banks et Sophie O'Neil dans Hunting Wives
Fonction: Femmes texanes.
Pourquoi tant de style: Un mélange de kitsch, de charme et de vêtements western.
Bad Bunny
Fonction: Chanteur et sex-symbol.
Pourquoi tant de style: Vous posez vraiment la question...?
Christopher Briney, Lola Tung et Gavin Casalegno
Fonction: Triangle amoureux.
Pourquoi tant de style: Qui n'aime pas les triangles amoureux?
Doechii
Fonction: Chanteuse.
Pourquoi tant de style: Parce que.
Claudia Sheinbaum
Fonction: Présidente du Mexique.
Pourquoi tant de style: Elle est badass.
Noah Wyle
Fonction: Acteur.
Pourquoi tant de style: Selon le New York Times, il porte très bien le smoking.
Katseye
Fonction: Groupe de K-Pop.
Pourquoi tant de style: Elles ont réussi à éclipser une autre campagne publicitaire désastreuse de GAP.
Cole Escola
Fonction: Actrice.
Pourquoi tant de style: Son interprétation de Mary Todd Lincoln, première dame des Etats-Unis.
Eustace Tilley
Fonction: Mascotte.
Pourquoi tant de style: Il a l'air exceptionnellement hautain.
Rosalía
Fonction: Chanteuse.
Pourquoi tant de style: Ecoutez simplement son dernier album, LUX, si ce n'est pas encore fait.
Shai Gilgeous-Alexander
Fonction: Basketteur.
Pourquoi tant de style: Parce que sa collaboration avec Converse.
Jack Trotter dans The Gilded Age
Fonction: Valet de pied fictif.
Pourquoi tant de style: Il termine en amateur de belles choses fortunées - avec une dimension homosexuelle.
Jennifer Lawrence
Fonction: Apparition sur trottoir new-yorkais.
Pourquoi tant de style: Elle porte le léopard comme personne.
Matthieu Blazy et Awar Odhiang
Fonction: Duo mémorable du défilé Chanel.
Pourquoi tant de style: Regardez leur étreinte joyeuse à la fin du show.
Smoothie Erewhon
Fonction: Boisson.
Pourquoi tant de style: On a besoin de couleurs dans ce monde de brutes.
Walton Goggins
Fonction: Fantasme ambulan.
Pourquoi tant de style: Entre autres talents, il sublime les slips de bain jaunes.
Le pape Léon XIV
Fonction: Patron de l'Eglise catholique.
Pourquoi tant de style: Sa manière de mixer les casquettes des White Sox de Chicago et la soutane blanche.
Megan Stalter
Fonction: Humoriste et actrice.
Pourquoi tant de style: Sa perruque Raiponce arborée lors du Late Show.
André 3000
Fonction: Artiste et porteur de piano ambulant.
Pourquoi tant de style: Il a eu le mérite d'être vraiment original lors du dernier MET Gala.
Nicole Scherzinger
Fonction: Ancienne Pussycat Doll.
Pourquoi tant de style: Elle a transformé la nuisette en look emblématique.
Tante Gladys dans Weapons
Fonction: Tante machiavélique.
Pourquoi tant de style: Arborer les lunettes oversized et le rouge à lèvres baveux comme personne.
Paige Bueckers
Fonction: Basketteuse.
Pourquoi tant de style: Regardez-moi ce charisme pétillant.
Elijah «Smoke» Moore et Elias «Stack» Moore dans Sinners
Fonction: Jumeaux dandys.
Pourquoi tant de style: Regardez ces costumes.
Vivian Wilson
Fonction: Fille rebelle d'Elon Musk et mannequin.
Pourquoi tant de style: Elle a ouvert un défilé en hurlant.
Shah Rukh Khan
Fonction: Star de Bollywood.
Pourquoi tant de style: Il parle de lui-même.
Amélia Dimoldenberg
Fonction: Humoriste.
Pourquoi tant de style: Elle a remis à l'honneur le poulet frit.
Bowen Yang et Matt Rogers
Fonction: Amis, acteurs et podcasteurs.
Pourquoi tant de style: Ils rompent avec le «moule traditionnel».
Le Labubu éblouissant de Naomi Osaka
Fonction: Peluche.
Pourquoi tant de style: Il porte très bien le bandeau de transpiration en rubis scintillant.
Kendrick Lamar
Fonction: Rappeur.
Pourquoi tant de style: Ses pantalons pattes d'éléph' lors du Super Bowl.
Graydon Carter, Barry Diller et Keith McNally
Fonction: Incarnation de la «sphère masculine d'un certain âge», dixit le New York Times.
Pourquoi tant de style: Ils ont tous écrit des mémoires mémorables cette année.
Cardi B
Fonction: Rappeuse et star des tribunaux.
Pourquoi tant de style: Elle manie très bien l'art du tailleur de créateur - et les perruques.
Rayyan Arkan Dikha
Fonction: Proue de bateau.
Pourquoi tant de style: Matez cette assurance.
@almost.world In July, 11-year-old Indonesian boy Rayyan Arkan Dikha stole the internet’s hearts with a dance he created and performed at the bow of a racing boat. The viral dance comes from Indonesia’s Pacu Jalur Festival, a centuries-old boat racing tradition. Rayyan’s dance quickly became not just a trend, but a whole vibe. Online, people started calling it “aura farming”, slang for acting cool without trying to show off. Even athletes have started copying the move to celebrate their wins. #aurafarming #aura #aurafarmer #boat #boatkid #thereaper #boatrace #race #racing #boatdance #dance #dancing #meme #memes #viral #viraldance #vibe #trending #trend #recreatione #indonesia #indonesian #festival #pacujalur #athlete #athletes #world #officialboatkid #fyp #edutok #learnontiktok #tiktoknews ♬ original sound - Almost
Melania Trump
Fonction: First lady.
Pourquoi tant de style: Admettez que ses chapeaux sont délicieux.
Liam et Noel Gallagher
Fonction: Frangins chamailleurs.
Pourquoi tant de style: Leur tournée de reformation a remis les Adidas Sambas au goût du jour.
Carrie Bradshaw dans Juste Like That…
Fonction: Icône de mode.
Pourquoi tant de style: Parce que Carrie Bradshaw.
Benson Boone
Fonction: Pop star et acrobate prolifique
Pourquoi tant de style: Sa combinaison bleue à paillettes aux Grammys (que Mark Zuckerberg a empruntée par la suite).
Pedro Elias Garzon Delvaux
Fonction: Faux détective.
Pourquoi tant de style: Elémentaire, mon cher watson! Il incarne le parfait mélange entre Arsène Lupin et Sherlock Holmes.
Rumi dans KPop Demon Hunters
Fonction: Membre fictif d'un groupe de k-pop fictif.
Pourquoi tant de style: Sa coiffure incontournable.
Timothée Chalamet
Fonction: Petit ami de Kylie Jenner. (Roh, c'est bon, on rigoleeeeee.)
Pourquoi tant de style: Lui aussi a remis le crâne rasé à l'honneur. Et puis, le jogging lui va à ravir.