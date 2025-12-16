en partie ensoleillé
Voici les 67 «personnes les plus stylées de 2025» du New York Times

Voici les 67 personnes les plus stylés de l&#039;année 2025 selon le New York Times.
67 personnes, objets ou concepts figurent sur la prestigieuse liste du New York Times.getty/watson

Voici les 67 «personnes les plus stylées de 2025»

Comme chaque année, le New York Times vient de dévoiler sa liste de celles et ceux qui «ont façonné les notions de style et d'expression de soi» cette année. Comprenez: la crème du cool du swag.
16.12.2025, 12:0616.12.2025, 12:06
Marine Brunner
Marine Brunner

Mi-décembre, le prestigieux quotidien américain affole la chronique mondaine en révélant son classement des personnes qui l'ont inspiré au cours des douze mois écoulés.

D'un smoothie multicolore au Saint-Patron de l'Eglise catholique, en passant par un Labubu clinquant, voici sans plus attendre la liste de 2025, leur fonction et la particularité qui les rend tellement supérieurs à nous autres, mortels communs.

ASAP Rocky

Fonction: Rappeur, icône de la mode, moitié de Rihanna.
Pourquoi tant de style: Parce que regardez ses looks.

Rihanna and A$AP Rocky at the 2025 CFDA Fashion Awards held at American Museum of Natural History on November 03, 2025 in New York, New York. (Photo by Lexie Moreland/WWD via Getty Images)
Image: WWD

Sabrina Carpenter

Fonction: Chanteuse.
Pourquoi tant de style: Elle porte le jaune beurre comme personne.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 14: Sabrina Carpenter is seen in Midtown on October 14, 2025 in New York City. (Photo by The Hapa Blonde/GC Images)
GC Images

Shohei Ohtani

Fonction: Joueur de baseball.
Pourquoi tant de style: Son geste de la main.

Los Angeles, California August 25, 2024-Dodgers Shohei Ohtani gets hit in the hand by a pitch against the Devil Rays in the eighth inning at Dodger Stadium Sunday. (Skalij/Los Angeles Times via Getty ...
Image: Los Angeles Times

La fille du West Village

Fonction: Archétype.
Pourquoi tant de style: C'est un peu la Parisienne de New York.

Image

Alexandre Skarsgård

Fonction: Acteur.
Pourquoi tant de style: Il porte très bien le mini short.

Image

Becca Bloom

Fonction: Influenceuse.
Pourquoi tant de style: Avez-vous son mariage en Italie?

Image

Carlos Alcaraz

Fonction: Tennisman.
Pourquoi tant de style: Le blond platine et les cheveux rasés lui vont comme un gant.

TURIN, ITALY - NOVEMBER 15: Carlos Alcaraz of Spain celebrates a point during his Men’s Singles Semi Final match against Felix Auger-Aliassime of Canada on day seven of the Nitto ATP Finals 2025 at In ...
Getty Images Europe

Teyana Taylor, Regina Hall et Chase Infiniti

Fonction: Trio glamour.
Pourquoi tant de style: Elles parlent d'elles-mêmes.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 09: (L-R) Teyana Taylor, Regina Hall and Chase Infiniti pose in the IMDb Exclusive Portrait Studio at the Critics Choice Association 8th Annual Celebration of Black ...
Getty Images North America

Tyrese Haliburton

Fonction: Basketteur.
Pourquoi tant de style: Il manie très bien la superposition des pulls.

INDIANAPOLIS, INDIANA - OCTOBER 31: Tyrese Haliburton #0 of the Indiana Pacers looks on from the bench in the first quarter against the Atlanta Hawks during an NBA Cup 2025 game at Gainbridge Fieldhou ...
Getty Images North America

Cameron Winter

Fonction: Musicien.
Pourquoi tant de style: Il a un petit je-ne-sais-quoi de Kurt Cobain.

NEWPORT, RHODE ISLAND - JULY 25: Cameron Winter of Geese performs during the 2025 Newport Folk Festival at Fort Adams State Park on July 25, 2025 in Newport, Rhode Island. (Photo by Douglas Mason/Gett ...
Getty Images North America

Robby Hoffman

Fonction: Comédienne.
Pourquoi tant de style: Elle joue très bien avec le vestiaire masculin.

Robby Hoffman at the HBO Max Primetime Emmy Awards Afterparty held at San Vicente Bungalows on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by JC Olivera/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Sally

Fonction: Personnage principal d'une chanson.
Pourquoi tant de style: Elle s'est réincarnée dans des célébrités telles que Charli XCX, Natalie Portman, Kate Hudson et Al Roker.

Image

Margo Banks et Sophie O'Neil dans Hunting Wives

Fonction: Femmes texanes.
Pourquoi tant de style: Un mélange de kitsch, de charme et de vêtements western.

Image

Bad Bunny

Fonction: Chanteur et sex-symbol.
Pourquoi tant de style: Vous posez vraiment la question...?

NEW YORK, NY - JULY 22: Bad Bunny is seen arriving at &#039;The Late Show With Stephen Colbert&#039; on July 22, 2025 in New York City. (Photo by Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images)
GC Images
Bad Bunny conclut l'année en triomphe

Christopher Briney, Lola Tung et Gavin Casalegno

Fonction: Triangle amoureux.
Pourquoi tant de style: Qui n'aime pas les triangles amoureux?

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 17: Gavin Casalegno, Lola Tung and Christopher Briney attend the &quot;L&#039;Ete Où Je Suis Devenue Jolie&quot; - The Summer I Turned Pretty&quot; - Season Three, Prime Vide ...
Getty Images Europe

Doechii

Fonction: Chanteuse.
Pourquoi tant de style: Parce que.

AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 11: Doechii performs during 2025 Austin City Limits Music Festival at Zilker Park on October 11, 2025 in Austin, Texas. (Photo by Tim Mosenfelder/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Claudia Sheinbaum

Fonction: Présidente du Mexique.
Pourquoi tant de style: Elle est badass.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: Claudia Sheinbaum, President of Mexico, prepares to draw the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in W ...
Image: FIFA

Noah Wyle

Fonction: Acteur.
Pourquoi tant de style: Selon le New York Times, il porte très bien le smoking.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Noah Wyle, winner of Lead Actor in a Drama Series and Outstanding Drama Series, pose in the press room during the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater ...
WireImage

Katseye

Fonction: Groupe de K-Pop.
Pourquoi tant de style: Elles ont réussi à éclipser une autre campagne publicitaire désastreuse de GAP.

Image
image: gap
Une Suissesse et son groupe font la «leçon» à Sydney Sweeney

Cole Escola

Fonction: Actrice.
Pourquoi tant de style: Son interprétation de Mary Todd Lincoln, première dame des Etats-Unis.

Image

Eustace Tilley

Fonction: Mascotte.
Pourquoi tant de style: Il a l'air exceptionnellement hautain.

Image

Rosalía

Fonction: Chanteuse.
Pourquoi tant de style: Ecoutez simplement son dernier album, LUX, si ce n'est pas encore fait.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 02: Rosalía attends the Schiaparelli Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on October 02, 2025 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/WireImage)
WireImage

Shai Gilgeous-Alexander

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 10: Shai Gilgeous-Alexander of the Oklahoma City Thunder is seen in Hudson Yards on January 10, 2025 in New York City. (Photo by The Hapa Blonde/GC Images)
GC Images

Fonction: Basketteur.
Pourquoi tant de style: Parce que sa collaboration avec Converse.

Jack Trotter dans The Gilded Age

Fonction: Valet de pied fictif.
Pourquoi tant de style: Il termine en amateur de belles choses fortunées - avec une dimension homosexuelle.

Image

Jennifer Lawrence

Fonction: Apparition sur trottoir new-yorkais.
Pourquoi tant de style: Elle porte le léopard comme personne.

NEW YORK, NY - FEBRUARY 12: Jennifer Lawrence is seen on February 12, 2025 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)
GC Images

Matthieu Blazy et Awar Odhiang

Fonction: Duo mémorable du défilé Chanel.
Pourquoi tant de style: Regardez leur étreinte joyeuse à la fin du show.

Image
Analyse
Cet homme va «dynamiter» Chanel

Smoothie Erewhon

Fonction: Boisson.
Pourquoi tant de style: On a besoin de couleurs dans ce monde de brutes.

Image

Walton Goggins

Fonction: Fantasme ambulan.
Pourquoi tant de style: Entre autres talents, il sublime les slips de bain jaunes.

Image

Le pape Léon XIV

Fonction: Patron de l'Eglise catholique.
Pourquoi tant de style: Sa manière de mixer les casquettes des White Sox de Chicago et la soutane blanche.

VATICAN CITY, VATICAN - 2025/06/11: Pope Leo XIV wears a Chicago White Sox baseball team cap given to him by a newly wedded couple during his weekly general audience in St. Peter&#039;s square. (Photo ...
Image: LightRocket

Megan Stalter

Fonction: Humoriste et actrice.
Pourquoi tant de style: Sa perruque Raiponce arborée lors du Late Show.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 15: Megan Stalter is seen outside &quot;The Late Show With Stephen Colbert&quot; on July 15, 2025 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)
GC Images

André 3000

Fonction: Artiste et porteur de piano ambulant.
Pourquoi tant de style: Il a eu le mérite d'être vraiment original lors du dernier MET Gala.

André 3000 at The 2025 Met Gala Celebrating &quot;Superfine: Tailoring Black Style&quot; held at the Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York, New York. (Photo by Gilbert Flores/Variety ...
Image: Variety

Nicole Scherzinger

Fonction: Ancienne Pussycat Doll.
Pourquoi tant de style: Elle a transformé la nuisette en look emblématique.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 29: Nicole Scherzinger and Glenn Close backstage at the hit musical &quot;Sunset Blvd&quot; on Broadway at The St. James Theatre on April 29, 2025 in New York City. Glenn Cl ...
WireImage

Tante Gladys dans Weapons

Fonction: Tante machiavélique.
Pourquoi tant de style: Arborer les lunettes oversized et le rouge à lèvres baveux comme personne.

Image

Paige Bueckers

Fonction: Basketteuse.
Pourquoi tant de style: Regardez-moi ce charisme pétillant.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 16: Paige Bueckers is seen at &#039;Good Morning America&#039; on April 16, 2025 in New York City. (Photo by The Hapa Blonde/GC Images)
GC Images

Elijah «Smoke» Moore et Elias «Stack» Moore dans Sinners

Fonction: Jumeaux dandys.
Pourquoi tant de style: Regardez ces costumes.

Image

Vivian Wilson

Fonction: Fille rebelle d'Elon Musk et mannequin.
Pourquoi tant de style: Elle a ouvert un défilé en hurlant.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 05: (EDITOR&#039;S NOTE: Image contains partial nudity.) (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Vivian Jenna Wilson walks the runw ...
WireImage

Shah Rukh Khan

Fonction: Star de Bollywood.
Pourquoi tant de style: Il parle de lui-même.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Shah Rukh Khan attends the 2025 Met Gala Celebrating &quot;Superfine: Tailoring Black Style&quot; at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by ...
Image: FilmMagic

Amélia Dimoldenberg

Fonction: Humoriste.
Pourquoi tant de style: Elle a remis à l'honneur le poulet frit.

Image

Bowen Yang et Matt Rogers

Fonction: Amis, acteurs et podcasteurs.
Pourquoi tant de style: Ils rompent avec le «moule traditionnel».

Matt Rogers, Bowen Yang at the 97th Oscars held at the Dolby Theatre on March 2, 2025 in Hollywood, California. (Photo by JC Olivera/WWD via Getty Images)
Image: WWD

Le Labubu éblouissant de Naomi Osaka

Fonction: Peluche.
Pourquoi tant de style: Il porte très bien le bandeau de transpiration en rubis scintillant.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 01: Naomi Osaka of Japan shows off her Labubu Althea Glitterson while talking to the media after defeating Coco Gauff of the United States in the fourth round on Day 9 o ...
Getty Images North America

Kendrick Lamar

Fonction: Rappeur.
Pourquoi tant de style: Ses pantalons pattes d'éléph' lors du Super Bowl.

NEW ORLEANS, LOUISIANA - FEBRUARY 9: Kendrick Lamar performs in the Apple Music Halftime Show during Super Bowl LIX between the Philadelphia Eagles and the Kansas City Chiefs at Caesars Superdome on F ...
Getty Images North America

Graydon Carter, Barry Diller et Keith McNally

Fonction: Incarnation de la «sphère masculine d'un certain âge», dixit le New York Times.
Pourquoi tant de style: Ils ont tous écrit des mémoires mémorables cette année.

LATE NIGHT WITH SETH MEYERS -- Episode 1645 -- Pictured: Journalist Graydon Carter backstage on April 29, 2025 -- (Photo by: Lloyd Bishop/NBC via Getty Images)
Graydon Carter, rédacteur en chef.Image: NBCUniversal

Cardi B

Fonction: Rappeuse et star des tribunaux.
Pourquoi tant de style: Elle manie très bien l'art du tailleur de créateur - et les perruques.

ALHAMBRA, CA - AUGUST 27: Cardi B is seen arriving at court on August 27, 2025 in Alhambra, California. (Photo by MEGA/GC Images)
GC Images

Rayyan Arkan Dikha

Fonction: Proue de bateau.
Pourquoi tant de style: Matez cette assurance.

@almost.world In July, 11-year-old Indonesian boy Rayyan Arkan Dikha stole the internet’s hearts with a dance he created and performed at the bow of a racing boat. The viral dance comes from Indonesia’s Pacu Jalur Festival, a centuries-old boat racing tradition. Rayyan’s dance quickly became not just a trend, but a whole vibe. Online, people started calling it “aura farming”, slang for acting cool without trying to show off. Even athletes have started copying the move to celebrate their wins. #aurafarming #aura #aurafarmer #boat #boatkid #thereaper #boatrace #race #racing #boatdance #dance #dancing #meme #memes #viral #viraldance #vibe #trending #trend #recreatione #indonesia #indonesian #festival #pacujalur #athlete #athletes #world #officialboatkid #fyp #edutok #learnontiktok #tiktoknews ♬ original sound - Almost

Melania Trump

Fonction: First lady.
Pourquoi tant de style: Admettez que ses chapeaux sont délicieux.

Washington , DC - January 20: Melania Trump, right, poses for photos with President-elect Donald Trump at the White House ahead of the 60th inaugural ceremonies on January 20, 2025, in Washington, DC. ...
Image: The Washington Post

Liam et Noel Gallagher

Fonction: Frangins chamailleurs.
Pourquoi tant de style: Leur tournée de reformation a remis les Adidas Sambas au goût du jour.

SYDNEY, AUSTRALIA - NOVEMBER 07 2025: Liam and Noel Gallagher of British band Oasis walk together on stage to perform as part of their Live &#039;25 global tour in Sydney Australia (Photo credit shoul ...
Image: Future Publishing

Carrie Bradshaw dans Juste Like That…

Fonction: Icône de mode.
Pourquoi tant de style: Parce que Carrie Bradshaw.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 20: Sarah Jessica Parker, as Carrie Bradshaw, seen on the set of &quot;And Just Like That...&quot; the follow up series to &quot;Sex and the City&quot; in the West Village ...
GC Images

Benson Boone

Fonction: Pop star et acrobate prolifique
Pourquoi tant de style: Sa combinaison bleue à paillettes aux Grammys (que Mark Zuckerberg a empruntée par la suite).

MERRITT ISLAND, FLORIDA - NOVEMBER 29: Benson Boone seen backstage during Visa Live at the Rocket Garden at Kennedy Space Center Visitor Complex on November 29, 2025 in Merritt Island, Florida. (Photo ...
Getty Images North America

Pedro Elias Garzon Delvaux

Fonction: Faux détective.
Pourquoi tant de style: Elémentaire, mon cher watson! Il incarne le parfait mélange entre Arsène Lupin et Sherlock Holmes.

L&#039;homme, vêtu d&#039;un gilet boutonné, d&#039;un trench-coat et d&#039;un fedora, qui semblait surveiller la scène, a déclenché l&#039;indignation sur Internet. (AP Photo/Thibault Camus)
Image: AP

Rumi dans KPop Demon Hunters

Fonction: Membre fictif d'un groupe de k-pop fictif.
Pourquoi tant de style: Sa coiffure incontournable.

Image

Timothée Chalamet

Fonction: Petit ami de Kylie Jenner. (Roh, c'est bon, on rigoleeeeee.)
Pourquoi tant de style: Lui aussi a remis le crâne rasé à l'honneur. Et puis, le jogging lui va à ravir.

NEW YORK, NY - DECEMBER 15: Timothee Chalamet is seen on December 15, 2025 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)
GC Images
L’article