Voici les 67 «personnes les plus stylées de 2025» du New York Times

67 personnes, objets ou concepts figurent sur la prestigieuse liste du New York Times. getty/watson

Voici les 67 «personnes les plus stylées de 2025»

Comme chaque année, le New York Times vient de dévoiler sa liste de celles et ceux qui «ont façonné les notions de style et d'expression de soi» cette année. Comprenez: la crème du cool du swag.

Mi-décembre, le prestigieux quotidien américain affole la chronique mondaine en révélant son classement des personnes qui l'ont inspiré au cours des douze mois écoulés.

D'un smoothie multicolore au Saint-Patron de l'Eglise catholique, en passant par un Labubu clinquant, voici sans plus attendre la liste de 2025, leur fonction et la particularité qui les rend tellement supérieurs à nous autres, mortels communs.

ASAP Rocky

Fonction: Rappeur, icône de la mode, moitié de Rihanna.

Pourquoi tant de style: Parce que regardez ses looks.



Image: WWD

Sabrina Carpenter

Fonction: Chanteuse.

Pourquoi tant de style: Elle porte le jaune beurre comme personne.

GC Images

Shohei Ohtani



Fonction: Joueur de baseball.

Pourquoi tant de style: Son geste de la main.

Image: Los Angeles Times

La fille du West Village

Fonction: Archétype.

Pourquoi tant de style: C'est un peu la Parisienne de New York.

Alexandre Skarsgård

Fonction: Acteur.

Pourquoi tant de style: Il porte très bien le mini short.

Becca Bloom



Fonction: Influenceuse.

Pourquoi tant de style: Avez-vous son mariage en Italie?

Carlos Alcaraz

Fonction: Tennisman.

Pourquoi tant de style: Le blond platine et les cheveux rasés lui vont comme un gant.

Getty Images Europe

Teyana Taylor, Regina Hall et Chase Infiniti

Fonction: Trio glamour.

Pourquoi tant de style: Elles parlent d'elles-mêmes.

Getty Images North America

Tyrese Haliburton

Fonction: Basketteur.

Pourquoi tant de style: Il manie très bien la superposition des pulls.

Getty Images North America

Cameron Winter

Fonction: Musicien.

Pourquoi tant de style: Il a un petit je-ne-sais-quoi de Kurt Cobain.

Getty Images North America

Robby Hoffman

Fonction: Comédienne.

Pourquoi tant de style: Elle joue très bien avec le vestiaire masculin.

Image: Variety

Sally

Fonction: Personnage principal d'une chanson.

Pourquoi tant de style: Elle s'est réincarnée dans des célébrités telles que Charli XCX, Natalie Portman, Kate Hudson et Al Roker.

Margo Banks et Sophie O'Neil dans Hunting Wives

Fonction: Femmes texanes.

Pourquoi tant de style: Un mélange de kitsch, de charme et de vêtements western.

Bad Bunny

Fonction: Chanteur et sex-symbol.

Pourquoi tant de style: Vous posez vraiment la question...?

GC Images

Christopher Briney, Lola Tung et Gavin Casalegno

Fonction: Triangle amoureux.

Pourquoi tant de style: Qui n'aime pas les triangles amoureux?

Getty Images Europe

Doechii

Fonction: Chanteuse.

Pourquoi tant de style: Parce que.

Image: FilmMagic

Claudia Sheinbaum

Fonction: Présidente du Mexique.

Pourquoi tant de style: Elle est badass.

Image: FIFA

Noah Wyle

Fonction: Acteur.

Pourquoi tant de style: Selon le New York Times, il porte très bien le smoking.

WireImage

Katseye

Fonction: Groupe de K-Pop.

Pourquoi tant de style: Elles ont réussi à éclipser une autre campagne publicitaire désastreuse de GAP.

image: gap

Cole Escola

Fonction: Actrice.

Pourquoi tant de style: Son interprétation de Mary Todd Lincoln, première dame des Etats-Unis.



Eustace Tilley

Fonction: Mascotte.

Pourquoi tant de style: Il a l'air exceptionnellement hautain.

Rosalía

Fonction: Chanteuse.

Pourquoi tant de style: Ecoutez simplement son dernier album, LUX, si ce n'est pas encore fait.

WireImage

Shai Gilgeous-Alexander

GC Images

Fonction: Basketteur.

Pourquoi tant de style: Parce que sa collaboration avec Converse.

Jack Trotter dans The Gilded Age

Fonction: Valet de pied fictif.

Pourquoi tant de style: Il termine en amateur de belles choses fortunées - avec une dimension homosexuelle.

Jennifer Lawrence

Fonction: Apparition sur trottoir new-yorkais.

Pourquoi tant de style: Elle porte le léopard comme personne.

GC Images

Matthieu Blazy et Awar Odhiang

Fonction: Duo mémorable du défilé Chanel.

Pourquoi tant de style: Regardez leur étreinte joyeuse à la fin du show.

Smoothie Erewhon

Fonction: Boisson.

Pourquoi tant de style: On a besoin de couleurs dans ce monde de brutes.

Walton Goggins

Fonction: Fantasme ambulan.

Pourquoi tant de style: Entre autres talents, il sublime les slips de bain jaunes.

Le pape Léon XIV

Fonction: Patron de l'Eglise catholique.

Pourquoi tant de style: Sa manière de mixer les casquettes des White Sox de Chicago et la soutane blanche.

Image: LightRocket

Megan Stalter

Fonction: Humoriste et actrice.

Pourquoi tant de style: Sa perruque Raiponce arborée lors du Late Show.

GC Images

André 3000

Fonction: Artiste et porteur de piano ambulant.

Pourquoi tant de style: Il a eu le mérite d'être vraiment original lors du dernier MET Gala.

Image: Variety

Nicole Scherzinger

Fonction: Ancienne Pussycat Doll.

Pourquoi tant de style: Elle a transformé la nuisette en look emblématique.

WireImage

Tante Gladys dans Weapons

Fonction: Tante machiavélique.

Pourquoi tant de style: Arborer les lunettes oversized et le rouge à lèvres baveux comme personne.

Paige Bueckers

Fonction: Basketteuse.

Pourquoi tant de style: Regardez-moi ce charisme pétillant.

GC Images

Elijah «Smoke» Moore et Elias «Stack» Moore dans Sinners

Fonction: Jumeaux dandys.

Pourquoi tant de style: Regardez ces costumes.

Vivian Wilson

Fonction: Fille rebelle d'Elon Musk et mannequin.

Pourquoi tant de style: Elle a ouvert un défilé en hurlant.

WireImage

Shah Rukh Khan

Fonction: Star de Bollywood.

Pourquoi tant de style: Il parle de lui-même.

Image: FilmMagic

Amélia Dimoldenberg

Fonction: Humoriste.

Pourquoi tant de style: Elle a remis à l'honneur le poulet frit.

Bowen Yang et Matt Rogers

Fonction: Amis, acteurs et podcasteurs.

Pourquoi tant de style: Ils rompent avec le «moule traditionnel».

Image: WWD

Le Labubu éblouissant de Naomi Osaka

Fonction: Peluche.

Pourquoi tant de style: Il porte très bien le bandeau de transpiration en rubis scintillant.

Getty Images North America

Kendrick Lamar

Fonction: Rappeur.

Pourquoi tant de style: Ses pantalons pattes d'éléph' lors du Super Bowl.

Getty Images North America

Graydon Carter, Barry Diller et Keith McNally

Fonction: Incarnation de la «sphère masculine d'un certain âge», dixit le New York Times.

Pourquoi tant de style: Ils ont tous écrit des mémoires mémorables cette année.

Graydon Carter, rédacteur en chef. Image: NBCUniversal

Cardi B

Fonction: Rappeuse et star des tribunaux.

Pourquoi tant de style: Elle manie très bien l'art du tailleur de créateur - et les perruques.

GC Images

Rayyan Arkan Dikha

Fonction: Proue de bateau.

Pourquoi tant de style: Matez cette assurance.

Melania Trump

Fonction: First lady.

Pourquoi tant de style: Admettez que ses chapeaux sont délicieux.

Image: The Washington Post

Liam et Noel Gallagher

Fonction: Frangins chamailleurs.

Pourquoi tant de style: Leur tournée de reformation a remis les Adidas Sambas au goût du jour.

Image: Future Publishing

Carrie Bradshaw dans Juste Like That…

Fonction: Icône de mode.

Pourquoi tant de style: Parce que Carrie Bradshaw.

GC Images

Benson Boone

Fonction: Pop star et acrobate prolifique

Pourquoi tant de style: Sa combinaison bleue à paillettes aux Grammys (que Mark Zuckerberg a empruntée par la suite).

Getty Images North America

Pedro Elias Garzon Delvaux

Fonction: Faux détective.

Pourquoi tant de style: Elémentaire, mon cher watson! Il incarne le parfait mélange entre Arsène Lupin et Sherlock Holmes.

Image: AP

Rumi dans KPop Demon Hunters

Fonction: Membre fictif d'un groupe de k-pop fictif.

Pourquoi tant de style: Sa coiffure incontournable.

Timothée Chalamet

Fonction: Petit ami de Kylie Jenner. (Roh, c'est bon, on rigoleeeeee.)

Pourquoi tant de style: Lui aussi a remis le crâne rasé à l'honneur. Et puis, le jogging lui va à ravir.