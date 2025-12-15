Helena Bonham Carter et Charli XCX auraient été approchées pour intégrer le casting de la série HBO. Image: watson

La saison 4 de «The White Lotus» pourrait s'offrir ces deux stars

La comédienne britannique Helena Bonham Carter et la chanteuse Charli XCX seraient en lice pour rejoindre la nouvelle saison de la série HBO The White Lotus.

Plus de «Divertissement»

Après avoir trouvé un lieu pour y placer son intrigue, la production de The White Lotus cherche désormais des visages pour incarner ses personnages. En septembre dernier, on apprenait que Mike White, le showrunner de la série allait poser sa caméra en France, entre la Côte d’Azur et Paris.

En savoir plus sur le lieu de tournage: On en sait plus sur la prochaine saison de «The White Lotus»

La distribution de The White Lotus a toujours joué la carte de l’audace, attirant un mélange de talents confirmés et de jeunes espoirs. On a notamment pu y voir Walton Goggins, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Sam Rockwell, Jason Isaacs, Charlotte Le Bon, Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Theo James ou encore Aubrey Plaza figurer parmi les stars des trois saisons précédentes, entre Hawaï, la Sicile et la Thaïlande

Selon Deadline, la comédienne britannique Helena Bonham Carter, bien connue des fans de Harry Potter pour rôle de Bellatrix Lestrange, serait en pourparlers pour tenir l’un des rôles principaux de la série. Si l’accord se concrétise, il s’agirait d’un nouveau projet prestigieux dans sa carrière, après avoir incarné la princesse Margaret dans les saisons 3 et 4 de la série à succès de Netflix, The Crown. Un rôle qui lui a valu deux nominations aux Emmy Awards. L'actrice, longtemps la muse de Tim Burton, s'est surtout distinguée au cinéma avec des rôles emblématiques.

Une autre rumeur évoque également la chanteuse britannique Charli XCX, qui aurait été approchée pour intégrer la distribution de la quatrième saison. L’artiste de 33 ans, dont le dernier album Brat a été un véritable phénomène en 2024, a récemment embrassé une carrière d’actrice, avec de nombreux projets à venir. Il serait donc tout à fait plausible de la voir rejoindre le casting d’une série aussi attendue que The White Lotus.

The White Lotus sur Netflix? Netflix et Paramount se battent pour Warner Bros: voici les conséquences

Si l'on ignore encore tout des négociations en cours pour le casting, Casey Bloys, président-directeur général de HBO a confirmé le mois dernier que le casting avait commencé pour la prochaine saison de la série d'anthologie. Une saison pour laquelle il faudra encore s’armer de patience puisque le tournage devrait avoir lieu au cours de l’année 2026. On vous tiendra évidemment au courant.