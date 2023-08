Deux invités pourraient bientôt passer une nuit dans la maison d'hôtes de Gwyneth Paltrow. Qui s'inscrit? Image: keystone

Gwyneth Paltrow a trouvé une nouvelle manière de se faire de l'argent

«Qui sera mon premier invité?», demande Gwyneth Paltrow dans une vidéo. L'actrice met sa maison d'hôtes à disposition. Un dîner en sa compagnie est également inclus dans l'offre.

Il faut s'accrocher pour suivre toutes les idées de Gwyneth Paltrow, qui passe souvent du coq à l'âne dans ses activités entrepreneuriales, ou plutôt, de la thérapie à l'ozone par voie rectale aux bougies senteur vagin. Que de créativité! Nous vous mettons quelques échantillons de ses dernières lubies:

La dernière idée de Gwyneth? Permettre aux gens de vivre une fois comme une star hollywoodienne. Pour quelques heures, du moins. En effet, l'actrice loue en septembre sa maison d'hôtes à Montecito pour une nuit. Un dîner avec elle est même inclus! Mardi, l'actrice de 50 ans a annoncé qu'elle avait conclu un partenariat avec Airbnb pour créer cette opportunité.

Remède contre la solitude?

«La solitude est humaine. Mais ces dernières années, l'isolement croissant et notre manque de communauté ont fragmenté encore plus nos vies», écrit-elle à propos du clip promotionnel diffusé sur Instagram. Pour «être un peu moins seul, je vous invite à passer une nuit dans ma maison d'hôtes à Montecito».

Au fil de la capsule vidéo, l'actrice oscarisée présente sa «magnifique petite maison d'hôtes» au milieu de la nature, et donne un premier aperçu de ce qui attend ses invités. Elle fait visiter l'espace de vie ouvert, attire l'attention sur les beaux plafonds hauts, la jolie cheminée, ainsi que sur le «petit bar».

Gwyneth nous fait visiter sa maison d'hôtes👇 Vidéo: instagram

Dans la salle de bain, une collection de ses produits Goop attend les heureux élus. Elle explique à ce sujet :

«Vous quitterez la maison avec une meilleure peau»

Ses invités pourront également choisir un vin de sa cave, se détendre dans la piscine - qui jouit bien entendu d'une vue imprenable - ou encore se réjouir d'un dîner en sa compagnie et celle de son mari Brad Falchuk. «Bien que nous partions en tant qu'étrangers, j'espère que nous trouverons des liens et des points communs autour d'un délicieux repas».

Pas de prix indiqué

Sur le site Internet du portail d'hébergement Airbnb, les personnes intéressées peuvent s'inscrire à partir du 15 août. Le séjour aura lieu le samedi 9 septembre, et est ouvert pour deux personnes. Le prix de la nuit n'est pas indiqué pour l'instant.

Sur le portail, Gwyneth ne manque pas de faire promotion de son logement, en large, en long et en travers. «Ma maison à Montecito est mon refuge pour le repos et la clarté mentale. J'y vais pour me reposer, pour m'inspirer pour mes projets à Goop, et pour renouer avec ma famille et mes chers amis».

Elle y annonce également:

«Je serai là à votre arrivée pour vous accueillir et m'assurer que vous avez tout le nécessaire pour passer un séjour confortable et rajeunissant» Gwyneth via Airbnb

Des repas et des collations seront mis à disposition. La star doit donc savoir à l'avance «s'il y a des allergies ou des restrictions alimentaires» auxquelles elle doit faire attention. Quel service de luxe!

Sa publication Instagram a atteint près de 78 000 likes en quelques heures. Des célébrités se sont également exprimées. Par exemple, l'actrice Selma Blair a commenté : «Je suis déjà en route. Merci». Ou encore la styliste de célébrités, Rachel Zoe: «Prends-moi, s'il te plaît».

