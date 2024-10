Rag'n'Bone Man se livre sur son dernier album solaire. image: az

Rag'n'Bone Man ne referait plus le tube qui l'a fait connaître

Le chanteur anglais a retrouvé sa boussole et s'aventure même sur la piste de danse. Ses nouvelles chansons sur What Do You Believe In? respirent l'espoir et l'optimisme.

Stefan Künzli / ch media

Il fait près de deux mètres de haut et pèse 120 kilos: Rag'n'Bone Man est une véritable montagne. Et c'est exactement comme cela que le chanteur anglais sonnait lorsqu'il a conquis le monde de la pop en 2017.

Dans son tube monumental Human, le grondement de sa voix et l'intensité du son ont fait l'effet d'un tremblement de terre, une image qui correspond tout à fait à son physique de géant. De grands sentiments, de grands sons. Tout était très grand.

Trop grand, comme le chanteur l'a avoué il y a trois ans. Il disait notamment, à la surprise générale:

«Human était surproduit, la musique surchargée. Je ne le referais plus de la même manière»

Son album suivant, Life by Misadventure, s'est éloigné de la recette du succès et a misé sur un son discret, délicat et réduit. Cela correspond à son état d'esprit de l'époque – il faisait face à l'échec de son mariage.

Tout cela est bien beau. Mais avec ce nouveau son introverti et mélancolique, il n'a pas pu confirmer, même de loin, le succès de ses débuts. Après un statut de quintuple disque de platine et plus de 100 000 unités vendues en Suisse, Rag'n'Bone Man n'a même pas atteint le statut d'or avec Life by Misadventure pour 10 000 unités vendues.

Aux Etats-Unis également, la chute a été marquante, et il a seulement réussi à décrocher l'or en Grande-Bretagne, son pays d'origine.

Nous écoutons un nouveau Rag'n'Bone

Dans son deuxième album, Rag'n'Bone Man avait l'air un peu perdu. C'était un homme à la recherche de lui-même. Pour son troisième album, le chanteur anglais ne peut pas se permettre une nouvelle chute, sinon, son envolée touchera bientôt à sa fin. On pouvait donc attendre avec impatience ce nouvel opus. Revient-il à son ancienne recette du succès, alors qu'il s'en est si résolument distancié?

Pas du tout! La plupart du temps, il n'y a pas de bombance, mais il semble également avoir laissé derrière lui sa phase introvertie et mélancolique. Au lieu de cela, nous entendons un nouveau Rag'n'Bone Man. L'artiste nous explique que c'est la chanson The Right Way, avec son groove soul, qui a donné la direction stylistique de l'album. C'est un morceau de soul plein d'espoir et de confiance.

Rag'n'Bone Man, The Right Way 👇 Vidéo: YouTube/RagnBoneManVEVO

La nouvelle orientation musicale correspond à sa situation de vie actuelle, dit-il. En effet, il y a quatre ans, il a trouvé sa compagne actuelle. «J'ai un fils, elle en a trois. J'apprécie beaucoup la vie de famille», dit-il.

C'est ainsi que la nouvelle orientation stylistique s'est imposée d'elle-même. Il explique notamment:

«Il est difficile d'écrire des chansons tristes quand on n'est pas triste. Ma vie est merveilleuse et harmonieuse. Je suis heureux»

Désormais, en conséquence, ses chansons sonnent optimistes. Nous entendons de la soul légère des années 70 (Pocket, Hideaway, The Right Way), des emprunts gospel pleins d'espoir (Iron, Chokehold) et l'incontournable ballade au piano (Hope You Felt Loved At The End).

«Je ne suis pas danseur, mais j'essaie»

Il est surprenant que Rag'n'Bone Man serve d'emblée un bouquet de chansons orientées vers la danse.

«J'adore la musique funk et disco des années 1970. La musique de gens comme Rick James m'a beaucoup inspiré»

Et lui, est-il un danseur dans l'âme? «Non, je ne suis pas danseur», dit-il en riant, «mais j'essaie un peu».

Le morceau titre What Do You Believe In? («En quoi crois-tu?») rappelle le plus son tube à succès Human. Mais la chanson pleine d'intensité n'a rien à voir avec la religion et la croyance en Dieu. «Je ne suis pas religieux, mais je crois en la force de l'amour», dit-il. L'impulsion pour la chanson a été donnée par la mort de sa mère, qu'il aimait beaucoup.

«Nous vivons dans un monde fou et violent, où beaucoup ont peur de l'avenir. C'est pourquoi je trouve opportun de rappeler aux gens ce qu'est l'amour. Le monde a besoin d'amour.» Rag'n'Bone Man.

Rag'n'Bone Man semble avoir trouvé sa boussole. Ses nouvelles chansons dégagent la confiance nécessaire pour rester sur la voie du succès.

Rag'n'Bone Man – What Do You Believe In?

(Sony//aargauerzeitung.ch): Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci