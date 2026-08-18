Inde Navarrette va incarner Malicia dans le prochain film X-Men de Marvel Studios. Image: Watson

Comment cette actrice fauchée a décroché un rôle majeur chez Marvel



Révélée par le film d’horreur Obsession, Inde Navarrette fait désormais partie des nouveaux visages du prochain X-Men de Marvel, dans le rôle de Malicia.



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Il y a encore quelques mois, l’Américaine Inde Navarrette, 25 ans, était encore largement inconnue du grand public, jusqu’à ce qu’un film en particulier la fasse sortir de l’anonymat: Obsession.

Ce petit film de l’ancien youtubeur Curry Barker avait pourtant tout pour passer inaperçu, avec un budget minuscule de 750 000 dollars. Mais les spectateurs et le bouche-à-oreille en ont décidé autrement, faisant d’Obsession l’un des films les plus rentables, puisqu’il a rapporté 500 millions de dollars, soit près de 600 fois son coût de production.

Un succès que l’on doit également à son actrice principale, Inde Navarrette, qui livre une véritable prouesse d’interprétation en incarnant une jeune femme qui, malgré elle, devient obsédée par l’un de ses amis à la suite d’une malédiction que celui-ci lui a infligée.

Aujourd’hui, elle sera l’un des visages de l’une des franchises les plus célèbres de Marvel, qui a enfin levé le voile sur la nouvelle génération des X-Men. Lors de la D23, l’événement de Disney organisé ce week-end en Californie, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a présenté l’équipe qui prendra la relève des mutants de l’ère Fox.

Parmi les mutants mis à l’honneur dans cette nouvelle mouture, plusieurs apparaîtront dans des versions plus jeunes que celles découvertes dans la saga lancée en 2000, qui avait contribué à ouvrir la voie à l’essor des films de super-héros.

Au casting, on retrouve Sadie Sink dans le rôle de Jean Grey, personnage récemment apparu à l’écran dans Spider-Man: Brand New Day, Kit Connor (Heartstopper) en Cyclope, Samara Weaving (Wedding Nightmare) en Emma Frost, Maya Boyd, qui a fait ses débuts sur les planches de Broadway, en Tornade, Christopher Abbott (Poor Things) en Professeur Xavier et Adam Driver (Star Wars) en Mister Sinister.

Quant à Inde Navarrette, elle incarne Malicia (Rogue dans la version originale), la mutante capable d’absorber l’énergie vitale des personnes qu’elle touche et de s’approprier, de la même manière, les capacités de ceux qui sont dotés de super-pouvoirs. Elle reprend ainsi le rôle tenu par Anna Paquin (Almost Famous) dans les précédents films

Malicia en bande-dessinée, c'est elle. Image: Marvel

Si le titre n’a pas encore été dévoilé, pas plus que la présence des célèbres Wolverine et Magneto, on sait néanmoins que le film sera réalisé par Jake Schreier, qui a déjà œuvré dans l’univers cinématographique Marvel avec Thunderbolts sorti l'an passé et que ce futur long-métrage sortira le 5 mai 2028.

Le streaming et le dog sitting avant le succès

L’actrice n’est pas pour autant une totale inconnue, puisque les sériephiles adolescents ont déjà pu voir Inde Navarrette dans des rôles secondaires, notamment dans la quatrième saison de 13 Reasons Why, tandis que les plus geeks d’entre eux ont pu la découvrir dans la série Superman & Lois.

Avant qu’Hollywood ne lui tende les bras, la jeune femme de 25 ans a récemment révélé, au micro du podcast Complex, n’avoir décroché aucune audition pendant un an et demi après la fin du tournage d’Obsession en 2024, qui lui aurait rapporté la modique somme de 20 000 dollars. Durant cette période creuse, Inde a diffusé des parties de jeux vidéo sur un PC qu’elle avait monté elle-même et promené des chiens afin de payer son loyer. Ses anciennes diffusions sur Twitch, où elle jouait notamment à The Last of Us, sont par ailleurs récemment devenues virales.

«Après la sortie d'Obsession, je n'ai pas travaillé pendant un an et demi. Je passais des auditions, j'essayais tout… mais rien ne fonctionnait. Je promenais des chiens, je faisais du streaming . Je faisais tout mon possible pour payer mon loyer» Inde Navarrette

Aujourd’hui, la jeune femme fait l’objet de sérieuses prédictions aux Oscars pour sa performance remarquable dans le rôle principal de Nikki dans Obsession. Elle pourrait ainsi connaître le même destin que d’autres actrices longtemps passées sous les radars, à l’instar d’Amy Madigan, récompensée l’année dernière par l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Evanouis, ou encore de Mikey Madison, sacrée meilleure actrice pour Anora en 2024.