Vous aussi, vous entendez les fausses notes rien qu'en regardant l'image?

Jennifer Lopez massacre sa propre chanson au karaoké

En vacances en Italie, Jennifer Lopez a tout donné. Samedi à Capri, la diva a offert une performance live lors d'une soirée karaoké. Mais JLo a manifestement oublié de chanter juste.

Plus de «Divertissement»

Pas de repos pour les braves. Alors que touristes et locaux passaient une bonne soirée, samedi, dans un bar de Capri, Jennifer Lopez a fait du Jennifer Lopez. La diva américaine, en vacances sur un yacht dans les eaux italiennes, a mis pied à terre le temps d'un concert improvisé. Pour le plus grand bonheur des personnes malentendantes.

Les fêtards dont l'ouïe est malheureusement fonctionnelle ont, en revanche, peut-être un peu moins apprécié le show. Sûre d'elle, dans une robe à paillettes, la star a empoigné le micro et chanté I Will Survive, le tube de Gloria Gaynor. Si cette performance était relativement acceptable, l'interprétation de sa propre chanson, Let's Get Loud, n'aurait sans doute pas fait se retourner les jurés à l'aveugle de The Voice.

Vidéo: instagram

Dans l'ambiance, le public présent a semblé passer un bon moment (à part peut-être le type au polo bleu, qui paraît se demander ce qu'il fait là, à moins qu'il ne soit le garde du corps de l'Américaine?). Mais sur l'impitoyable immensité de la section commentaires des réseaux sociaux, les internautes se sont montrés beaucoup plus critiques. Certains ont souligné le narcissisme de JLo, chantant sa propre chanson, d'autres ont mis l'accent sur sa justesse, pas toujours au rendez-vous.

«Apparemment, elle n'a pas reçu assez d'attention ces derniers temps 😬»

«Tout le monde s'arrête, regardez-moooooi»

«Nonnnnn !!! Que quelqu'un prenne ce micro 👎🏻 👎🏻»

«Elle est dans le déni»

«Pas étonnant que Ben ait toujours l'air constipé»

D'autres encore ont appelé Mariah Carey à la rescousse, tandis que quelques internautes attendent simplement la prochaine vague de mèmes sur Ben Affleck, le mari de Jennifer Lopez, connu pour ses expressions qui trahissent souvent ses pensées.

Manifestement peu émue par les commentaires désobligeants, JLo a encore profité de son passage par l'Italie pour faire la promotion de sa marque de cocktails, Delola. Il y a quelques semaines, la star avait déjà été épinglée après des posts Instagram vantant ses cocktails, ignorant les problèmes d'alcoolisme de son mari.

