De nouveaux détails émergent sur l'arrestation de Britney: «En larmes»

Les circonstances de l'arrestation de Britney Spears pour conduite en état d'ivresse, dans la nuit de mercredi, se précisent. De plus amples détails ont été dévoilés par la police californienne et les tabloïds américains.

Selon un communiqué la police routière californienne, la star de 44 ans, qui montrait «des signes d'ivresse», a été soumise à de multiples tests de sobriété sur le terrain lors de son interpellation mercredi soir, vers 21h28, avant d'être placée en garde à vue pour «suspicion de conduite sous l'influence d'un mélange d'alcool et de drogues».

Si aucune drogue n'a été trouvée dans sa BMW, selon des sources proches de l'enquête citées par TMZ, une «substance inconnue» aurait toutefois été trouvée dans la voiture, ce qui fera partie des éléments à charge lors de sa convocation au tribunal, le 4 mai prochain. Les analyses chimiques sont toujours en cours.

Toujours selon les autorités, la police aurait été alertée après avoir reçu un appel vers 20h48 pour signaler une BMW 430i noire roulant de manière erratique à grande vitesse sur la voie sud de l'US-101 près de Newbury Park, en Californie.

«Berline BMW noire zigzaguant entre les voies… excès de vitesse. Cabriolet 2026, en provenance de Los Angeles» L'enregistrement audio de la police,

obtenu par Page Six

Après près d'une heure de poursuite, les agents des environs de Moorpark sont finalement parvenus à localiser le véhicule et à procéder à un contrôle. Britney était seule à bord lorsqu'elle s'est garée sur le bas-côté, selon le Daily Mail.

«Elle était en larmes et extrêmement émue», décrit une source dans Page Six. «Ces deux derniers mois ont été très difficiles», poursuit l'informateur anonyme, qui précise encore que Britney «se sentait honteuse et embarrassée» et est «profondément désolée» de ce qui s’est passé.

«Elle ne veut décevoir personne, surtout pas ses fans. Ce qu'elle redoute le plus, c'est d'être à nouveau jugée publiquement» Une source, dans Page Six

Suite à son interpellation, Britney a été incarcérée à la prison principale du comté de Ventura vers 3 heures du matin jeudi, avant d'être libérée peu après 6 heures du matin.

Prendre les mesures qui s'imposent

«Il s'agit d'un incident regrettable et totalement inexcusable», a déclaré dans la foulée le manager de la chanteuse, dans un communiqué transmis à plusieurs médias. «Britney va prendre les mesures qui s'imposent et se conformer à la loi, et nous espérons que ce sera le premier pas vers les changements nécessaires depuis longtemps dans sa vie.»

«J’espère qu’elle pourra obtenir l’aide et le soutien dont elle a besoin pendant cette période difficile» Cade Hudson, dans un communiqué

En effet, ces derniers mois s'apparentent à une longue descente aux enfers pour Britney Spears. La chanteuse aurait notamment été particulièrement affectée par la publication des mémoires brutales de son ex-mari et père de ses deux enfants, Kevin Federline, qui l'auraient plongée dans une «spirale descendante».

Des sources affirment que les publications des mémoires de son ancien compagnon, Kevin Federline, auraient particulièrement touché la star. capture d'écran instagram

«C’est le livre sur Kevin qui a vraiment été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, et depuis, ça n’a fait qu’empirer. Ça l’a vraiment affectée émotionnellement», note une source proche à Page Six.

«Mais la vérité, c'est que ça dure depuis un certain temps. Son comportement est devenu de plus en plus erratique ces derniers mois. Elle passe d'un état normal à un état critique» Une source proche de la chanteuse à Page Six, après son arrestation

D'autres «sources proches» de la princesse de la pop ont indiqué à TMZ que, suite à l'incident, Britney se montrait désormais disposée à suivre un programme de traitement et de soutien. Son équipe serait aux premières étapes de l'élaboration d'un plan et explorerait «plusieurs options», notamment une cure de désintoxication et une prise en charge de sa santé mentale dans des services spécialisés. (mbr)

