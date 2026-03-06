De nouveaux détails émergent sur l'arrestation de Britney: «En larmes»
Selon un communiqué la police routière californienne, la star de 44 ans, qui montrait «des signes d'ivresse», a été soumise à de multiples tests de sobriété sur le terrain lors de son interpellation mercredi soir, vers 21h28, avant d'être placée en garde à vue pour «suspicion de conduite sous l'influence d'un mélange d'alcool et de drogues».
Si aucune drogue n'a été trouvée dans sa BMW, selon des sources proches de l'enquête citées par TMZ, une «substance inconnue» aurait toutefois été trouvée dans la voiture, ce qui fera partie des éléments à charge lors de sa convocation au tribunal, le 4 mai prochain. Les analyses chimiques sont toujours en cours.
Britney Spears caught with unknown substance in car before DUI arrest https://t.co/r0OJ0USeMt pic.twitter.com/bY3WnQLMEF— Page Six (@PageSix) March 5, 2026
Toujours selon les autorités, la police aurait été alertée après avoir reçu un appel vers 20h48 pour signaler une BMW 430i noire roulant de manière erratique à grande vitesse sur la voie sud de l'US-101 près de Newbury Park, en Californie.
Après près d'une heure de poursuite, les agents des environs de Moorpark sont finalement parvenus à localiser le véhicule et à procéder à un contrôle. Britney était seule à bord lorsqu'elle s'est garée sur le bas-côté, selon le Daily Mail.
«Elle était en larmes et extrêmement émue», décrit une source dans Page Six. «Ces deux derniers mois ont été très difficiles», poursuit l'informateur anonyme, qui précise encore que Britney «se sentait honteuse et embarrassée» et est «profondément désolée» de ce qui s’est passé.
Suite à son interpellation, Britney a été incarcérée à la prison principale du comté de Ventura vers 3 heures du matin jeudi, avant d'être libérée peu après 6 heures du matin.
Prendre les mesures qui s'imposent
«Il s'agit d'un incident regrettable et totalement inexcusable», a déclaré dans la foulée le manager de la chanteuse, dans un communiqué transmis à plusieurs médias. «Britney va prendre les mesures qui s'imposent et se conformer à la loi, et nous espérons que ce sera le premier pas vers les changements nécessaires depuis longtemps dans sa vie.»
En effet, ces derniers mois s'apparentent à une longue descente aux enfers pour Britney Spears. La chanteuse aurait notamment été particulièrement affectée par la publication des mémoires brutales de son ex-mari et père de ses deux enfants, Kevin Federline, qui l'auraient plongée dans une «spirale descendante».
«C’est le livre sur Kevin qui a vraiment été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, et depuis, ça n’a fait qu’empirer. Ça l’a vraiment affectée émotionnellement», note une source proche à Page Six.
D'autres «sources proches» de la princesse de la pop ont indiqué à TMZ que, suite à l'incident, Britney se montrait désormais disposée à suivre un programme de traitement et de soutien. Son équipe serait aux premières étapes de l'élaboration d'un plan et explorerait «plusieurs options», notamment une cure de désintoxication et une prise en charge de sa santé mentale dans des services spécialisés. (mbr)