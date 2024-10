Cette star de Gossip Girl va être papa

L'annonce de l'heureux événement survient quelques heures seulement après que les amoureux ont été photographiés à l'inauguration du magasin Vuori à Londres. Sur les photos, la future maman est vêtue de noir et arbore un long manteau large qui cache ses formes. En gros, on ne voyait rien!

Sur les clichés, les deux tourtereaux s'affichent dans une maison en pleine nature. Elle, pieds nus et habillée en robe de soie blanche près du corps, qui laisse apparaître un ventre déjà bien arrondi. Lui, en pantalon noir et t-shirt blanc, histoire d'être raccord.

Cette série Netflix relance le débat autour du tueur du Zodiaque

Des aveux troublants et un accès inédit au suspect principal Arthur Leigh Allen, la série documentaire Netflix ouvre une nouvelle brèche concernant le suspect numéro un pour le tueur du Zodiaque.

Le Zodiaque est l'un des tueurs les plus célèbres de l'histoire des Etats-Unis, responsable de 5 meurtres, alors que lui en revendique 37 entre 1966 et 1978. C'est surtout le cold case qui fait encore suer, et qui tourne à l'obsession pour les autorités et les enquêteurs en herbe. Car le meurtrier possède cette particularité de jouer avec ceux qui le traquent, à l'aide de cryptogrammes.