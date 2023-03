People

Le nouveau visage de cette ancienne star des One Direction choque

La dernière apparition publique de Liam Payne a fait couler beaucoup d'encre. Le chanteur semble être passé par la case chirurgie pour modifier la structure de son visage, au grand dam de ses fans.

En fin de semaine dernière, Liam Payne, ancien membre des One Direction, s'est rendu à l'avant-première du film All Of Those Voices, qui retrace l'histoire de Louis Tomlinson, ancien membre du groupe également. Les internautes ont rapidement pointé du doigt un problème: le visage de Liam Payne.

En effet, le chanteur, connu pour ses traits plutôt ronds, semble avoir choisi de passer sur le billard. La rumeur dit qu'il aurait eu recours à une procédure de «fat removal», liposuccion en français, qui consiste à retirer la graisse indésirable et aurait donc décidé de tailler sa mâchoire en retirant la graisse de ses joues, explique le Dailymail. Ou peut-être qu'il a maché beaucoup de chewing-gum, ce qui expliquerait cette mâchoire de piranha.

(cliquez sur l'image pour découvrir le nouveau visage de Liam Payne)

Image: WireImage

Liam Payne en janvier vs Liam Payne en mars image: getty images

Les internautes prennent peur

En l'espace d'un mois seulement, le Britannique a complètement changé d'apparence. Les internautes, choqués, n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux. Et on les comprend. Liam Payne a l'air d'avoir pris 10 ans d'un coup.

«Je ne veux pas paraître impoli mais que s'est-il passé avec le visage de Liam Payne? Est-ce que c'est l'angle de la caméra qui fait ça? Je suis inquiet.»

«Putain, qu'est-ce que Liam Payne a fait à son visage?»

«J'ai fait un cauchemar du nouveau visage de Liam Payne.»

«Le nouveau visage de Liam Payne est apparu sur mon fil Twitter. Mon pote. Qu'est-ce que tu as fait?»

«Pardon mais qu'est-ce qui est arrivé au visage de Liam Payne.....»

«QU'EST-CE QUE LIAM PAYNE A FAIT A SON VISAGE?!?»

Sur Instagram, l'ancien membre des One Direction a félicité son «frère et ami» Louis Tomlinson. Il n'a néanmoins par réagi à la polémique. (sia)

