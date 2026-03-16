«Un filtre»: Le visage d’Anne Hathaway fait débat

Le visage de l'actrice aux Oscars a fasciné la Toile. images: getty

«Qu'est-ce qu'elle a fait à son visage?»: Cette star divise ses fans

Quand Hollywood sort le grand jeu pour la grand-messe annuelle des Oscars, le spectacle ne se joue pas que sur l'écran. Sur le tapis rouge, le moindre détail est passé au crible — et Anne Hathaway vient d'en faire l'expérience pour ce cru 2026.

Jennifer Ullrich / watson.de

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Pour les stars, les Oscars sont la vitrine ultime, le moment ou jamais de marquer les esprits à grand renfort de robes sculpturales ou de coups de folie capillaires.

Cette année, l'actrice Anne Hathaway a littéralement magnétisé l'attention, mais pas forcément pour les raisons attendues. Si sa silhouette irradiait dans un fourreau Valentino d'une élégance rare, le regard des fans s'est rapidement figé sur un tout autre détail…

Le secret de jeunesse d'Anne Hathaway

Sous les projecteurs du tapis rouge, Anne Hathaway affichait un teint si lisse et une mine si juvénile qu'elle a instantanément fait crépiter bien plus que les flashs des photographes. Sur la toile, le débat s'est enflammé en quelques secondes.

Entre admiration et perplexité, les internautes n'y sont pas allés avec le dos de la cuiller. Sur X, certains se sont montrés directs: «Mais qu’est-ce qu’Anne Hathaway a fait à son visage, et surtout, pourquoi ?» s'interrogeait un fan, tandis qu’une autre utilisatrice lançait, un brin provocatrice:

«Anne Hathaway nous présente sa nouvelle version»

Certains sont même allés jusqu'à lui trouver des airs de ressemblance inédits, s’amusant à voir en elle un mélange entre la jeune Renée Zellweger et Katherine Heigl.

Évidemment, le mot «Botox» n’a pas tardé à circuler, mais sans forcément rimer avec critique acerbe. Un internaute a ainsi tempéré:

«Tout le monde spécule sur les injections. Mais contrairement à d'autres, le résultat est superbe: elle reste expressive et radieuse»

Un avis que tout le monde ne partage pas, un spectateur grinçant préférant ironiser sur cet effet «filtre permanent»:

«Oh, j’oubliais, c’est ce qu’on appelle un lifting, non?»

Anne Hathaway fait son show

Le clou du spectacle a eu lieu pendant la cérémonie, quand Anne Hathaway a offert au public un moment de pure nostalgie. Pour remettre le prix des meilleurs costumes, l’actrice ne s’est pas avancée seule, mais au bras de la papesse de la mode: Anna Wintour en personne.

Ce duo improbable était un clin d’œil savoureux au film culte Le Diable s’habille en Prada. Rappelons que dans cette comédie de 2006 — dont la suite est attendue dans quelques semaines seulement — Anne Hathaway incarnait l’assistante souffre-douleur d’une rédactrice en chef tyrannique, un personnage directement inspiré de la patronne de Vogue.

Face au micro des Oscars, la comédienne a joué la carte de l’autodérision avec une aisance remarquable. Après avoir souligné l’importance des costumes au cinéma, elle a glissé malicieusement: «On pourrait dire que la garde-robe est tout aussi cruciale dans la vraie vie, vous ne croyez pas ?»

Se tournant vers une Anna Wintour de marbre, elle a poursuivi: «Une tenue nous rend-elle élégante et séduisante... par exemple lors de la nuit la plus scrutée d’Hollywood, quand les géants de la mode jugent votre moindre choix vestimentaire?»

Mais le moment qui a vraiment fait chavirer la salle est arrivé lorsqu’Anne Hathaway a osé poser la question fatidique: «Anna, qu’est-ce que vous pensez de ma robe ce soir?...»

Fidèle à sa réputation, la rédactrice en chef ne s’est pas démontée. Elle s’est simplement penchée vers le micro pour lâcher, d’un ton parfaitement sec: «Et les nommés sont...». Une répartie glaciale et pleine d’esprit qui a provoqué une immense vague de rires dans le public.