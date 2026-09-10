Les rumeurs tourbillonnent depuis des semaines quant à une apparition de Meghan dans la série de Guy Ritchie, The Gentlemen. Getty Images North America

Le grand retour de Meghan à l’écran prend une tournure gênante

C’est l’une des pierres d’achoppement les plus brûlantes et les plus discutées du retour des Sussex au Royaume-Uni: la possible participation de Meghan Markle à la prochaine et troisième saison de la série à succès du réalisateur Guy Ritchie, The Gentlemen. Un média bien informé pense avoir enfin le fin mot de l’histoire.

Plus de «Divertissement»

Alors qu'Harry et Meghan ont encore de la peine à avaler la missive officielle de Charles III, publiée plus tôt cette semaine par le palais de Buckingham et les condamnant définitivement au statut de «citoyens privés», d'autres médias se sont penchés sur l'un des dossiers les plus controversés de ces dernières semaines: le retour de Meghan sur un plateau de tournage - et plus précisément sur celui du réalisateur de génie Guy Ritchie.

Le 21 août dernier, alors que le petit monde royal frémit encore de l'annonce inattendue du déménagement des Sussex, la chaîne ITV News dévoile une information presque aussi surprenante: Meghan aurait reçu une proposition pour apparaître dans la saison 3 de The Gentlemen et cette opportunité aurait contribué à faire pencher la balance en faveur d'un retour en Angleterre.

Informations contradictoires

Une information bientôt corroborée par les bien informés Deadline et Variety, qui précisent alors pour leur part que Meghan est «en discussions», mais qu’aucun contrat n'a encore été signé.

C'est avant que les versions ne commencent à diverger. Alors que l'ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair, Tina Brown, auteur de plusieurs ouvrages sur la famille royale, affirme pour sa part que le projet a rapidement été abandonné devant le tollé suscité au Royaume-Uni, Manda Levin, responsable des séries britanniques chez Netflix, entretient volontairement le mystère avec un «All bets are off» («Les paris sont ouverts»).

Puis c'est bientôt au tour du casting de The Gentleman de s'emparer du sujet. Interrogé par le magazine Town & Country, l'acteur principal du show, Theo James, a indiqué qu'il pensait «que c'était surtout du vent», ajoutant que les détails de la saison 3 restaient très largement indéterminés.

Theo James et Hugh Bonneville ont tous deux démenti les rumeurs sur une participation de Meghan... à leur manière. image: netflix

Même son de cloche du côté du comédien britannique Hugh Bonneville, qui a qualifié toute l’histoire de «genius piece of marketing», lors de la première de la saison 2 du show à Londres.

Et maintenant, nouveau rebondissement

Cette semaine, c'est au tour de Page Six Hollywood d'ajouter son grain de sel à ce débat animé. Et autant dire que leur version ne plaide pas du tout en faveur de la duchesse de Sussex.

Selon le tabloïd américain, toute cette histoire ne relèverait en fait que d'un pur et simple... malentendu. Meghan aurait en effet mal interprété une conversation anodine avec un directeur de casting, croyant à tort qu'on lui proposait de participer à la série.

«Elle a cru qu'il s'agissait d'une offre, alors que ce n'en était pas une» Une source proche du dossier, à Page Six Hollywood

Une deuxième source confirme qu’il n’y aurait jamais eu de proposition concrète, tout en précisant quand même que Guy Ritchie lui-même aurait initialement manifesté son intérêt pour Meghan. Ni WME, l'agence qui représente à la fois Meghan et Guy Ritchie, ni les Sussex n’ont commenté.

Page Six relève également un détail assez parlant: Deadline avait initialement écrit le 21 août que Meghan avait eu des «preliminary conversations» (des «conversations préliminaires»), avant de modifier son article quelques heures plus tard pour écrire qu’elle était «in talks» («en pourparlers»). Dans le jargon hollywoodien, la nuance est importante: une conversation exploratoire n’implique pas nécessairement qu’une offre existe.



Mais l’affaire refuse décidément de mourir. Kaya Scodelario, autre star de The Gentlemen, a été interrogée mercredi sur Meghan. Si elle assure n’avoir aucun pouvoir sur le casting, contrairement à Theo James, elle ne ferme absolument pas la porte: la série adore accueillir des guest stars et, dit-elle en substance, «plus on est de fous, plus on rit».

Kaya Scodelario, elle, est nettement moins catégorique que son partenaire masculin à l'écran. image: netflix

People maintient de son côté que, selon ses informations, Meghan est bien en discussions, sans accord conclu à ce stade.

Une chose est sûre: The Gentlemen reviendra bien pour une troisième saison. Quant à savoir si Meghan Markle sera de la partie, le suspense reste entier. Entre discussions préliminaires, supposée offre mal interprétée et démentis à demi-mot, l’affaire ressemble désormais presque davantage à un scénario de Guy Ritchie qu’à une banale négociation de casting.

Vidéo: watson