Jennifer Aniston s’est affichée avec son compagnon Jim Curtis (ici en novembre dernier, à Los Angeles) à New York et a dévoilé une peur très intime que son chéri l’aide aujourd’hui à surmonter. Getty Images North America

Jennifer Aniston ne se cache plus et fait une confession inattendue

Longtemps très discrète sur sa vie privée, Jennifer Aniston semble avoir décidé de faire sauter quelques verrous. L’actrice s’est affichée sans détour avec son compagnon Jim Curtis à New York, tout en révélant au passage l’une de ses plus grandes peurs.

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Jennifer Aniston n’a visiblement plus très envie de se cacher. Ni derrière les portes d'une de ses propriétés de Malibu ou de Beverly Hills, ni derrière son image de star parfaitement rodée à l’exercice médiatique. Mercredi soir à New York, l’actrice de 57 ans a franchi une nouvelle étape avec Jim Curtis, son compagnon depuis plus d’un an.

Devant une salle comble du Kaufmann Concert Hall, elle s’est chargée d’interviewer elle-même l’auteur de 50 ans, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre, The Book of Possibility.

Jennifer Aniston et Jim Curtis n’ont désormais plus grand-chose à cacher: l’actrice a interviewé son compagnon devant une salle comble à New York. capture d'écran: x/ew

Pendant une trentaine de minutes, le public a ainsi pu observer leur complicité, leurs plaisanteries et leur aisance, rapporte le Daily Mail. Et Jennifer Aniston en a profité pour se dévoiler un peu plus que prévu. Lorsqu'on lui demande de partager «une possibilité» qu'elle choisirait aujourd'hui, elle a répondu:

«Je choisirais de surmonter une peur très, très profonde de parler en public» Jennifer Aniston, ce mercredi, à New York

Pour garder son calme? «Cinq respirations très, très profondes. Se concentrer. Prendre un moment», a-t-elle expliqué.

Plus vraiment besoin de se cacher

Jim Curtis n'a pas non plus été avare en confessions. L’auteur et hypnothérapeute est notamment revenu sur les graves problèmes de santé rencontrés au début de la vingtaine, lorsque des lésions sur sa moelle épinière avaient entraîné une paralysie partielle et des lésions nerveuses chroniques.

Il a également confié avoir longtemps menti sur l’origine de sa démarche boiteuse, préférant raconter qu’il avait été victime d’un accident de moto plutôt que d’admettre souffrir d’un problème médical.

«Je trouvais que l'accident de moto avait au moins un côté un peu viril» Jim Curtis

Une honte qu’il affirme avoir progressivement dépassée grâce à «l’acceptation de soi» et «l’amour de soi». A la fin de l’entretien, Jennifer Aniston a chaleureusement enlacé son compagnon devant toute la salle. Un geste qui confirme à quel point l’actrice, longtemps extrêmement protectrice de sa vie sentimentale, ne cherche désormais plus à dissimuler cette relation.

Le couple avait déjà franchi un cap en novembre dernier, lorsque Jennifer Aniston avait officialisé leur histoire sur Instagram pour les 50 ans de Jim Curtis. «Joyeux anniversaire, mon amour. Précieux ❤️», avait-elle écrit.

Selon une source citée mercredi par Us Weekly, les deux amoureux auraient désormais dépassé l’euphorie des débuts pour construire «un véritable partenariat». Leurs proches seraient notamment séduits par la manière très naturelle dont leurs vies se sont imbriquées, malgré leurs univers très différents.

«Ils se font davantage confiance et sont moins sur la défensive. Ils sont tout aussi à l'aise pour aborder des sujets difficiles que pour se montrer vulnérables l'un envers l'autre. Leur relation, qui était prometteuse, s'est transformée en un partenariat fiable.» La source d'US Weekly

Bref, à 57 ans, Jennifer Aniston semble avoir trouvé avec Jim Curtis suffisamment de confort pour baisser la garde. En amour comme devant un micro. (mbr)

Vidéo: watson