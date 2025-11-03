ciel clair10°
DE | FR
burger
Société
People

Jennifer Aniston présente son nouveau chéri Jim Curtis

Jennifer Aniston affiche son nouveau chéri

Jennifer Aniston a officialisé sa nouvelle relation avec Jim Curtis, en postant une image très romantique sur Instagram. Ses fans sont ravis.
03.11.2025, 16:5903.11.2025, 16:59
Maria Bode / t-online
Un article de
t-online

Jennifer Aniston a confirmé sur Instagram sa relation avec l’écrivain et hypnothérapeute Jim Curtis, 49 ans. En juillet, le couple avait été aperçu pour la première fois ensemble en public — il n’avait alors pas fallu longtemps avant que les rumeurs d’une idylle ne circulent. Cette fois, c’est officiel.

L’actrice de 56 ans a publié sur son profil une photo en noir et blanc où elle apparaît, tout sourire, enlacée à Curtis. Elle se tient derrière lui, leurs mains entrelacées, riant avec bonheur. En légende, Aniston a écrit:

«Joyeux anniversaire, mon amour»
Jennifer Aniston a publié cette image pour officialiser son couple.
Jennifer Aniston a publié cette image pour officialiser son couple. image: instagram

La légende est accompagnée d’un cœur rouge.

Jennifer Aniston dévoile un secret très perso malgré elle

Cet été déjà, Aniston et Curtis avaient été photographiés à plusieurs reprises ensemble, sans toutefois confirmer leur relation — les clichés provenaient alors de paparazzis. Pourtant, Jim Curtis avait déjà fait une apparition discrète sur le compte Instagram de l’actrice, suivi par plus de 44 millions d’abonnés. Début septembre, elle avait partagé une série de photos intitulée «Merci, l’été», où il figurait, sans autre commentaire.

Les fans en délire

L’annonce officielle a suscité un immense enthousiasme. De nombreux fans et célébrités ont commenté la publication, inondant la section de cœurs et d’émoticônes. Parmi eux, l’actrice américaine Leslie Mann, ou encore une internaute qui écrit: «Je vous adore tous les deux». Une autre déclare:

«Je ne pourrais pas être plus heureuse pour vous deux, mon cœur explose!»
Jennifer Aniston dément une folle rumeur sur Barack Obama

Avant cette nouvelle histoire, l’ancienne star de Friends avait été mariée à deux reprises: d’abord à Brad Pitt (de 2000 à 2005), puis à l’acteur et scénariste Justin Theroux (de 2015 à 2018).

Chaud devant! Les dernières actus people!
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
Le couple le plus WTF de l'année officialise: «C'est intense»
de Marine Brunner
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
Le cauchemar de Donald Trump prépare sa revanche
de Fred Valet
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
1
Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix
de Marine Brunner
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans
de Sabeth Vela
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Nelly Furtado s'éloigne de la scène
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Trump est fier de ses toilettes
Du marbre du sol au plafond: le président américain Donald Trump s'est félicité vendredi de la rénovation de salle de bain dite Lincoln de la Maison-Blanche. Il a diffusé une série de publications sur son réseau social Truth Social montrant les modifications.
Du marbre du sol au plafond: le président américain Donald Trump s'est félicité vendredi de la rénovation de salle de bain dite Lincoln de la Maison-Blanche. Il a diffusé une série de publications sur son réseau social Truth Social montrant les modifications.
L’article