Jennifer Aniston affiche son nouveau chéri

Jennifer Aniston a officialisé sa nouvelle relation avec Jim Curtis, en postant une image très romantique sur Instagram. Ses fans sont ravis.

Maria Bode / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Jennifer Aniston a confirmé sur Instagram sa relation avec l’écrivain et hypnothérapeute Jim Curtis, 49 ans. En juillet, le couple avait été aperçu pour la première fois ensemble en public — il n’avait alors pas fallu longtemps avant que les rumeurs d’une idylle ne circulent. Cette fois, c’est officiel.

L’actrice de 56 ans a publié sur son profil une photo en noir et blanc où elle apparaît, tout sourire, enlacée à Curtis. Elle se tient derrière lui, leurs mains entrelacées, riant avec bonheur. En légende, Aniston a écrit:

«Joyeux anniversaire, mon amour»

Jennifer Aniston a publié cette image pour officialiser son couple. image: instagram

La légende est accompagnée d’un cœur rouge.

Cet été déjà, Aniston et Curtis avaient été photographiés à plusieurs reprises ensemble, sans toutefois confirmer leur relation — les clichés provenaient alors de paparazzis. Pourtant, Jim Curtis avait déjà fait une apparition discrète sur le compte Instagram de l’actrice, suivi par plus de 44 millions d’abonnés. Début septembre, elle avait partagé une série de photos intitulée «Merci, l’été», où il figurait, sans autre commentaire.

Les fans en délire

L’annonce officielle a suscité un immense enthousiasme. De nombreux fans et célébrités ont commenté la publication, inondant la section de cœurs et d’émoticônes. Parmi eux, l’actrice américaine Leslie Mann, ou encore une internaute qui écrit: «Je vous adore tous les deux». Une autre déclare:

«Je ne pourrais pas être plus heureuse pour vous deux, mon cœur explose!»

Avant cette nouvelle histoire, l’ancienne star de Friends avait été mariée à deux reprises: d’abord à Brad Pitt (de 2000 à 2005), puis à l’acteur et scénariste Justin Theroux (de 2015 à 2018).