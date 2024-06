Ils s'y sont aimés... et maintenant, il vont bouger: les acteurs Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones vendent leur baraque de rêve. WireImage

People

Michael Douglas et sa chérie vendent leur nid d'amour pour un prix fou

Maintenant que les enfants ont quitté la maison, les acteurs Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones sont prêts à laisser derrière eux leur «modeste» demeure à New York. Contre une somme très, très rondelette.

Plus de «Divertissement»

Un article de

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, qui sont mariés depuis 23 ans, veulent entamer une nouvelle étape de leur vie. Les deux acteurs veulent se séparer de leur propriété new-yorkaise, dans laquelle ils vivaient avec leurs enfants. La modeste demeure est surnommée «Longmeadow».

Comme le rapporte le Wall Street Journal, la maison située au bord d'une rivière à Irvington, une petite bourgade de l'Etat de New York, est mise en vente pour 12 millions de dollars.

Catherine Zeta-Jones a acheté la maison en 2019 pour 4,5 millions de dollars. Si la vente se fait, on peut dire qu'elle empochera un joli bénéfice. Au cours des années, les époux ont fait restaurer la villa de quatre étages, y compris les douze salles de bains et les huit chambres à coucher.

daniel milstein

Parmi les points forts de la maison, située sur un terrain de 12 hectares au bord de l'Hudson River, on trouve une bibliothèque lambrissée de chêne sur deux étages, un salon avec bar intégré, plusieurs cheminées, une piscine intérieure et un espace de fitness.

Une petite visite guidée? Impossible de ne pas bien réviser dans ce bureau. Daniel Milstein

Mouais, la vue ne vaut pas celle du Lavaux. Si? Daniel Milstein

Pas mal la petite piscine intérieure. Mais peut-on plonger? Daniel Milstein

Voilà une bien jolie pièce, bien que l'on ne sache pas vraiment à quoi elle sert. Daniel Milstein

De quoi recevoir toute la famille les dimanches. Daniel Milstein

Un salon, c'est bien... Daniel Milstein

Deux salons, c'est mieux.

Bon, trois salons, c'est la classe. daniel milstein

Une des huit chambres. daniel milstein

Une des douze salles de bain (non, ce n'est pas une blague). daniel milstein

Cette cuisine est un appartement à elle seule. daniel milstein

On dirait la bibliothèque de La Belle et la Bête, non? daniel milstein

«Plus de temps aux Bermudes et en Europe»

Comme l'a expliqué l'actrice oscarisée, âgée de 54 ans:

«Lorsque j'ai acheté notre maison à Irvington, je savais que notre famille y passerait des moments heureux, et c'est ce que nous avons fait! Maintenant que notre fils et notre fille ont quitté le nid, il semble que ce soit le bon moment pour vendre.» Catherine Zeta-Jones

Le couple souhaiterait déplacer son centre de vie et prévoit de passer plus de temps aux Bermudes et en Europe.

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones sont mariés depuis novembre 2000 et ont deux enfants ensemble. Leur fils Dylan veut suivre les traces de ses parents et travaille à sa carrière d'acteur. Leur fille Carys étudie les relations internationales et le cinéma à l'université Brown de Rhode Island.