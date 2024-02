People

Selena Gomez tease son nouvel (et dernier?) album

La chanteuse a organisé une chasse au trésor dans les plus grandes villes américaines pour annoncer la sortie de son prochain album, qui sera probablement le dernier.

Sur X, plusieurs fans de la chanteuse ont dévoilé avoir reçu un mystérieux e-mail de la part de la chanteuse mardi 13 février. Dans ce dernier figurait une simple adresse ainsi qu'un code de cadenas. Les adresses envoyées aux fans des villes de Chicago, San Diego, Los Angeles ou encore Dallas menaient toutes à un pont sur lequel étaient accrochés des cadenas rouges en forme de cœur et un bout de papier avec une phrase écrite.

Ce n'est qu'en partageant leur découverte sur les réseaux sociaux qu'ils ont compris qu’il s’agissait probablement des paroles d’une chanson d'un potentiel nouvel album... Et que le code du cadenas, 222, annonçait probablement la date de sortie de son album, soit le 22 février.

Des cadenas rouges en forme de cœur, un clin d'œil direct à la Saint-Valentin, mais peut-être aussi à son idylle naissante avec l'auteur-compositeur et producteur Benny Blanco, dont la jeune femme ne cesse de partager des photos sur les réseaux sociaux.

Un dernier album

Une opération comm de grande envergure donc pour Selena Gomez, dont le dernier titre Single Soon est sorti l'an dernier, et pour ce qui sera probablement le dernier album. En effet, selon le média Deadline, la chanteuse pourrait bien mettre un terme à sa carrière musicale pour se concentrer sur le cinéma.

L'actrice star de Only Murders in the Building a avoué s'être laissée porter par l'euphorie de la musique et des tournées ces dernières années, mais qu'elle souhaite désormais «se poser dans sa vie professionnelle».