Alisha Lehmann craque pour une star de téléréalité

La reine suisse des réseaux sociaux est à nouveau amoureuse: sur Instagram, Alisha Lehmann s’est affichée avec un nouvel homme à ses côtés.

Après la fin définitive de sa relation en dents de scie avec le footballeur brésilien Douglas Luiz, Alisha Lehmann semble donner une nouvelle chance à l'amour. Pour son 27e anniversaire, c'est son nouveau compagnon, le Britannique Montel McKenzie, qui a officialisé la nouvelle sur Instagram.

Le couple s’est montré complice, posant tendrement sur plusieurs clichés. Lehmann a d'ailleurs commenté la publication d’un «Love you» accompagné d'un emoji cœur.

Outre-Manche, McKenzie est surtout connu pour ses apparitions dans des formats de «Trash TV». Le jeune homme de 28 ans a notamment participé à la version britannique de l'émission de téléréalité Love Island.

Mais il partage également la passion d’Alisha pour le ballon rond: McKenzie joue pour le club de Folkestone Invicta, en Isthmian League Premier Division. Cela correspond à la septième division anglaise, un niveau considéré comme semi-professionnel.

De plus, il est sous contrat avec la Ballers League UK, une ligue de football en salle où d'anciens pros et des stars du divertissement s'affrontent. Alisha Lehmann y officie elle-même comme capitaine d'équipe aux côtés de l'animatrice britannique Maya Jama depuis l'année dernière — et c'est justement dans leur équipe que joue un certain Montel McKenzie.

Des rumeurs

Actuellement, Lehmann évolue sous les couleurs du FC Côme, en Italie. Cependant, des rumeurs de transfert circulent déjà sur un éventuel retour en Angleterre, où elle a déjà porté les maillots d'Aston Villa, d'Everton et de West Ham. Leicester City serait sur les rangs. Un retour qui tomberait plutôt bien pour se rapprocher de son nouveau coup de cœur.

Alisha Lehmann reste l'indétrônable reine suisse d'Instagram. Avec près de 16 millions d'abonnés, elle figure parmi les sportives les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux. (con)