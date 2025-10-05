averses éparses
DE | FR
burger
Sport
Football

Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin au FC Como

Cm Milano 14/09/25 - serie A Womens Cup / Inter-Como / foto Cristiano Mazzi/Image nella foto: esultanza gol Alisha Lehmann PUBLICATIONxNOTxINxITA
Lehmann a déjà trouvé le chemin des filets avec sa nouvelle équipe.Image: www.imago-images.de

Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin

La Bernoise est la figure de proue du projet le plus novateur du football féminin. Reportage dans le nord de l'Italie.
05.10.2025, 18:4905.10.2025, 18:49
Raphael Gutzwiller, Seregno / ch media

Une passe en une-deux avec l’entraîneur adjoint, une frappe qui finit en pleine lucarne. Alisha Lehmann pousse un cri, puis reproduit la célébration légendaire de Cristiano Ronaldo. Elle tourne sur elle-même, atterrit les jambes écartées et lance un «Siuuu!» retentissant. Ses coéquipières éclatent de rire.

Lors de la séance de tirs qui clôture l’entraînement du vendredi, l’ambiance est détendue. Au Stadio Ferruccio de Seregno, les joueuses du FC Como Women effectuent leur session d’entraînement. Une piste bleue entoure le terrain, et ce stade un peu vieilli peut accueillir 3 700 spectateurs. C’est là que jouent l’équipe masculine de Seregno Calcio, engagée en Serie D, ainsi que le FC Como Women. En attendant d’avoir leur propre enceinte, les femmes disputent ici leurs matchs à domicile. Dans le seul stade de Côme, c’est le club masculin qui évolue en Serie A.

Visite du stade en vidéo:

Vidéo: YouTube/Donato Milione

Le FC Como Women n’a rien à voir avec l’équipe masculine. C’est au contraire le projet le plus novateur du football féminin européen. Et en son cœur, on trouve Alisha Lehmann, la footballeuse suisse la plus célèbre.

Elle garde ses distances avec les médias

Vêtue d’une élégante tenue d’entraînement blanche, elle s’exerce avec application, intensifie le pressing lors d’un exercice tactique et tente plusieurs frappes. Après l’Euro disputé à domicile, la Bernoise de 26 ans a quitté la Juventus Turin pour rejoindre Como. Sixième du dernier championnat de Serie A, le club ne comptait jusque-là aucun grand nom — Lehmann en est désormais la vedette incontestée. Elle est le nouveau visage du FC Como Women.

Après l’entraînement, Lehmann sourit en apercevant le journaliste suisse. «Hey! Wie geits?» lance-t-elle en dialecte bernois. «Bien, merci. Et toi?» — « Ça va aussi, je suis très heureuse ici.» — «Tu as un peu de temps pour discuter ? » — «Non, plutôt pas, désolée, je suis un peu pressée.» Et déjà, la footballeuse s’éclipse.

Alisha Lehmann a marqu� avec C�me
Avec ses 16,5 millions d’abonnés sur Instagram, Alisha Lehmann jouit d’une popularité grandissante, surtout auprès des jeunes fans.Image: fxp-fr-sda-rtp

Sur les réseaux sociaux, la footballeuse professionnelle offre un aperçu d’une vie faite de luxe et de glamour, mais dans les médias traditionnels, elle se montre distante. Son management la protège soigneusement, et elle n’accorde des interviews que dans de très rares cas, mais pas lors de notre déplacement — alors même que le service de presse du club avait auparavant donné son accord pour un bref entretien.

Celle qui parle plus ouvertement, c’est la femme responsable de la venue d’Alisha Lehmann tout près de la frontière suisse: Victoire Cogevina Reynal. Cette entrepreneuse argentino-grecque est à la tête du fonds américain Mercury 13, qui construit le premier réseau de propriété multi-clubs dans le football féminin.

C'est elle:

CISLAGO, ITALY - JANUARY 04: Victoire H. Cogevina Reynal Founder and CEO of Mercury/13 owners of FC Como Women prior to kick off in the Women&#039;s Friendly match between Como Ladies and Olympique de ...
Victoire Cogevina Reynal.Getty Images Europe

Le groupe prévoit d’investir environ 100 millions d’euros dans un ensemble de clubs féminins évoluant dans les principaux championnats européens et en Amérique du Sud. Jusqu’à présent, Como était le seul club du portefeuille; il y a deux semaines, Bristol City, issu de la deuxième division anglaise, a rejoint le projet.

L'indépendance est la clé

Reynal prend le temps d’un entretien où elle expose en détail ses projets.

«Jusqu’à présent, les équipes féminines dépendaient toujours de quelqu’un — des clubs masculins, des fédérations, des subventions ou des investisseurs. Nous voulons créer une voie qui leur permette de se tenir sur leurs propres jambes. Nous pensons que l’indépendance est la clé du développement du football féminin. Le football a toujours été le reflet de la société — et la société, pendant longtemps, n’a pas été conçue pour les femmes.»

Reynal est la fille d’une haute fonctionnaire de la FIFA. Ancienne entrepreneuse dans la mode, elle milite depuis des années pour l’égalité dans le sport. En 2015, elle a fondé l’agence SR All Stars, dirigée exclusivement par des femmes. En 2022, elle a vendu sa start-up Gloria pour plusieurs millions de dollars à l’application de football OneFootball, où elle est devenue la première vice-présidente chargée du football féminin et la première femme à siéger au conseil d’administration.

Une identité visuelle forte

Aujourd’hui, elle rêve d’un football féminin capable de s’autofinancer. «Como Women est le projet pilote montrant comment les clubs féminins peuvent se structurer pour devenir viables commercialement et financièrement.»

Alisha Lehmann explique son curieux transfert

L’entrepreneuse mise sur la création d’une marque capable d’exister indépendamment des résultats sportifs. Logo, couleurs, maillots, site web et réseaux sociaux: tout a été conçu pour bâtir une identité visuelle forte et élégante. «Como Women doit, dans dix ans, devenir l’une des plus grandes, sinon la plus grande marque de luxe du sport — au même niveau que Wimbledon ou la Formule 1», résume Reynal.

La propriétaire du club est convaincue que les hommes et les femmes fonctionnent différemment, et que le football féminin n’exploite pas encore tout son potentiel. «La mode m’a aidée à comprendre les femmes — et c’est précisément ce que le football doit enfin apprendre», affirme Reynal. Elle préfère ainsi que Como Women apparaisse dans des magazines de mode plutôt que sur des chaînes sportives. Au lieu de démarcher ESPN, nous démarchons Vogue et Vanity Fair», explique-t-elle.

Objectif Ligue des champions

L’influence de la mode se fait déjà sentir: cette semaine, Alisha Lehmann et ses coéquipières ont participé à la Fashion Week de Milan et se sont rendues à l’Oktoberfest de Munich.

Le maillot du club est stylé:

Lehmann joue un rôle clé dans les projets du FC Como Women — sur le terrain comme en dehors. Avec de loin le plus grand nombre d’abonnés parmi les footballeuses du monde, elle doit contribuer à faire rayonner le club à l’international.

«Alisha veut utiliser sa notoriété pour promouvoir le football. Elle nous a choisis en toute conscience, parce qu’ici, elle peut réellement avoir de l’influence»
Victoire Cogevina Reynal

Sur le plan sportif aussi, Como Women veut franchir un cap avec Alisha Lehmann. «Nous voulons faire progresser durablement le club vers la Ligue des champions et rivaliser avec les grandes équipes, mais sur une base financière solid », explique Reynal. Tous les revenus générés seront réinvestis dans l’équipe afin d’améliorer la qualité des joueuses et les infrastructures.

Faire la révolution

Pour l’instant, les infrastructures à Seregno, où l’équipe s’entraîne ce vendredi, laissent à désirer. Le terrain est irrégulier, une fine pluie tombe. Sur le terrain, Alisha Lehmann se distingue: on voit qu’elle s’est bien intégrée en Italie du Nord. Elle plaisante avec ses coéquipières, un comportement qui rappelle son rôle en équipe nationale suisse, où elle est connue pour mettre l’ambiance. Lors de l’Euro à domicile, elle tenait souvent des discours de motivation avant les matchs.

Switzerland&#039;s Alisha Lehmann talks beside her teammates to the fans after losing the UEFA Women&#039;s EURO 2025 quarterfinals soccer match between Spain and Switzerland at the Wankdorf stadium i ...
Alisha Lehmann lors du dernier Euro.Keystone

Mais à Como, contrairement à la sélection nationale, Lehmann est aussi une joueuse clé sur le terrain. «Je regarde chaque séance, glisse un employé du club. Elle se démarque à chaque entraînement. Je la trouve exceptionnelle.»

Les footballeuses de Como ont pour mission de révolutionner leur sport. Elles doivent devenir des modèles pour une nouvelle génération de filles, pour qui il sera tout à fait normal que les femmes jouent au football. «J’ai une fille de deux ans, raconte Reynal, et je l’emmène souvent avec moi à Como, car je veux qu’elle voie ces femmes: des battantes, résilientes, des modèles pour une nouvelle génération.»

CALCIO - Serie A Femminile - Serie A Women s Cup - ACF Fiorentina vs FC Como Women FC Como Women s forward Alisha Lehmann during Serie A Women s Cup - ACF Fiorentina vs FC Como Women, Italian football ...
À Como, Alisha Lehmann est aussi une joueuse clé sur le terrain.Image: www.imago-images.de

Reste à voir si les grands projets de Como deviendront réalité. Pour l’heure, les géants du football féminin s’appellent encore FC Barcelone, Arsenal ou PSG. Et la réalité de Como Women est loin du glamour annoncé, comme le montre la visite sur place: au Stadio Ferruccio, la pelouse est en mauvais état, les rares spectateurs sont tenus à distance par la piste d’athlétisme, et les sièges vieillissants affichent toujours le mot «Seregno». Seul un drapeau, de l’autre côté du terrain, rappelle que ce stade abrite aussi une équipe féminine de Serie A.

Dans quelques années, tout devrait être différent pour le football féminin à Como — plus grand, plus brillant, plus glamour. Alisha Lehmann doit y contribuer. La Bernoise a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs en Coupe de la Ligue, offrant la victoire 1–0 à son équipe face à l’Inter Milan. Malheureusement pour elle et son équipe, cela s'est moins bien passé ce dimanche: Como s'est incliné face à la Lazio (1-2) en ouverture de championnat. Une rencontre disputée en intégralité par Alisha Lehmann.

(jcz/aargauerzeitung.ch)

Plus d'articles sur le sport
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle
Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle
de rainer sommerhalder, etienne wuillemin
L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine
L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine
de Daniel Wyrsch
Holdener: «La décision de Gisin m'a bouleversée»
Holdener: «La décision de Gisin m'a bouleversée»
de Etienne Wuillemin
Cet objet doit disparaître des stades!
1
Cet objet doit disparaître des stades!
de Yoann Graber
F1: la Chine aurait un objectif caché avec ce bandeau cérébral
F1: la Chine aurait un objectif caché avec ce bandeau cérébral
de Jannik Sauer
La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or
La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or
La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO
La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO
de Rainer Sommerhalder
Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
de Romuald Cachod
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
de Julien Caloz
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
de Fabian Geissberger
Ambri défie la logique avant un derby explosif
Ambri défie la logique avant un derby explosif
de Klaus Zaugg
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
de Romuald Cachod
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
de Yoann Graber
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
de Yoann Graber
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
de Stefan Wyss
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
de Yoann Graber
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
de Yoann Graber
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
1
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
2
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
1
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
partager sur Facebookpartager sur X
Trump se moque des démocrates avec des vidéos IA
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Martin Pfister évoque une nouvelle variante pour le F-35
3
Manor récupère une marque populaire abandonnée par Coop
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
Double vainqueur du Tour, le Danois Jonas Vingegaard, 28 ans, n’a encore jamais porté le maillot de son équipe nationale chez les élites. Il connaîtra sa première sélection dimanche, en France.
La statistique peut surprendre: à 28 ans, Jonas Vingegaard, l’un des meilleurs coureurs cyclistes de la planète, n’a jamais porté le maillot de son équipe nationale chez les élites. Autrement dit, il ne compte aucune participation aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde et aux Championnats d’Europe.
L’article