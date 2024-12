De notre côté, on se réjouit de visionner Un parfait inconnu , qui doit sortir en Suisse romande dès la fin janvier, et qui met l'acteur dans un état aussi extatique.

Certains spécimens de la gen' Alpha pourraient dire: «c'est gênant». Surtout cette espèce de hip thrust (un vrai travail sensuel du bassin) qui ferait rougir les Worlds Apart et fuir les Magic Mike. On était bouche-bouée quand on a vu, impuissants, Timothée se mettre la tête sous l'eau, dans un lavabo, avant de retourner gigoter.

Que Tata Kimmy fasse des frasques, on ne s'en étonne guère. Mais quand notre «simple dude» préféré, Timothée Chalamet, commence à faire des bizarreries en ligne, on est très confus.

Le youtubeur le plus suivi au monde prévoit (encore) du lourd

Le vidéaste MrBeast a annoncé qu'il avait loué les trois pyramides de Gizeh durant une centaine d'heures pour l'une de ses prochaines vidéos.

Que faire quand on est youtubeur et qu’on a trop d’argent? Pourquoi ne pas louer l’une des sept merveilles du monde antique pour une vidéo? Le célèbre youtubeur MrBeast a révélé dans le podcast Beyond the Records qu’il avait «réussi à louer les trois pyramides de Gizeh pour 100 heures de tournage». Il prévoit de les explorer et espère même y «découvrir des secrets».