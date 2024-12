Kim a encore frappé, et c'est très étrange.

«Démoniaque!» Kim Kardahsian déroute dans un clip trash de Noël

Tenue et poses sulfureuses, images malaisantes qui n'ont aucun sens; la vidéo que Kim Kardashian vient de poster sur son compte Instagram pour Noël a troublé les internautes.

Plus de «Société»

On le sait, Noël est une période propice pour la célébrissime famille Kardashian. Propice au marketing, bien entendu. Chaque année, ça décoche ses plus beaux snaps de décorations de sapins surchargées et de tenues allégées. L'année passée, le clan s'était fendu de quelques reprises de hits de Noël - nos oreilles s'en souviennent encore. Le projet avait été teasé avec soins en juillet, dans l'un des épisodes des Kardashian.

Et cette année également, il semblerait que Kim ait quelque chose en tête pour les fêtes de fin d'année. Ben oui, elle ne pouvait pas se contenter de lancer une collab skiwear avec the North Face, il fallait bien qu'elle capitalise davantage sur cette joyeuse période qui n'est que cotillons et argent claqué en smartbox.

Comme à son habitude, Kim a teasé des miettes de son nouveau projet. Elle a donc balancé ce lundi une vidéo de plus de 4 minutes sur son compte Instagram. Le hic? Non seulement on ne comprend pas grand-chose à ce court-métrage un peu trop festif, mais en plus, certaines images sont carrément malaisantes.

Le clip, mâtiné d'un filtre à grain comme sur une bonne vieille VHS, dévoile une Kim avec une perruque mal en point blond peroxydé, l'air à l'ouest. En shorty Skims - et le string parfois apparent, faut-il le mentionner - l'influenceuse de 44 ans se traine par terre, sur la moquette dégueulasse d'un appartement digne d'une version sous acide de Alice au Pays des Merveilles - ou de Home Alone (pour ceux qui ont de vraies références).

Au départ était un bad wig day. source: capture d'écran

Puis ce fut un bad yoga day.

On y voit tour à tour des personnages grotesques qui semblent tout droit sortis d'un Disney ou d'un film hollywoodien d'un mauvais genre. Kim commence son périple à côté d'une poubelle (ça donne le ton), rampe devant des espèces de lutins qui se goinfrent de gâteau sur le plan de travail, avant de passer entre les jambes de l'un d'eux qui répare l'évier. Bon.

Le coin stratégique en fin de soirée.

Ensuite, pêle-mêle, l'on y voit de l'argent voler dans tous les sens, des gens qui s'empoignent ou qui jouent, des amateurs de rugby, des cheerleaders, des religieuses effondrées par terre, un train miniature, une mascotte bizarre, un âne et la Vierge Marie, quelqu'un dans un tas de poudre blanche (on dira que c'est de la neige) devant une cheminée. Bref, on est perdu dans ces séquences qui s'enchainent à grande vitesse, mais qui n'ont ni queue ni tête, et dans lesquelles Kim n'hésite pas à faire des roulés-boulés qui n'ont aucun sens.

Mais... Madame?

La neige est de retour, tout le monde en profite, yupeee!

Tout ce chaos à cause de ce Monsieur?

Le tout, sans parole, se passe sur un air sensuel de Santa Baby. Les fans, eux, ont été largement déroutés par la vidéo, voire dérangés. Certains commentent notamment:

«Suis-je le seul à avoir des vibrations démoniaques...» source: instagram

«Mais. qu'est-ce. que. je viens. de. regarder» source: instagram

«Tellement blasphématoire 🙄 » source: instagram

«Je suis tellement confuse. Kim tu fais quoi» source: instagram

«C'est la chose la plus bizarre que j'ai vue 😳» source: instagram

Une bonne poignée d'internautes se demandent si Kim n'en fait pas trop pour concurrencer l'aura WTF de la nouvelle femme de Kanye, Bianca, tandis que d'autres en mettent leur main à couper: Kim serait sur le point de sortir une nouvelle reprise de Petit Papa Noël. Une réponse qui ne saurait tarder - on fait confiance à la cash-machine made in Kardashian.