Image: reddit/instagram/watson

Les gaffes les plus drôles de la semaine sont ici!

Vous savez ce qui vous attend sur cette page: du plaisir à n'en plus finir!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end.

Ou pas.

Vous ne trouvez pas que cet été est looonnngggg comme un jour sans pain? Il est trop chaud, et très dur à supporter. Alors, pour nous changer les idées, on vous présente le top des Fails qu'on a dénichés sur la Toile.

Vous êtes prêts? C'est partiiiiiii!

On le voyait venir de très, très loin.

Vous avez tous vu cette séquence passer. Juste pour le plaisir, on vous la remet:

Les pères aussi ont le droit de se détendre en vacances:

Est-ce... une question? Alors, elle est très bizarre!

Les chaussures sont-elles des pieds?

Regardez bien cette photo deux fois avant de juger.

Si vous avez vu des choses choquantes, c'est vous le Fail!

Hell (o) Sunshine. C'est si bien dit par temps de canicule.

Soleil de l'enfer.

Crise d'identité?

Autre bus, autre problème.

Le design était un peu trop fidèle à la réalité...

Mon neveu a cru que ma coque de téléphone était en fait une chaussure.

A votre avis, cette affiche de la Coupe du monde a-t-elle été créée rapidement grâce à l'intelligence artificielle?

S'il vous plaît, s'il vous plaît, que cette publication Facebook concernant le 4 juillet soit un canular! 🙏🏼

On a trouvé un nouveau «Tatouage de la semaine».

Ok cool.

Alors il vaut mieux prendre l'ascenseur.

Cette façon d'empiler les sushis était tout à fait intentionnelle, ne nous dites pas le contraire!

Hihi!

Avons-nous déjà déjeuné? Si ça se trouve, c'est un Win!

Un petit zoom des familles...

Hehe. Image: reddit

Et en parlant de ratés en matière de design: ces deux cuiseurs à riz pourraient-ils enfin trouver une chambre ?

Également dans la catégorie «Ce qui hantera vos rêves cette nuit»: Tuomasi

Victoire pour le citron, échec pour celui qui aurait aimé le jus de citron:

Le panneau utile de la semaine:

Ne respirez pas sous l'eau

Non, sérieusement. C'EST SI DIFFICILE QUE ÇA???

Il faut bien apprendre un jour...

Attention, le train va passer!

Eeeeet....

Il ne va pas très bien.

... ciao, ciao, ciaoOoOOoOOooo!!

Bonus-Win

Il a réussi à nous berner d'une manière ou d'une autre.