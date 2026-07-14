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Les gaffes les plus drôles de la semaine sont ici!

Die witzigsten Bilder der Woche + Fails
Image: reddit/instagram/watson

Les gaffes les plus drôles de la semaine sont ici!

Vous savez ce qui vous attend sur cette page: du plaisir à n'en plus finir!
14.07.2026, 09:1914.07.2026, 09:19
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end.

Ou pas.

Vous ne trouvez pas que cet été est looonnngggg comme un jour sans pain? Il est trop chaud, et très dur à supporter. Alors, pour nous changer les idées, on vous présente le top des Fails qu'on a dénichés sur la Toile.

Vous êtes prêts? C'est partiiiiiii!

On le voyait venir de très, très loin.

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Vous avez tous vu cette séquence passer. Juste pour le plaisir, on vous la remet:

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Cette supportrice a vécu un grand moment de solitude

Les pères aussi ont le droit de se détendre en vacances:

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Est-ce... une question? Alors, elle est très bizarre!

Die lustigsten Fails der Woche
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Les chaussures sont-elles des pieds?

Regardez bien cette photo deux fois avant de juger.

Die lustigsten fails der Woche: Optische Täuschung, ein Bild, das du zwei Mal anschauen musst
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Si vous avez vu des choses choquantes, c'est vous le Fail!

Hell (o) Sunshine. C'est si bien dit par temps de canicule.

Die lustigsten Fails der Woche: Deko Fail Hell Sunshine
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Soleil de l'enfer.

Crise d'identité?

Die lustigsten Fails der Woche
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Autre bus, autre problème.

Die lustigten Fails der Woche: Bus
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Le design était un peu trop fidèle à la réalité...

Die lustigsten Fails der Woche
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Mon neveu a cru que ma coque de téléphone était en fait une chaussure.

A votre avis, cette affiche de la Coupe du monde a-t-elle été créée rapidement grâce à l'intelligence artificielle?

Die lustigsten Fails: WM Poster hat Fehler
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S'il vous plaît, s'il vous plaît, que cette publication Facebook concernant le 4 juillet soit un canular! 🙏🏼

Lustige Fails: Post zum 4. Juli
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On a trouvé un nouveau «Tatouage de la semaine».

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
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On a cherché les plus grands fans de Zara Larsson

Ok cool.

Die lustigsten Fails der Woche
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Alors il vaut mieux prendre l'ascenseur.

Die lustigsten fails der Woche: Lift aka Fahrstuhl
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Cette façon d'empiler les sushis était tout à fait intentionnelle, ne nous dites pas le contraire!

Die lustigsten Fails der Woche
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Hihi!

Avons-nous déjà déjeuné? Si ça se trouve, c'est un Win!

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Un petit zoom des familles...

Hehe.
Hehe.Image: reddit

Et en parlant de ratés en matière de design: ces deux cuiseurs à riz pourraient-ils enfin trouver une chambre ?

Die lustigsten Fails der Woche
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Harry a fait «le premier pas», mais tout reste à faire

Également dans la catégorie «Ce qui hantera vos rêves cette nuit»: Tuomasi

Die lustigsten Fails der Woche
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Die lustigsten Fails der Woche

Victoire pour le citron, échec pour celui qui aurait aimé le jus de citron:

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Le panneau utile de la semaine:

Lustige Fails der Woche: Schild
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Ne respirez pas sous l'eau

Non, sérieusement. C'EST SI DIFFICILE QUE ÇA???

Die lustigsten fails der Woche: Bild für Perfektionisten
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Il faut bien apprendre un jour...

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Ces 25 couples sont parmi les plus puissants des Etats-Unis

Attention, le train va passer!

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Eeeeet....

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Il ne va pas très bien.

... ciao, ciao, ciaoOoOOoOOooo!!

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Bonus-Win

Il a réussi à nous berner d'une manière ou d'une autre.

Galactic speed
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