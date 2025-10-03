Vidéo: watson

Tina Tuner méritait mieux que ça

Une statue à l’effigie de Tina Turner, érigée dans sa ville d’origine, fait le buzz. Jugée complètement ratée, elle est rapidement devenue la risée du web, à l’instar d’autres statues de stars.

Le 24 mai 2023, Tina Tuner nous quittait des suites d’une longue maladie, à l'âge de 83 ans. La chanteuse américaine, véritable icône, laissait derrière elle un héritage culturel suffisamment important pour que la ville qui l’a vu grandir érige une statue à son effigie. C'est donc le week-end dernier que la ville de Brownsville, dans le Tennessee, a dévoilé le monument qui lui est dédié.

Un hommage dont les fans se seraient bien passés, puisque l'aura de la statue a dépassé les frontières de cette petite ville américaine, devenant la risée du web. La raison?

«On dirait Ronald McDonald avec une perruque» Un internaute

Il est vrai qu'au vu du rendu, l'interprète du légendaire tube What's Love Got to Do With It est méconnaissable. L’œuvre a été réalisée par le sculpteur Fred Ajanogha et financée par le constructeur automobile Ford. Le monument aurait coûté 150 000 dollars (environ 120 000CHF) selon USA Today.

Mesurant près de trois mètres de haut, la statue représentant Tina Turner à Brownsville, aux Etats-Unis, laisse les internautes dubitatifs. Image: X.com

A vous de juger la réussite de l'oeuvre. Image: X.com

Ce n’est pas la première fois qu’une statue fait rire Internet. Certains se souviennent peut-être du buste de Cristiano Ronaldo à l’aéroport de Madère en 2017, qui avait fait le tour du monde pour sa ressemblance plus que discutable, au point d’être retiré. Tina Turner rejoint désormais un autre panthéon, non pas de la pop cette fois, mais du riche univers des statues moches, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

