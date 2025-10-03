en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Divertissement
People

François Civil est furieux contre Paris Match

François Civil réagit sur l&#039;annonce de sa paternité et les photos volées diffusées par Paris Match le 25 septembre dernier.
François Civil et Adèle Exarchopoulos, sur l'une des photos diffusées par Paris Match le 25 septembre dernier.Image: watson

François Civil est furieux

Alors qu'on lisait récemment dans la presse qu'Adèle Exarchopoulos et François Civil allaient avoir un bébé, ce dernier a démenti l'information. L'acteur fustige le journal Paris Match.
03.10.2025, 16:5603.10.2025, 16:56
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Tous les médias sont tombés dans le panneau. Mais, c’est un peu la faute de Paris Match, qui annonçait en exclusivité, le 25 septembre 2025, qu’Adèle Exarchopoulos et François Civil allaient avoir un bébé.

La couverture de Paris Match du 25 septembre 2025
Image: Paris Match

Le magazine, pourtant souvent crédible, avait illustré cette annonce avec des clichés du couple pris en pleine rue, sans leur consentement. Un article qui n’a pas manqué de faire réagir François Civil, qui s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Figaro pour démentir cette information, «complètement fausse» selon ses mots.

«Ce sont des photos complètement volées, l’information relayée en couverture est fausse. On se sent volé des moments de vie. Je trouve ça très dommage qu’un magazine s’abaisse à mettre en couverture une histoire dont tout le monde se fout»
François Civil

L'acteur de 35 ans a également fustigé Paris Match, disant s'attendre à mieux de leur part. «Aux lecteurs de ce magazine de se désabonner», dit-il.

Pour revenir à leur romance:

Adèle Exarchopoulos aurait trouvé l'amour... et vous le connaissez bien

L'idylle entre François Civil et Adèle Exarchopoulos aurait débuté lors du tournage de L'Amour ouf (2024) de Gilles Lellouche. Le couple, qui s'était affiché ensemble à maintes reprises lors d'événement mondain, comme le Festival de Cannes ou lors de la 50e cérémonie des César, n'a encore jamais officialisé la relation.

C'est au détour d'une interview accordée en 2024 à Paris Match qu'Adèle Exarchopoulos, qui est maman d'un garçon de 8 ans, aurait vendu la peau de l'ours en déclarant avoir trouvé l'amour, sans toutefois préciser explicitement qui était l'heureux élu.

Chaud devant! Les dernières actus people!
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
de Marine Brunner
Louboutin fait appel au «nepo-baby» ultime et ça divise
Louboutin fait appel au «nepo-baby» ultime et ça divise
de Michelle Nuhn
«C'est très dur»: Poupette Kenza déballe tout sur son séjour en prison
1
«C'est très dur»: Poupette Kenza déballe tout sur son séjour en prison
de Joanna Oulevay
Elle a posé la question de trop
3
Elle a posé la question de trop
de Sainath Bovay
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
partager sur Facebookpartager sur X
Une statue de Tina Turner devient la risée d'Internet
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Les «Diables» étaient réunis à Milan
Meryl Streep et Anna Wintour se sont rencontrées lors de la Fashion Week de Milan. L’actrice y incarnait un personnage inspiré de l’icône de la mode dans le film culte Le Diable s’habille en Prada.
C’est une rencontre que les fans du célèbre Le Diable s’habille en Prada ne sont pas près d’oublier. Ce samedi 27 septembre à Milan, lors du défilé de la collection Dolce & Gabbana printemps/été 2026, l’impitoyable rédactrice en chef Miranda Priestly, du fictif magazine Runway incarnée par Meryl Streep, rencontrait la véritable Anna Wintour de Vogue. Aujourd'hui ex-rédactrice en cheffe de la célèbre revue de mode, Anna Wintour était l’inspiration principale du personnage joué par Meryl Streep dans le film sorti en 2006.
L’article