François Civil et Adèle Exarchopoulos, sur l'une des photos diffusées par Paris Match le 25 septembre dernier. Image: watson

François Civil est furieux

Alors qu'on lisait récemment dans la presse qu'Adèle Exarchopoulos et François Civil allaient avoir un bébé, ce dernier a démenti l'information. L'acteur fustige le journal Paris Match.

Tous les médias sont tombés dans le panneau. Mais, c’est un peu la faute de Paris Match, qui annonçait en exclusivité, le 25 septembre 2025, qu’Adèle Exarchopoulos et François Civil allaient avoir un bébé.

Image: Paris Match

Le magazine, pourtant souvent crédible, avait illustré cette annonce avec des clichés du couple pris en pleine rue, sans leur consentement. Un article qui n’a pas manqué de faire réagir François Civil, qui s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Figaro pour démentir cette information, «complètement fausse» selon ses mots.

«Ce sont des photos complètement volées, l’information relayée en couverture est fausse. On se sent volé des moments de vie. Je trouve ça très dommage qu’un magazine s’abaisse à mettre en couverture une histoire dont tout le monde se fout» François Civil

L'acteur de 35 ans a également fustigé Paris Match, disant s'attendre à mieux de leur part. «Aux lecteurs de ce magazine de se désabonner», dit-il.

Pour revenir à leur romance: Adèle Exarchopoulos aurait trouvé l'amour... et vous le connaissez bien

L'idylle entre François Civil et Adèle Exarchopoulos aurait débuté lors du tournage de L'Amour ouf (2024) de Gilles Lellouche. Le couple, qui s'était affiché ensemble à maintes reprises lors d'événement mondain, comme le Festival de Cannes ou lors de la 50e cérémonie des César, n'a encore jamais officialisé la relation.

C'est au détour d'une interview accordée en 2024 à Paris Match qu'Adèle Exarchopoulos, qui est maman d'un garçon de 8 ans, aurait vendu la peau de l'ours en déclarant avoir trouvé l'amour, sans toutefois préciser explicitement qui était l'heureux élu.