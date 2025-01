La journaliste Sofi Martinez remet les pendules à l'heure. Image: www.imago-images.de

Elle est soupçonnée d'avoir eu une liaison avec Messi: elle s'exprime

La journaliste sportive argentine Sofi Martinez a réagi publiquement aux rumeurs d'une liaison avec Lionel Messi. Elle a livré sa version des faits sur une chaîne de télé.

La journaliste sportive Sofi Martinez, originaire d'Argentine tout comme la star du foot, a démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait une liaison avec le footballeur Lionel Messi. Ces allégations «ridicules» lui ont causé une grande douleur ainsi qu'à sa famille, a rapporté la jeune femme de 34 ans sur la chaîne Telefe.

La journaliste et présentatrice a travaillé pour ESPN et TV Publica. Elle a couvert de grands événements, comme les Jeux olympiques, la Formule 1 et la Ligue des champions. Elle a par conséquent déjà eu l'occasion de s'entretenir avec Lionel Messi à plusieurs reprises. Des moments dont elle n'est pas peu fière. Elle les a épinglé sur son compte Instagram suivi par près de 2 millions de followers.

Les spéculations sur une prétendue idylle ont commencé à cause d'une interview touchante de la superstar de 37 ans à la fin de la Coupe du monde 2022. Malgré le mariage entre Messi avec son amour de jeunesse Antonela Roccuzzo, des rumeurs persistantes évoquent depuis lors des «regards complices» entre lui et Sofi Martinez.

Lionel Messi célèbre la victoire de l'Argentine à la Coupe du monde 2022 avec sa femme Antonella et leurs enfants. Image: keystone

«Ma famille en souffre beaucoup»

La journaliste raconte l'impact de cette affaire sur son quotidien: «Quand tu deviens une personnalité de plus en plus visible, cela entraîne souvent des choses pas très bonnes, et ma famille en souffre beaucoup». Elle ajoute:

«Cette année, les gens ont demandé toujours plus souvent "Pourquoi est-ce qu'il te regarde comme ça?" et ce genre de choses. Je me suis retrouvée prise là-dedans, et je me suis sentie ridicule de devoir tirer les choses au clair».

La journaliste soupçonne également que les rumeurs reposent sur des préjugés. Selon elle, personne n'aurait réagi si un journaliste masculin avait interviewé Lionel Messi.

Marié depuis 2017 à son amour de toujours

Le principal intéressé et son épouse, Antonela Roccuzzo, ne se sont pas exprimés pour l'heure. Le couple est marié depuis 2017 et a trois fils: Thiago (12 ans), Mateo (9 ans) et Ciro (6 ans). Le début de leur relation remonte à 2007, après une longue amitié depuis l'enfance. «J'ai fait la connaissance d'Antonela. Ces accusations sont infondées. Je ne sais pas d'où elles viennent», a déclaré Sofi Martinez.

