Les fans de Justin Bieber envahissent Coachella pour son grand retour

Justin Bieber s'est produit sur la scène des Grammy Awards début février. Image: AP Invision

Justin Bieber effectue ce dimanche son grand retour sur scène à l'occasion du festival Coachella. Le chanteur iconique ne s'était plus produit dans un tel événement depuis 2022.

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Les «Beliebers», surnom de ses fans, célèbrent le retour de la superstar de la pop Justin Bieber, tête d’affiche de la deuxième journée du festival de musique Coachella.

Organisé dans le désert brûlant de Californie, où le soleil a déjà fait grimper le thermomètre à 30 degrés samedi matin, des milliers de fans du chanteur canadien de «Baby» ont investi le site, arborant vêtements, chapeaux et banderoles à l’effigie de leur idole. En entrant sur le site peu après l’ouverture des portes, Alexis Sierra (28 ans) a résumé l'état d'esprit de nombreux spectateurs:

«C’est ce que j’attends depuis des mois»

Une longue absence

Justin Bieber ne s’est plus produit devant un public de l’ampleur de Coachella depuis 2022, lorsqu’il était monté sur scène à Rock in Rio, au Brésil, avant d’annuler le reste de sa tournée internationale pour des raisons de santé. Le chanteur avait annoncé souffrir du syndrome de Ramsay Hunt, une complication liée au zona pouvant provoquer une paralysie faciale.

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Au cours de l’année écoulée, il a progressivement fait son retour sur le devant de la scène. En 2025, Justin Bieber a sorti l’album Swag. À cette occasion, la star a interprété le single «Yukon» en sous-vêtements lors des Grammy Awards en février. La sortie a été rapidement suivie de Swag II, son huitième album studio.

S’il a récemment donné des concerts plus intimistes, Coachella devrait marquer son retour à grande échelle. Il a promis sur Instagram cette semaine:

«Nous allons chanter à pleins poumons samedi»

En live sur Youtube

Coachella a débuté vendredi avec des prestations de Sabrina Carpenter, Moby et Devo, ainsi que des apparitions surprises de Lizzo, David Lee Roth et Huntr/X, qui ont interprété leur titre oscarisé «Golden» aux côtés de Katseye.

Le festival se déroule ce week-end et le suivant, avec une programmation presque identique, et peut être suivi sur Youtube. (btr/afp)