Elle a posé la question de trop

Lundi soir, Léa Salamé la présentatrice du 20h de France 2 était face à Marion Cotillard. La journaliste a particulièrement gêné l’actrice en lui posant une question sur sa récente rupture avec Guillaume Canet.

Lundi 15 septembre, Marion Cotillard était l’invitée du 20h de Léa Salamé pour présenter son nouveau film La Tour de glace, qui sort en salles ce mercredi. L’actrice a également profité de l’entretien pour évoquer la diffusion de la quatrième saison de la série The Morning Show sur Apple TV+, également disponible ce 17 septembre.

C’est alors que la nouvelle présentatrice du journal télévisé de France 2 a aligné les bourdes.

Elle évoque d’abord la sortie du film Karma, réalisé par Guillaume Canet et dans lequel Marion Cotillard collabore, mais se trompe de date. La journaliste annonce que le film sortira « dans quelques semaines », ce qui interroge l’actrice et l’oblige à interrompre la discussion: le long-métrage n’étant pas encore terminé, sa sortie est prévue pour octobre 2026.



«Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet…» Léa Salamé

«Dans quelques semaines? Non, ça sort dans un an…» Marion Cotillard

Léa Salamé enchaîne ensuite en posant une question sur l'intimité de l'actrice, évoquant sa rupture avec l'acteur et réalisateur Guillaume Canet après presque deux décennies de vie commune.

«On a appris cet été votre séparation après 18 ans de vie commune. Vous êtes l’un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez?» Léa Salamé

Visiblement gênée, la comédienne laisse un temps de silence avant de répondre.

«Merci, ça va. Et vous, vous allez bien?» Marion Cotillard

En effet, le 27 juin 2025, après 18 années de relation et deux enfants, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont annoncé leur séparation, tout en restant en bons termes. Une décision « prise dans une bienveillance mutuelle », avait précisé le couple.

Cette séquence entre Léa Salamé et Marion Cotillard a rapidement suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, les internautes accusant la présentatrice de chercher le buzz.