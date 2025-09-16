Elle a posé la question de trop
Lundi 15 septembre, Marion Cotillard était l’invitée du 20h de Léa Salamé pour présenter son nouveau film La Tour de glace, qui sort en salles ce mercredi. L’actrice a également profité de l’entretien pour évoquer la diffusion de la quatrième saison de la série The Morning Show sur Apple TV+, également disponible ce 17 septembre.
C’est alors que la nouvelle présentatrice du journal télévisé de France 2 a aligné les bourdes.
La séquence:
Elle évoque d’abord la sortie du film Karma, réalisé par Guillaume Canet et dans lequel Marion Cotillard collabore, mais se trompe de date. La journaliste annonce que le film sortira « dans quelques semaines », ce qui interroge l’actrice et l’oblige à interrompre la discussion: le long-métrage n’étant pas encore terminé, sa sortie est prévue pour octobre 2026.
Léa Salamé enchaîne ensuite en posant une question sur l'intimité de l'actrice, évoquant sa rupture avec l'acteur et réalisateur Guillaume Canet après presque deux décennies de vie commune.
Visiblement gênée, la comédienne laisse un temps de silence avant de répondre.
En effet, le 27 juin 2025, après 18 années de relation et deux enfants, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont annoncé leur séparation, tout en restant en bons termes. Une décision « prise dans une bienveillance mutuelle », avait précisé le couple.
Cette séquence entre Léa Salamé et Marion Cotillard a rapidement suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, les internautes accusant la présentatrice de chercher le buzz.