Divertissement
Suisse romande

Diddl is back: la souris culte est de retour en Suisse

La souris culte Diddl est de retour en Suisse
Vous vous souvenez de l'époque où les sacs à dos avaient tous leur peluche Diddl?Image: TikTok

Ce personnage emblématique est de retour

Avec la campagne Diddl is Back, la souris qui a bercé l'enfance des milléniaux déclenche une véritable vague de nostalgie, au point d'exploser les ventes.
01.11.2025, 12:0801.11.2025, 12:08

Depuis la mi-octobre, la souris Diddl a fait son retour dans les magasins français et belges, avant de débarquer enfin dans nos rayons. Aujourd'hui, la Fnac Suisse propose à nouveau des carnets, des stylos et des carnets à l'effigie de la souris emblématique en Suisse romande, déclenchant un véritable phénomène.

Un sextoy plagie Migros

En effet, pour de nombreux nostalgiques des années 1990 et 2000, Diddl est une véritable madeleine de Proust, ayant accompagné bon nombre de personnes durant leur scolarité.

La nouvelle gamme de produits, intitulée Diddl is Back, s'articule autour de 25 nouveaux articles mettant en avant les personnages emblématiques de l'univers de la souris aux grandes pattes, tels que Diddl, Diddlina, Pimboli, Mimihopps et Galupy.

Cette gamme comprend actuellement des blocs parfumés, des autocollants, des stylos et des agendas. Quant aux designs, ils restent inchangés, et les articles sont proposés à des prix variant entre 2,95 CHF et 16,95 CHF. Huit produits sont déjà épuisés sur la boutique en ligne de la Fnac.

@lerenardetlasouris 🅓🅘🅓🅓🅛 🅘🅢 🅑🅐🅒🅚 👀 . 🐭 @Diddl, la marque iconique des années 90’s est de retour… . Stylos 🖊️, coffrets à bijoux 💎, sacs à dos 🎒, trousses et pochettes 👛, cahiers de coloriages 📗, stickers 😍, journaux secrets 🔐 et bien évidemment.. ses célèbres blocs parfumés 💌🍑🍫 ! . 💘 Alors prêt.es à replonger dans cet univers culte ? . ps : il faudra patienter encore un tout petit peu pour les peluches 🧸! . #diddl #diddlisback #langon #ruemaubec #commercedeproximité ♬ In Your Eyes - Kylie Minogue

Diddl est un personnage de souris créé le 24 août 1990 par l'Allemand Thomas Goletz. Tout d'abord héros d'une série de cartes postales, Diddl devient vite une mascotte éditée sur tous les supports possibles: crayons, gommes, cartables, sacs, cahiers, tasses, porte-clés, peluches, figurines, etc. Du fait de sa popularité chez les enfants et de l'engouement pour les milliers de produits dérivés, le phénomène s'est même appelé la «Diddl-mania»

Avant les Labubu, ces 10 jouets ont conquis les cours d'école

La «Diddl-mania» 2025

Comme le rapporte le média alémanique 20 Minuten, Jérémy Nieckowski, porte-parole de la Fnac Suisse, a annoncé un réapprovisionnement au printemps 2026 pour combler l'engouement des Suisses. Cependant, cette ruée n'a pas surpris l'entreprise:

«Les chiffres de vente sont exceptionnels. Les clients sont venus nombreux, comme prévu»

Diddl a ainsi déclenché une véritable vague de nostalgie. Selon Jérémy Nieckkowski, le produit le plus populaire de la gamme, comme à l'époque, est le bloc-notes parfumé.

La réapparition de la souris Diddl en magasin a également suscité un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Les vidéos d'enthousiastes se multiplient sur TikTok, où l’on peut lire des commentaires tels que «Mon enfant intérieur retrouve enfin le bonheur» ou encore «J'achèterai TOUT».

@diddl_france DIDDL IS BACK 🧀🐭🤗 => diddlfrance.fr #diddlisback #diddl #90skids #diddlretour #diddlcomeback #comeback #millennial #millennials #millenialsoftiktok #kontiki ♬ Piu Piu Piu - 拼音师

Un retour étonnant, puisque, si Diddl a connu son apogée durant deux décennies, elle a également traversé une période de vache maigre. En 2014, Diddl s'est même retiré du marché européen, la souris n’étant plus perçue comme une icône tendance. Les articles à son effigie ont alors été proposés à la vente sur des sites comme eBay et Ricardo, parfois pour plusieurs centaines de francs. Et vous? Allez-vous succomber à la nostalgie et à la «Diddl-mania»? (sav)

Nelly Furtado s'éloigne de la scène
Video: watson
