Vidéo: watson

Il se fout au lac avec son Cybertruck

Un Cybertruck de Tesla a dû être repêché dans un lac du Texas, aux Etats-Unis, après que son conducteur l’y a délibérément plongé. Motif de l'incident? Le chauffeur aurait voulu tester le «mode gué», un mode tout-terrain spécifique au véhicule.

Plus de «Divertissement»

L’incident, entièrement filmé, s’est produit mardi dernier près de Dallas, au Texas. Selon la police locale, le Cybertruck s’est rempli d’eau et est devenu inutilisable après que le conducteur a admis l’avoir délibérément conduit dans le lac Grapevine, situé non loin de l'aéroport de Dallas.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le Cybertruck commence à déraper, avant que le conducteur et un passager ne s’échappent par la fenêtre.

Il roule dans un lac avec son Cybertruck et finit coincé Vidéo: watson

Une autre séquence montre le véhicule finalement repêché du lac à l’aide d’une grue. Le conducteur a été arrêté par la police et accusé d’avoir circulé dans une zone interdite, ainsi que d'avoir commis plusieurs infractions au code de la route.

C'est quoi le mode «gué»?

Le mode «Wade» est un système qui permet au véhicule de franchir des gués sous certaines conditions. Selon le constructeur, cette fonction permet de traverser des cours d’eau peu profonds, comme des rivières ou des ruisseaux, à condition que ceux-ci ne dépassent pas 81 centimètres de profondeur à partir du point le plus bas du pneu, selon le manuel du propriétaire.

Cependant, Tesla précise clairement les limites de ce mode, qui ne transforme en aucun cas le Cybertruck en véhicule amphibie. Hormis la profondeur, toutes les portes et fenêtres doivent être complètement fermées et le véhicule doit rouler à une vitesse comprise entre 2 et 5 km/h.