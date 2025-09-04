Après Swag, dévoilé à la surprise générale en juillet dernier, Justin Bieber taquine déjà ses fans avec la suite. instagram: justin bieber

Justin Bieber fait une annonce fracassante

Quelques semaines à peine après Swag, son septième album surprise, sorti le 11 juillet dernier, le chanteur canadien de 31 ans remet ça et débarque avec Swag II, disponible dès cette nuit.

Surpriiiiiiise! Après quatre ans de silence, Justin Bieber s'est dit qu'il allait mettre les bouchées doubles. Deux mois après la sortie de son dernier album, Swag, encensé par la critique, voilà que le Canadien revient déjà avec une suite: un bien nommé Swag II.

L'artiste revient, surtout, avec la même recette promotionnelle. A l'instar de son prédécesseur, l'existence de Swag II a été révélée grâce à une mystérieuse campagne de panneaux d'affichage: de grands Swag II rose bonbon ont essaimé à New York, Séoul, Shangai et d'autres mégapoles à travers le monde.

Il n'a pas fallu longtemps aux fidèles de Justin Bieber pour envahir les réseaux sociaux et partager leurs propres clichés surexcités. Des images que le chanteur s'est fait un malin plaisir de relayer sur son propre compte Instagram. Il a également partagé la vidéo de Josh Hewitt, créateur de contenu social chez Universal Music Group, son label, d'un panneau ayant surgi dans l'est de Londres.

Date de sortie de ce nouvel opus inattendu? «Ce soir minuit», indique Justin Bieber lui-même. Il ne reste désormais plus qu'à confirmer si Swag II est une édition deluxe ou un nouvel album à part entière. Réponse cette nuit. (mbr)