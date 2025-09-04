pluie modérée15°
Swag II: Justin Bieber fait une annonce fracassante

Justin Bieber annonce la sortie de la suite de son nouvel album, Swag, avec Swag II, disponible dès le 5 septembre.
Après Swag, dévoilé à la surprise générale en juillet dernier, Justin Bieber taquine déjà ses fans avec la suite.instagram: justin bieber

Justin Bieber fait une annonce fracassante

Quelques semaines à peine après Swag, son septième album surprise, sorti le 11 juillet dernier, le chanteur canadien de 31 ans remet ça et débarque avec Swag II, disponible dès cette nuit.
04.09.2025, 16:1504.09.2025, 16:31
Surpriiiiiiise! Après quatre ans de silence, Justin Bieber s'est dit qu'il allait mettre les bouchées doubles. Deux mois après la sortie de son dernier album, Swag, encensé par la critique, voilà que le Canadien revient déjà avec une suite: un bien nommé Swag II.

Justin Bieber lâche une bombe bizarre

L'artiste revient, surtout, avec la même recette promotionnelle. A l'instar de son prédécesseur, l'existence de Swag II a été révélée grâce à une mystérieuse campagne de panneaux d'affichage: de grands Swag II rose bonbon ont essaimé à New York, Séoul, Shangai et d'autres mégapoles à travers le monde.

Il n'a pas fallu longtemps aux fidèles de Justin Bieber pour envahir les réseaux sociaux et partager leurs propres clichés surexcités. Des images que le chanteur s'est fait un malin plaisir de relayer sur son propre compte Instagram. Il a également partagé la vidéo de Josh Hewitt, créateur de contenu social chez Universal Music Group, son label, d'un panneau ayant surgi dans l'est de Londres.

Le coeur de Londres était également rose, ce jeudi.
Le coeur de Londres était également rose, ce jeudi.instagram: justin bieber
La N Seoul Tower (ou Namsan Tower), à Séoul en Corée du Sud.
La N Seoul Tower (ou Namsan Tower), à Séoul en Corée du Sud.instagram: justin bieber
La skyline de Shangai, en Chine, s'est également parée de rose.
La skyline de Shangai, en Chine, s'est également parée de rose.instagram: justin bieber
Tout comme la 5th Avenue, à New York.
Tout comme la 5th Avenue, à New York.instagram: justin bieber

Date de sortie de ce nouvel opus inattendu? «Ce soir minuit», indique Justin Bieber lui-même. Il ne reste désormais plus qu'à confirmer si Swag II est une édition deluxe ou un nouvel album à part entière. Réponse cette nuit. (mbr)

