Pourquoi tout le monde s'arrache cette boisson en automne

La citrouille a longtemps été le symbole absolu de l'automne. Depuis quelques années, un produit dérivé lui vole la vedette, le pumpkin spice latte. Et ce qui lui donne son goût si particulier, c'est surtout son mélange d'épices.

Lena Breuer / watson.de

Certaines saisons ont plus la cote que d'autres. Depuis quelques années, sur les réseaux sociaux, l’automne est à la mode pour son côté magique et photogénique.

C'est là qu'on ressort avec enthousiasme les pulls en laine oversize, qu'on dépoussière les bottes, et que dans chaque salon résonne le générique de Gilmore Girls.

Pour compléter ce tableau automnal parfait, il ne manque plus qu'une boisson chaude et réconfortante. Et aucune ne remplit mieux ce rôle que le pumpkin spice latte.



Alors que ses adeptes l'attendent durant toute l'année, d’autres restent perplexes et se demandent pourquoi diable on devrait boire du café au goût de courge.

Spoiler alert: la courge n'est pas du tout l'ingrédient principal de cette boisson chaude, si bien qu'on peut même s'en passer. On vous explique tout.

Qu'y a-t-il dans le pumpkin spice latte?

C'est Starbucks qui a lancé cette boisson en 2003 et, depuis, elle a été copiée par d’innombrables cafés, grands ou petits. Dans la recette originale de Starbucks, on trouvait un sirop à la courge.

Désormais, le pumpkin spice latte se décline à l’infini. On en trouve en version glacée, végane, light ou encore préparée avec différentes variétés de café.

Mais malgré ce que son nom laisse à croire, dans sa version classique, il n'est généralement composé que d’un Espresso, de mousse lait chaud, de sucre, de crème fouettée et d’un mélange d’épices d’automne. Dans certaines variantes, on y ajoute tout de même du sirop de courge.

Quelles épices composent le mélange pumpkin spice?

Selon les marques ou les recettes, la composition varie légèrement, mais la base reste toujours la même: c'est la cannelle qui domine.



Un vrai latte avec un petit goût d'automne. Image: Moment RF

S’y ajoutent généralement noix de muscade, clous de girofle, gingembre et poivre de Jamaïque. Selon les envies, on peut également y intégrer de la coriandre, de l'anis étoilé, de la cardamome ou encore du fenouil.

Quel goût a le pumpkin spice latte?

Le mélange pumpkin spice est souvent comparé au goût du pain d’épices, car les deux utilisent des épices très proches.

On peut y ajouter du sucre, du sirop ou de la purée de citrouille, qui apportent une touche douce et ronde qui équilibre la boisson. A cela, on peut ajouter du lait, voire un peu de crème chantilly.

Une recette complète 👇 Vidéo: YouTube/JustInCooking

Ce mélange réconfortant est parfait pour les mois où il fait plus frais, et s’apprécie autant en septembre, quand tombent les premières feuilles, qu’au coin du sapin de Noël.

D'où vient ce nom?

Même si l’on peut ajouter du jus ou du sirop de citrouille au café, le mélange d’épices classique n’a donc pas grand-chose à voir avec la courge.

Aux Etats-Unis, la tarte à la citrouille, le fameux Pumpkin Pie, est un dessert culte et traditionnellement parfumé avec ce même mélange d’épices automnales. C’est de là que vient le nom pumpkin spice.

Si vous avez jusqu'à présent évité ce café tendance parce que vous pensiez qu'il avait le goût de jus de citrouille, vous devriez lui donner une autre chance. Il pourrait bien devenir votre nouvelle boisson préférée cet automne.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

