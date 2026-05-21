De toutes les couleurs et pour tous les styles: la collaboration entre Bad Bunny et Zara est enfin disponible depuis quelques heures. image: watson

La collection Bad Bunny x Zara est dispo et son prix nous a surpris

Après l'annonce dimanche dernier, la collection issue du partenariat entre le bulldozer mondial du reggaeton, Bad Bunny, et le géant de la fast-fashion espagnol, Zara, est enfin disponible sur son site internet. Voici les plus belles pièces et le prix (étonnant) à débourser pour suivre les traces du chanteur portoricain.

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Vous trépigniez d'impatience? Nous aussi. Annoncée en grande pompe ce week-end, la collection printemps-été 2026 «Benito Antonio», baptisée ainsi en référence au nom complet de l'artiste portoricain et créée en partenariat avec ce dernier, a été mise en en ligne sur le site internet de Zara dans la nuit de mercredi à jeudi.

Histoire de titiller un peu plus les fans de mode et de musique latina, la marque espagnole partageait encore mercredi un ultime spot publicitaire ultra léché, dans lequel le chanteur joue les Robinson Crusoé éploré (belles fringues en plus). Une vidéo tournée, naturellement, dans son pays natal de Porto Rico.

Vidéo: watson

C'est d'ailleurs sur l'île de Bad Bunny que les plus chanceux ont pu avoir un aperçu exclusif en primeur de la collection ce week-end, lors d'une présentation spéciale au centre commercial Plaza Las Américas de San Juan, où le chanteur parmi les plus populaires de la planète était présent.

Un premier aperçu... Les premières images de la collection, dévoilées ces jours-ci par Zara. image: zara

Les looks laissaient présumer d'une collection très streetwear. image: zara

Looks masculins... et féminins

Autant dire que le jeu valait largement l'attente et que les pièces raviront les amateurs du look de Bad Bunny, entre dégaine streetwear décomplexée et looks ultra pointus, tenues décontractées ou sophistiquées coupes confortables, au, tout contraire, carrées et sévères, c'est simple: il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles.

«Benito Antonio» propose à la fois t-shirts, hoodies, pantalons, chemises, blazers, polos, sacs, casquettes, bandanas, maillots de bain, cravates dans des teintes pastel pop et rafraîchissantes - ou noir et blanc pour les puristes. Le tout, sans oublier quelques clins d'œil subtils aux titres et à l'univers du chanteur.

Et, oui, contrairement à ce que laissaient entendre certains médias spécialisés, qui tablaient sur une collection strictement masculine... il y en a même pour les filles! La plupart des pièces sont unisexes.

La collection👇 1 / 22 La collection de Bad Bunny pour Zara, en images:

Et les prix?

Niveau prix, qu'on se rassure. Contrairement à certaines collabs entre marques et personnalités, qui se permettent d'écouler la marchandise à des tarifs prohibitifs (enfin, à l'exception de ce ridicule petit porte-clé à 50 balles ou de l'imporrable casquette à 125), «Benito Antonio» reste complètement dans la lignée habituelle de Zara.

Comptez 35,95CHF pour le t-shirt 100% coton. image: zara

Le prix d'un pull ou d'un t-shirt tourne autour d'environ 35 francs suisse, quand vous pourrez vous offrir un sweat-shirt brodé «NUEVAYoL» pour 69 francs. Les blazers sont naturellement un peu plus chers, mais 179 francs pour afficher le même look que Bad Bunny au Super Bowl est un rêve définitivement plus accessible au commun des mortels qu'enfiler un costard Saint Laurent.

Le blazer, fortement similaire à celui qu'abordait le chanteur pour assurer le show de la mi-temps du Super Bowl, coûte 179,90CHF. image: zara

Bref, c'est un sans faute pour cette collection capsule à l'image du style de son concepteur: éclectique, bigarrée... Et résolument rassembleur.

(Curieux d'en voir plus? La collection est disponible ici.)

Vidéo: watson