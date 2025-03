Sidney Sweeney a 27 ans.

Ces clichés sexy de Sydney Sweeney en bikini affolent la Toile

Les internautes en sont convaincus: Sydney Sweeney est à nouveau célibataire. La preuve, selon les experts du web? Sur Insta, elle a non seulement supprimé un souvenir d'elle et de son chéri, mais également posté des photos très sexy en bikini. De quoi faire regretter son ex?

Sydney Sweeney serait-elle à nouveau célibataire? C'est en tout cas ce que laissent entendre les médias américains et anglo-saxons, de Page Six au Mirror. L'actrice de 27 ans aurait, selon les dires d'une source à US Weekly, annulé - ou du moins reporté - son mariage avec Jonathan Davino, qui était prévu en mai.

Davino et Sweeney. image: getty

Si vous ne savez pas qui est ce dernier (scandale!), sachez qu'il s'agit d'un homme d'affaires de 41 ans, et qu'il a gagné le coeur de sa belle en 2018. Les deux tourtereaux se seraient fiancés en 2022. Cette année-là, l'actrice avait été aperçue portant un gros diamant à l'annulaire gauche.

Photo prise le 28 février 2022 à Los Angeles. source: people mag

Sydney n'a donc pas choisi un amoureux issu du sérail hollywoodien, et ce n'est pas si étonnant, puisqu'elle avait déclaré dans une interview qu'elle ne sortait pas avec des acteurs, des musiciens ou quiconque dans le monde du showbiz. «Je veux être une Syd normale», avait-elle expliqué.

Mais voilà, c'est peut-être le décalage même avec le monde des paillettes et celui plus routinier des affaires qui aura eu raison de l'imminent mariage. En effet, toujours selon la mystérieuse source à US Weekly, l'emploi du temps surchargé de Sydney aurait créé des tensions au sein du couple.

«Sydney est très concentrée sur sa carrière. Jonathan aimerait qu'ils puissent passer plus de temps de qualité ensemble.» us weekly

A n'en point douter, Sydney a un agenda bien chargé pour 2025, notamment avec son rôle de Cassie Howard dans Euphoria, et un remake à venir de Barbarella, un classique des années 1960 avec Jane Fonda. Elle va aussi jouer dans «Scandalous!», un film sur la romance de Kim Novak avec Sammy Davis Jr. Bref, Sydney n'est pas prête de lever le pied des plateaux de tournage, et ce serait une situation difficile à vivre pour Jonathan, qui supporterait mal les tournées de promotion ou les rumeurs autour de sa chérie.

«Les choses sont toujours tendues entre eux lorsqu'elle fait la promotion d'un film, car elle doit se consacrer entièrement au projet, et les gens spéculent constamment sur leur relation et sur la proximité de Sydney avec ses partenaires. C'est une dynamique difficile pour Jonathan.» La mystérieuse source à US Weekly.

Les choses ne se sont pas arrangées en 2023, sur le tournage de Tout sauf toi. Des photos des coulisses avec son partenaire Glen Powell ont fuité, faisant naître des rumeurs de liaison. Sydney et Glen ont bien entendu démenti tout rapprochement, mais on imagine comment Jonathan Davino a dû vivre les gros titres de la presse peopôle. On se croirait presque dans le k-drama Record of Youth.

Une valse de photos qui fait jaser

Les rumeurs d'une séparation ont débuté il y a un mois, quand il a été rapporté que Sydney vivait séparée de son compagnon. Mais ce qui a mis le feu à la Toile cette semaine, c'est le fait que la star de The White Lotus a supprimé de son compte Instagram suivi par quelque 24 millions d'âmes une photo sur laquelle elle embrasse passionnément son compagnon, un soir du Nouvel An. Cela dit, on ne sait pas si Syd comptait effacer toute trace de sa relation romantique ou si elle n'aimait tout simplement pas son profil sur cette photo.

Cette photo de Sydney et de son fiancé ne figure plus sur Instagram. sydney_sweeney/Instagram

Ce simple cliché supprimé, malgré la légendaire discrétion de l'actrice, et le fait que personne n'ait fait de déclaration officielle, a suffi à convaincre toute la Toile: Sydney serait la nouvelle célibataire la plus convoitée du Tout-Hollywood.

La théorie est montée en intensité ce jeudi, lorsque Syd a balancé une photo et une vidéo d'elle piquant une tête dans sa piscine. String en dentelle blanche et cambrures langoureuses: la presse à scandale s'est précipitée comme un seul homme sur de gros titres racoleurs:

«Sydney Sweeney montre à son fiancé Jonathan Davino ce qu'il manque dans un bikini en dentelle blanche après avoir annulé le mariage» Du calme, Page Six

Quelques secondes de la sirène Sydney Sweeney Vidéo: instagram

Mais bon, ne nous emballons pas. Il s'agit en réalité de photos réalisées par une photographe professionnelle, Amber Asaly. Quant au bikini, il est issu de la collaboration récemment lancée par Fae avec Revolve. Du coup, coup marketing, ou véritable thrist trap visant son supposé ex? Nous, on se contentera de scroller en levant les sourcils d'admiration, sans faire plus de commentaires. La suite au prochain épisode.