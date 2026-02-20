Située sur un terrain surélevé à Vista Las Palmas, l'ancienne maison de Marilyn Monroe offre une vue imprenable sur les montagnes de San Jacinto. image: Coldwell Banker Realty

La «Maison de poupée» de Marilyn Monroe cherche preneur

Avis aux amoureux du glamour hollywoodien: l'ancienne demeure de l'icône Marilyn Monroe vient de faire son apparition sur le marché immobilier. Pour s'offrir ce morceau d'histoire niché au cœur du désert californien, il faudra toutefois débourser une coquette somme.

Plus de «Divertissement»

Si vous avez 3,3 millions de dollars à disposition, vous pourriez devenir le prochain propriétaire de la résidence ayant appartenu à la star de Certains l'aiment chaud. Comme le rapporte l'équipe de TMZ, cette propriété surnommée la «Maison de poupée de Marilyn Monroe» («Doll House») est située dans le quartier ultra-prisé de Vista Las Palmas, à Palm Springs.

Un bijou d'architecture «mid-century»

Marilyn Monroe — décédée le 4 août 1962 à l'âge de 36 ans — a habité cette demeure au début des années 60. Comme on peut le voir sur les détails de l'annonce de Coldwell Banker Realty, la maison a été conçue par l'architecte Charles DuBois et s'étend sur un peu moins de 280 mètres carrés.

L'intérieur, baigné de lumière, propose des prestations haut de gamme:

Quatre chambres et quatre salles de bains.

Des plafonds voûtés et de larges baies vitrées pour une transition fluide avec l'extérieur.

Une piscine privée ainsi que plusieurs espaces de réception avec vue sur les montagnes.

Comme le souligne David Emerson, l'agent en charge de la vente, cité par TMZ, cette maison est un lieu unique où «l'histoire d'Hollywood et le style de vie de Palm Springs se rencontrent».

Le bien appartient actuellement au fondateur de M Star Studios, Nick Adler.

Découvrez l'intérieur en images

Pour ceux qui n'auraient pas le budget, mais souhaitent tout de même s'imprégner de l'ambiance où vivait l'actrice des Hommes préfèrent les blondes, il est possible de se faire plaisir en découvrant les photos de la maison. Les clichés révèlent un design intemporel et des panoramas montagneux dignes d'une carte postale.

Pour les petites soirées qui durent jusqu'au bout de la nuit. image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

Un salon dans lequel on peut faire du yoga, du bowling, de la danse, tout ce que vous voulez. image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

Une planche de surf comme table de salon (ou pas). image: Coldwell Banker Realty

Qui a dit que plus c'est kitsch, plus c'est ennuyant? image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

Imaginez vos soirées BBQ ici. image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

De quoi s'échanger tous les secrets du monde. image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

Il suffit de fermer les yeux pour ne plus voir ces catelles... image: Coldwell Banker Realty

Là aussi. Très belle couleur de baignoir. image: Coldwell Banker Realty

Beaucoup de place pour rater vos plats. image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

Des chambres à thème, mais assez épurées. image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

image: Coldwell Banker Realty

(jod)